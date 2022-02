Worauf man beim Kauf von neuen Sommerreifen achten sollte

Da stellt sich zunächst die Frage, wann wechselt man sinnvoll von Sommer- auf Winterreifen und umgekehrt. Hier gilt die sogenannte O-Regel. Von Oktober bis Ostern sollten Winterreifen genutzt werden, danach empfiehlt es sich, Sommerräder aufzuziehen.

Welche Profiltiefe müssen Sommerreifen mindestens haben?

Kann ich denn meine alten Sommerreifen noch nutzen oder muss ich neue kaufen? Sommerreifen dürfen nur bis zu einer bestimmten Reifenprofiltiefe genutzt werden, wenn das Reifenprofil weniger als 1,6 Millimeter beträgt, müssen Sommerreifen spätestens ausgetauscht werden.

Empfohlene Nutzungsdauer von Sommerreifen

Die Lebensdauer von Sommerreifen liegt grundsätzlich bei etwa 10 Jahren, so lange die Mindestprofiltiefe noch gegeben ist. Bei hohen Laufleistung von mehr als 50.000 Kilometern pro Jahr sollten die Reifen nicht länger als 4 Jahre gefahren werden. Wenn die Sommerreifen im Winter gelagert werden, sollten diese fachgerechte auf einem Felgenbaum verstaut werden, das beeinflusst ihre Lebensdauer positiv. Selbstredend sollten die Reifen vor dem Aufziehen einer optischen Kontrolle mit Blick auf Fremdkörper und Luftdruckverlust unterworfen werden.

Worauf muss ich beim Kauf neuer Sommerreifen achten?

Unser erster Tipp: Kaufen Sie keine „Billigheimer“. Risiken sollten Sie allenfalls an der Börse eingehen, weil dort mit wachsendem Risiko höhere Renditen zu erwarten sind. Nicht so beim Kauf von Reifen. Denn die Reifen sind die Verbindung Ihres Autos zur Straße, will sagen, sie nehmen entscheidenden Einfluss auf Ihre Sicherheit. So etwa beim Bremsen, in schnellen Kurvenfahrten oder bei Nässe. Zudem gibt es Unterschiede beim Fahrkomfort, der sich nicht zuletzt im Abrollgeräusch ausdrückt. Auch hier gibt es signifikante Unterschiede. Reifen nehmen zudem auch Einfluss auf den Verbrauch. Gründe genug, hier auf Nummer sicher zu gehen und bekannten, bewährten Marken zu vertrauen. Unsere kleine Kaufberatung soll Ihnen konzentriert erläutern, worauf Sie beim Kauf von Sommerreifen konkret achten sollten.

Profileinschnitt

Bei manchen Modellen wird besonderer Wert auf den Profileinschnitt gelegt. Hier zeigt sich, dass die meisten Sommer-Reifen ein asymmetrisches Profil besitzen. Diese würden wir bevorzugen. Es gibt aber auch asymmetrische Profile, die für den Alltag ausreichend sind. Am Ende ist es auch die Frage, welches Reifenprofil mir am besten gefällt. Es gibt hier optisch große Unterschiede

Haftung bei Nässe

Bei Nässe haben alle Reifen verlängerte Bremswege. Trotzdem gibt es Unterschiede. Die 7 Nasshaftungsklassen, reichen von A bis G. Für die Messung wird der Bremsweg auf einer nassen Fahrbahn bei einem Tempo 80 herangezogen. Egal ob 225 55 R16 oder 215 65 R16, die Messwerte für die Klassen sind immer gleich. Die besten Reifen sind hier die der Klasse A, bei diesen resultiert keine Verlängerung des Bremswegs. Bei den weiteren Klassen nimmt der Weg um 3 (Klasse B), 4 (Klasse C), 5 (Klasse E) oder 6 Meter (Klasse F) zu.

Kraftstoffeffizienz

Die Kraftstoffeffizienzklasse hängt eng mit dem Rollwiderstand zusammen. Auch hier gibt es 7 Kraftstoffeffizienzklassen. Gemessen wird der Rollwiderstand der Räder. Je leichter die Räder sich drehen, desto weniger Energie benötigt der Motor und desto weniger Kraftstoff muss verbrannt werden, um den Wagen zu beschleunigen. In Klasse A gibt es keinen zusätzlichen Verbrauch. Bei Klasse B erhöht sich der Verbrauch um 0,10 Liter je 100 Kilometer. Die weiteren Stufen sind 0,12 Liter mehr bei Klasse C und 0,14 Liter mehr bei Klasse E. Bei billigen Reifen ist der Rollwiderstandsklasse oft schlechter.

Externes Rollgeräusch

Selbstredend sollten Reifen die Umgebung mit Lärm belästigen. Beim Messen wird bei einem vorbeifahrenden Auto – mit abgeschaltetem Motor – gemessen. Auch für dieses Kriterium gibt es EU-Reifenlabel-Klassen, die auf den Reifen als Schallsymbole dargestellt werden. Die Lautstärke wird in Dezibel angegeben. Wichtig: Weil es sich hier um eine logarithmische Einheit handelt, führt eine Änderung um 6 dB zur Verdoppelung der Lautstärke. Also empfiehlt es sich, auch auf diesen Wert zu achten.

Fazit

Beim Kauf von Reifen ist es wie so oft im Leben: Es lohnt sich auf die Qualität zu achten und im Zweifel etwas mehr Geld auszugeben. In erster Linie Ihre Sicherheit sollte es Ihnen Wert sein.