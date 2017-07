Nächste Woche wird Der-Autotester live von der Weltpremiere des neuen Audi A8 aus Barcelona berichten. Das Flaggschiff der Ingolstädter soll einmal mehr auch die Funktion des Technologieträgers haben.

Um den Spannungsbogen ans Limit zu bewegen, hatten wir heute die Gelegenheit zu einer Blindverkostung genutzt. Jan war im Werk in Ingolstadt, wo er hautnahen Kontakt mit dem neuen A8 hatte. Allerdings noch mit verbundenen Augen. Allein seine Finger konnten fühlen, was wir nächste Woche in Gänze sehen werden. Hier die Bilder unserer Blindverkostung: