KIA EV6 GT (2022) – IN 3,5 SEKUNDEN VON NULL AUF 100

Schon im Oktober haben wir von der Fahrveranstaltung des Kia EV6 berichtet. Nun können wir die schärfere Variante, den Kia EV6 GT, vorstellen. Schaut dazu doch gleich unser Video, das alle wesentlichen Details vermitteln wird und auch die ersten Fahreindrücke, die während einer Fahrt mit Profi-Rennfahrer Alex Kroker entstanden sind. Ich nehme es vorweg, wir waren beeindruckt.

von links: Friedbert Weizenecker und Alex Kroker

Deutlich sportlicher als in der Basis

Der Kia EV6 GT sieht sportlicher aus, als seine „normalen“ Brüder. Dazu tragen unter anderem eine spezielle Front- und auch eine GT-Heckschürze mit Diffusor bei, aber auch der Aero-Spoiler und die auffälligen LED-Heckleuchten. Optisch zu erkennen ist der GT auch an den 21-Zoll-Alus mit ihren Neon-Bremssätteln. Zusammengenommen ein stimmig-sportlicher Auftritt.

Im Innenraum fallen die mit Wildleder bezogenen Schalensitze ins Blickfeld. Sie geben wunderbaren Halt, sind dabei trotzdem nicht unbequem. Hochwertige Materialien, wohin das Auge reicht und alles deutlich sportlicher ausgeführt, als im Basis-Modell. Dabei kommt der praktische Ansatz nicht zu kurz. 480 bis 1.260 Liter Stauraum stehen zur Verfügung. Unter der vorderen Haube kommen zusätzliche 20 Liter hinzu. Dieser Platz kann bestens für die Ladekabel verwendet werden, weil man hier kein Gepäck aus dem Weg schaffen muss, um dran zu kommen. Der Radstand von 2,9 Meter und der flache Boden geben dem EV6 GT wirklich viel Kabinenraum, der dem von manchem Mid-Size SUV entspricht.

Antrieb an allen vier Rädern

Im Kia EV6 GT stehen sportliche 585 PS Leistung und ein Drehmoment von nicht minder sportlichen 740 Newtonmetern bereit. Es katapultiert den Stromer in nur 3,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Erst bei 260 Stundenkilometern ist Schluss mit lustig. Wer dieses Limit oft ausreizt, der wird nicht mal in die Nähe auf die maximale Reichweite von 424 Kilometern kommen. Aber das ist bei Verbrennern ja nicht anderes und völlig nachvollziehbar. Um den Akku-Satz wieder voll zu bekommen, können Ladesäulen mit bis zu 800 Volt genutzt werden. So hat man 80 Prozent der Kapazität im besten Fall und bei entsprechender Ladeleistung in 18 Minuten geladen.

An der Front des Kia EV6 GT werkelt ein 218-PS-E-Motor. Der im Heck montierte Elektro-Motor trägt bis zu 367 PS bei. Die Kraft des Antriebssystems wird an alle vier Räder geleitet, das sorgt für besten Vortrieb auch auf schwierigem Geläuf. Ein elektronische Sperrdifferential sorgt dafür, dass möglichst viel Leistung auf die Straße gebracht wird. Selbstredend wollen solche Tempi auch wieder verzögert werden. Dafür sorgen fette Bremsscheiben, die vorn 380 mm und hinten 360 mm messen. Ich sage Euch, da fühlt man sich auch beim Bremsen wie im Rennwagen.

Leider sind Lade-Punkte mit hohen Ladeleistungen noch nicht häufig zu finden. Ionity betreibt in Europa gerade mal 400 solcher Stationen. Mit dem System Kia-Charge kann man jedoch an 98 Prozent aller Ladepunkten Strom tanken. Im ersten Nutzungsjahr ist das inklusive, ab dem 2. Jahr kostet es eine monatliche Grundgebühr von 4,99 für normale Ladesäulen und 13 Euro für die Ionity-Ladepunkte, wo 47 Cent pro Kilowattstunde fällig werden. Im besten Fall dauert das Laden auf 80 Prozent, wie bereits erwähnt, 18 Minuten. Wer an einer normalen Steckdose laden möchte oder muss, der sollte lange 32 Stunden für das Laden der 77,4 kWh-Batterie einplanen. Deutlich schneller funktioniert das mit einer festen (6 bis 7 Stunden) oder mobilen (wie etwa dem Juice Booster) Wallbox. Im EV6 ist ein 11 kW On-Bord-Ladegerät verbaut.

Ab 65.990 Euro

Der Preis für den Kia EV6 GT liegt bei mindestens 65.990 Euro und damit 20.000 Euro über dem Basispreis des EV6. Dafür bekommt man einen veritablen E-Sportwagen, der beim Alltagsnutzen keine Kompromisse verlangt.

Falls Ihr nach den Basis-Daten zum EV6 fragen wollt? Die findet Ihr ausführlich in unserem Fahrbericht aus Oktober 2021.

Technische Daten:

Beschleunigung 0-100 km/h 3.5 sec

Höchstgeschwindigkeit 260 km/h

Reichweite 424 km

Leistung 430 kW (585 PS)

Max. Drehmoment 740 Nm

Antrieb Allrad

Batterie und Aufladen

Batteriekapazität 77.4 kWh

Ladeanschluss Type 2

Ladeleistung 11 kW AC

Ladezeit (0->360 km) 7h45m

Ladegeschwindigkeit 46 km/h

Nutzbare Batteriekapazität 72.5 kWh

Schnellladeanschluss CCS

Schnellladeleistung (max.) 233 kW DC

Schnellladezeit (36->288 km) 16 min

Schnellladegeschwindigkeit 940 km/h

Reichweite (WLTP) 424 km

CO2 Emissionen 0 g/km

Länge 4695 mm / Breite 1890 mm / Höhe 1545 mm

Radstand 2900 mm

Leergewicht (EG) 2200 kg

Nutzlast 485 kg

Kofferraumvolumen 480 L

Ladevolumen max. 1260 L

Kofferraumvolumen vorne 20 L

Dachlast 80 kg

Anhängerkupplung als Option

Anhängelast ungebremst 750 kg

Anhängelast gebremst 1800 kg

Stützlast 100 kg Basispreis: ab 65.990 Euro

Fotos: Kia und der-Autotester

