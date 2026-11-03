Wann Bremsen wechseln? 7 Anzeichen, die Sie kennen sollten – und die wichtigsten Grenzwerte | In In Ratgeber | Von Von Autotester Redaktion

Bremsen verschleißen leise. Jeden Tag ein kleines bisschen. Man merkt es kaum, weil sich das Auto langsam daran gewöhnt – und der Fahrer auch.

Die meisten Autofahrer wissen deshalb nicht genau, wie es um ihre Bremsen steht. Dabei schickt das Auto meist früh Signale. Man muss sie nur deuten können. In diesem Beitrag zeigen wir, woran Sie erkennen, dass ein Wechsel fällig ist, und welche Grenzwerte wirklich zählen.

Sie erfahren:

wie Bremsbeläge und Bremsscheiben verschleißen,

an welchen sieben Anzeichen Sie einen fälligen Wechsel erkennen,

welche Grenzwerte für Beläge und Scheiben gelten,

warum Bremsen beim Elektroauto oft aus einem anderen Grund fällig werden,

und was zu einem guten Bremsenwechsel gehört.

Das Wichtigste in Kürze

Einen festen Kilometerwert für den Wechsel gibt es nicht. Fahrweise und Einsatz machen große Unterschiede.

Warnzeichen sind unter anderem die Warnleuchte , Quietschen , metallisches Schleifen und Vibrationen beim Bremsen.

, , und beim Bremsen. Viele Werkstätten raten, Beläge bei rund 3 mm Restbelag zu tauschen.

zu tauschen. Die Mindestdicke der Scheibe steht auf der Scheibe selbst: „MIN TH“ .

. Bremsen werden immer achsweise gewechselt, also links und rechts zusammen.

So verschleißen Bremsen

Beim Bremsen drückt der Bremssattel die Beläge gegen die Bremsscheibe. Die Reibung wandelt die Bewegung in Wärme um. Dabei reiben sich beide Teile langsam ab: der Belag schneller, die Scheibe langsamer.

Die Vorderachse leistet beim Bremsen meist den größeren Teil der Arbeit. Denn beim Bremsen verlagert sich das Gewicht nach vorne. Deshalb sind vorne oft früher neue Teile fällig als hinten. Bei manchen Autos kann es durch moderne Fahrhilfen aber auch umgekehrt sein.

Die 7 Anzeichen für einen fälligen Bremsenwechsel

1. Die Warnleuchte geht an

Viele Autos haben einen elektronischen Verschleißanzeiger. Das ist ein kleiner Kontakt im Belag. Ist der Belag bis zu einer bestimmten Grenze abgefahren, meldet sich eine Warnleuchte im Cockpit. Dann sollten Sie zeitnah einen Termin machen. Ein paar Tage Fahrt sind meist noch möglich, viele Wochen nicht.

2. Die Bremse quietscht

Manche Beläge haben einen mechanischen Warner. Das ist eine kleine Metallzunge. Sie berührt bei abgenutztem Belag die Scheibe und erzeugt ein helles Quietschen. Aber Vorsicht: Nicht jedes Quietschen bedeutet Verschleiß. Nach Regen oder nach längerer Standzeit quietschen auch gesunde Bremsen kurz.

3. Es schleift oder kratzt metallisch

Das ist das ernsteste Zeichen. Ein raues, metallisches Schleifen kann bedeuten, dass der Belag aufgebraucht ist. Dann reibt die Trägerplatte aus Stahl direkt auf der Scheibe. Die Bremswirkung sinkt, und die Scheibe wird in kurzer Zeit zerstört. Fahren Sie in diesem Fall nur noch so weit wie nötig und lassen Sie die Bremse sofort prüfen.

4. Pedal oder Lenkrad vibrieren

Ein Rubbeln beim Bremsen, das Sie im Pedal oder im Lenkrad spüren, deutet oft auf die Bremsscheibe hin. Sie ist dann ungleichmäßig dick oder läuft nicht mehr ganz gerade. Das passiert durch Verschleiß, aber auch durch Rost oder Ablagerungen.

5. Das Auto zieht beim Bremsen zur Seite

Bremst eine Seite stärker als die andere, zieht das Auto zur Seite. Ursache kann ungleicher Verschleiß sein. Oft steckt aber auch ein schwergängiger Bremssattel oder eine verschmutzte Führung dahinter. Das sollte immer eine Werkstatt prüfen.

6. Der Bremsweg wird länger oder das Pedal weicher

Wenn das Auto spürbar schlechter bremst oder das Pedal tiefer geht als gewohnt, ist das ein Alarmsignal. Neben verschlissenen Teilen kann auch die Bremsflüssigkeit die Ursache sein. Hier gilt: nicht abwarten, sondern direkt prüfen lassen.

7. Sie sehen es mit eigenen Augen

Bei vielen Felgen können Sie durch die Speichen auf die Bremse schauen. Achten Sie auf drei Dinge:

Belagstärke: Ist der Reibbelag nur noch wenige Millimeter dick?

Ist der Reibbelag nur noch wenige Millimeter dick? Rand an der Scheibe: Ein deutlicher Grat am äußeren Rand zeigt, wie viel Material schon abgetragen ist.

Ein deutlicher Grat am äußeren Rand zeigt, wie viel Material schon abgetragen ist. Riefen und Rost: Tiefe Rillen oder Rost auf der Reibfläche, der beim Bremsen nicht mehr verschwindet.

Die wichtigsten Grenzwerte

Die Grenzwerte für Beläge und Scheiben und die wichtigsten Warnzeichen.

Bremsbeläge

Neue Beläge haben je nach Fahrzeug meist rund 10 bis 12 Millimeter Reibmaterial. Einen einheitlichen gesetzlichen Mindestwert gibt es nicht. Viele Werkstätten raten, die Beläge bei etwa 3 Millimetern zu wechseln. Darunter schwindet die Reserve schnell, vor allem im Stadtverkehr.

Bremsscheiben

Für die Scheibe gilt eine Mindestdicke. Der Hersteller prägt sie auf die Scheibe, meist auf den Rand oder den Topf. Sie ist mit „MIN TH“ gekennzeichnet, kurz für „minimum thickness“. Ist dieser Wert erreicht, muss die Scheibe getauscht werden.

Wichtig beim Messen: Der Grat am Rand verfälscht das Ergebnis. Gemessen wird deshalb auf der Reibfläche, am besten an mehreren Stellen und mit einem passenden Messwerkzeug.

Zwei Regeln, die immer gelten

Immer achsweise: Beläge und Scheiben werden links und rechts gemeinsam erneuert. Sonst bremst das Auto ungleich.

Beläge und Scheiben werden links und rechts gemeinsam erneuert. Sonst bremst das Auto ungleich. Neue Beläge nur auf gute Scheiben: Ist die Scheibe an der Mindestdicke, kommen neue Scheiben und neue Beläge zusammen.

Wie lange halten Bremsen?

Eine feste Zahl gibt es nicht. Die Lebensdauer hängt stark davon ab, wie und wo Sie fahren. Viel Stadtverkehr mit Stop-and-go verschleißt Bremsen deutlich schneller als lange Strecken auf der Autobahn. Auch ein schweres Auto, Fahrten mit Anhänger und ein sportlicher Fahrstil verkürzen die Lebensdauer.

Unser Tipp: Lassen Sie die Bremsen bei jedem Reifenwechsel kurz mit ansehen. Die Räder sind dann ohnehin ab, und der Blick dauert nur wenige Minuten. So haben Sie zweimal im Jahr Gewissheit.

Sonderfall Elektroauto und Hybrid

Bei Elektroautos und vielen Hybriden ist es oft umgekehrt. Sie bremsen zu einem großen Teil mit dem Elektromotor. Dabei wird Energie zurückgewonnen, und die mechanische Bremse hat wenig zu tun.

Das klingt gut, hat aber eine Kehrseite. Bremsen, die selten arbeiten, rosten. Die Reibflächen bleiben nicht blank, und Führungen können schwergängig werden. Deshalb werden Bremsen bei Elektroautos häufig nicht wegen Verschleiß fällig, sondern wegen Korrosion.

Manche Hersteller empfehlen deshalb, ab und zu bewusst kräftig zu bremsen, wenn die Verkehrslage es sicher zulässt. Das hält die Scheiben blank. Ein regelmäßiger Blick in der Werkstatt ist bei diesen Autos besonders wichtig.

Was zu einem guten Bremsenwechsel gehört

Ein Bremsenwechsel ist mehr als „alte Teile raus, neue rein“. Eine gute Werkstatt achtet auf diese Punkte:

Scheiben messen und entscheiden, ob sie noch weiter genutzt werden können.

und entscheiden, ob sie noch weiter genutzt werden können. Führungen reinigen und passend schmieren, damit die Beläge frei arbeiten.

und passend schmieren, damit die Beläge frei arbeiten. Bremssattel prüfen: Läuft der Kolben leicht? Sitzt nichts fest?

Läuft der Kolben leicht? Sitzt nichts fest? Bremsflüssigkeit kontrollieren: Sie zieht mit der Zeit Wasser. Der Hersteller legt fest, wann sie getauscht wird, oft alle zwei Jahre.

Sie zieht mit der Zeit Wasser. Der Hersteller legt fest, wann sie getauscht wird, oft alle zwei Jahre. Probefahrt nach dem Wechsel.

Nach dem Wechsel müssen sich neue Beläge und Scheiben erst aneinander anpassen. Auf den ersten Kilometern sollten Sie deshalb möglichst gefühlvoll bremsen und Vollbremsungen vermeiden, wenn es die Situation zulässt.

Wer seinen Bremsenwechsel in Berlin und Brandenburg plant, kann sich mit den Angaben aus dem Fahrzeugschein vorab ein Angebot für sein Auto einholen.

Häufige Fragen

Kann ich nur die Beläge wechseln und die Scheiben behalten?

Ja, wenn die Scheiben noch über der Mindestdicke liegen und keine tiefen Riefen oder Schäden haben. Häufig reichen Scheiben für zwei Belagsätze. Darauf verlassen sollten Sie sich aber nicht. Messen ist besser als schätzen.

Ist es schlimm, wenn die Bremse nach dem Waschen quietscht?

Meist nicht. Feuchtigkeit bildet schnell einen leichten Rostfilm auf der Scheibe. Nach ein paar Bremsungen ist er wieder weg. Hält das Geräusch aber an, sollte die Bremse geprüft werden.

Wie teuer wird es, wenn ich zu lange warte?

Deutlich teurer. Wer den Belag bis aufs Metall herunterfährt, beschädigt meist auch die Scheibe. Im schlimmsten Fall leidet auch der Bremssattel. Rechtzeitig gewechselte Beläge sind fast immer die günstigste Lösung.

Fazit: Hinhören, hinschauen, rechtzeitig handeln

Bremsen kündigen ihren Verschleiß meist an: mit einer Warnleuchte, mit Geräuschen, mit Vibrationen oder einem längeren Bremsweg. Wer diese Zeichen kennt, erkennt einen fälligen Wechsel früh.

Die wichtigsten Grenzwerte sind schnell gemerkt: Beläge bei etwa 3 mm tauschen, Scheiben spätestens bei der Mindestdicke „MIN TH“. Und immer achsweise. Wer die Bremsen beim Reifenwechsel mit ansehen lässt, ist auf der sicheren Seite – und spart oft sogar Geld.

Über den Autor: Auto Bär ist eine Kfz-Werkstatt für Kunden aus Berlin und Brandenburg. Zu den Schwerpunkten gehören Bremsenwechsel und Reifenservice für Pkw.