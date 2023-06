6000 Bullis aus ganz Europa beim #VWBusFestival in Hannover

Warum viele dem VW Bus den Namen „Bulli“ geben? Bulli Fans wissen das. Bulli ist eine Wort-Kreation aus den beiden Nutzungsvarianten „Bus“ und „Lieferwagen“. Am Wochenende um den 23. Juni 2023 fand nun das zweite große Bulli-Treffen in Hannover statt.

#VWBusFestival

Schon 2007 hatte Volkswagen Nutzfahrzeuge seine riesige Fan-Base nach Niedersachsen gerufen. Schon damals ein gewaltiger Erfolg. Nun, nach rund 16 Jahren, war es endlich wieder soweit. Mehr als 80.000 Besucher und etwa 6.000 stolze Bulli-Eigner haben den zum Teil sehr langen Weg nach Hannover auf sich genommen, um im Kreis der anderen Bulli Fans zu zeigen, welch schönes Stück man hat, das meist mit viel Liebe gehegt und gepflegt wird. Vom ersten T1 bis zu ID.Buzz waren alle Baureihen vertreten.

Großes VW Bus Festival

Verteilt auf die Messe-Parkplätze standen sie, wohnten im Bulli oder bauten Zelte neben ihnen auf. Ein buntes Volk feierte den VW Bus, ob aus Polen, Spanien, Italien, Schweden oder Deutschland, die Bulli-Familie feierte von Freitag bis Sonntag ihr gemeinsames Kult-Objekt. Nie davor hatte ich eine solche Menge an Bullis an einem Ort gesehen.

Ob Shabby-Look mit Rost oder bis in den letzten Winkel restauriert, es war ein Vergnügen, diese Vielfahrt zu sehen. Der Fantasie waren und sind beim Um- und Ausbau offensichtlich keine Grenzen gesetzt. Unsere Fotos sollen Euch besonderes kreative Stücke zeigen.

Freiluft-Konzerte bei wolkenlosem Himmel

Der Veranstalter hatte mobile Toiletten in ausreichender Menge bereitgestellt. Den nötigen Proviant, ob in flüssiger oder fester Form haben die meisten mitgebracht. Ein guter Gedanke, denn auf dem Festgelände waren die Preise deutlich erhöht und in den Augen des Autotesters zu hoch. Zumal die Qualität einfach und die Portionen klein waren. Wenn da der Papa mit Frau und Kindern ein schönes Wochenende haben wollte, musste er einige Euros locker machen. Mit dem Mindestlohn kommt da keiner klar.

Der-Autotester denkt, hier müsste „Volkswagen“ bei künftigen Bulli-Treffen im Vorfeld schon ein strenges Auge drauf werfen. Teilweise war das Abzocke. Wie beispielsweise eine Currywurst für 5 Euro, zu der es ein Drittel einer ungetoasteten Toastscheibe als Brot gab. Der Becher Bier kostet zwischen 5,50 Euro und 6 Euro. Cola und Wasser entsprechend. Das tat vielen weh.

Bullis aller Baujahre aus ganz Europa

VW hat das Event klug genutzt, um den ID.Buzz mit langem Radstand (LWB) erstmals vor europäischem Publikum zu präsentieren. Zu diesem Anlass war der US-Star-Wars-Schauspieler Ewan McGregor Markenbotschafter nach Hannover gekommen, um den ID.Buzz LBW gebührend in Szene zu setzen.

Bei bestem Sommerwetter hatte VW Nutzfahrzeuge zudem Bands eingeladen, die an den Abenden aufspielten. So T3 Fahrer Rea Garvey (Super Girl) oder Fanta4 (… Sie ist weg), die den mit ihren Bullis in Ehren ergrauten Fahrern eine musikalische Freude aus ihren Jugendzeiten machten. Am Samstagabend zauberten nach dem Fanta4-Konzert mehr als 300 Drohnen eine präzise Lichtschau an den Nachthimmel.

Europa-Premiere für den ID-Buzz mit langem Radstand

Die Preise für die Teilnahme mit einem Bulli, das Campen und einem Goody-Bag blieben für die Dauer des Treffens unter 100 Euro, ein fairer Preis – im Unterschied zu dem, was für Essen und Trinken aufgerufen worden ist. So blieb beim Abschied am Sonntagmittag für viele anwesende Bulli-Fans nur die Frage, wann oder ob es ein nächstes Bulli-Treffen am Geburtstort der geliebten VW-Busse in Hannover geben wird.

