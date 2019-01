Der neu entwickelte Renault Clio der fünften Generation feiert am 5. März seine Weltpremiere auf dem Genfer Auto-Salon.

Der neue Clio ist 14 Millimeter kürzer, soll aber innen mehr Raum als das aktuelle Modell bieten. Die um 30 Millimeter tiefergelegte Karosserie und die neuen Räder im 17-Zoll-Format (versionsabhängig) sollen eine dynamische Erscheinung unterstreichen.

Hervorstechendes Merkmal der neu gestalteten Clio Front ist die markant profilierte Motorhaube. Dazu trägt auch der größere und weiter nach unten gezogene Kühlergrill bei. Eine Chromleiste fasst das Markenemblem zusätzlich ein und verbindet es mit den neu gezeichneten LED-Scheinwerfern und den Tagfahrlichtern in der markentypisch unverwechselbaren C-Form.

Die Silhouette des neuen Clio gewinnt ebenfalls deutlich an Dynamik, nicht zuletzt durch eine scharf gezeichnete Sicke im unteren Drittel der vorderen und hinteren Tür. Die schwarzen Schutzleisten des Vorgängers entfallen.

Das Design setzt sich am Fahrzeugheck nahtlos fort. Merkmale sind der neu gestaltete Heckscheibenausschnitt und die unverwechselbare Lichtsignatur, die jetzt ebenfalls die typische C-Form der Frontscheinwerfer aufgreift. Die Rücklichter sind erstmals komplett in LED-Technik ausgeführt. Die dritte Bremsleuchte positioniert sich im oberen Teil der Heckscheibe.

Der Kofferraum des neuen Clio soll mit 391 Litern das größte Volumen seiner Fahrzeugklasse bieten. Hinzu kommen 26 Liter Stauraum im Interieur, verteilt auf verschiedene Fächer und Ablagen. Der hochgelegte, doppelte Ladeboden erleichtert das Ein- und Ausladen im Alltag. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen entsteht eine durchgehend plane Ladefläche.

Mit dem Start des neuen Clio stellt Renault erstmals auch die sportliche Variante Clio R.S. Line vor. Die neue R.S. Line löst die GT-Line ab, die seit 2010 für sportlichen Look bei verschiedenen Renault Modellen stand. Der neue Name sowie die optischen Akzente verweisen zudem direkt auf die dynamischen Renault Sport (R.S.) Topmodelle. Äußerlich ist der neue Clio R.S. Line an dem markanten Luftleitblech zwischen den Kühlluftöffnungen erkennbar, das an die Frontflügel von Rennwagen angelehnt ist. Dazu kommen der kraftvolle Kühlergrill im Wabenmuster, großzügig dimensionierte Räder im 17-Zoll-Format und die athletisch ausgeprägte Heckansicht. Im Interieur sorgen Sportsitze mit verstärktem Seitenhalt, Akzente in Carbonoptik, das Sportlenkrad in Leder mit R.S.-Signatur und Aluminium-Pedalerie für sportliches Ambiente. Dazu kommen rote Kontrastelemente und Ziernähte an Sitzen und Lenkrad.

Fotos: Renault