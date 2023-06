Der VW ID.Buzz LWB kommt ab 2024 mit 25 Zentimeter mehr Außenlänge

Im Unterschied zum bisher bekannten VW ID.Buzz bringt der neue ID.Buzz LWB (Long Wheel Base) – 25 Zentimeter mehr Länge – und damit entsprechend mehr Raum und Radstand mit. An Breite (1,98) und Höhe (etwa 1,93) ändert sich indes nichts. Der lange ID.Buzz kommt erst im Modelljahr 2025. Das bedeutet, man wird in etwa ab März 2024 bestellen können. In die Produktion werden die ersten Stücke dann ab Mai gehen.

VW ID.Buzz LWB

Der VW ID.Buzz wurde bisher nur mit einer Bestuhlung für 5 Personen in zwei Sitzreihen angeboten, mit dem Langen wird nun eine Reihe mehr mit 2 weiteren Sitzen und ausreichend Fußraum möglich, ohne dabei auf Gepäckraum verzichten zu müssen. Durch eine kluge Klapp-Technik sind die beiden hinteren Sitzplätze ergonomisch günstig zu erreichen. Im Seitenteil sind Armauflagen eingearbeitet, so kann man gut Ein- und Aussteigen und sitzt wirklich bequem.

Auch der Radstand wächst um 25 Zentimeter

Mit dem Modelljahr 2025 ergeben sich für den ID.Buzz weitere Änderungen. Der im Video von uns gezeigte VW ID-Buzz LWG besitzt schon die Features des Modelljahres 2025. So wird es elektrisch öffenbare Seitenscheiben geben. Sie können von Fahrersitz aus oder auch von der 2. Sitzreihe aus per Knopfdruck geöffnet und geschlossen werden.

Ein oft kritisiertes Detail (auch von uns) wird mit dem Modelljahr 2025 (wird ab Mai 2024 gebaut) deutlich verbessert. Das Kommunikationssystem bekommt eine neue Hard- und Software. Damit wird der Bildschirm größer, er wächst von 12 auf 12,9 Zoll. Die Slider für die Temperatur-Einstellung sind beleuchtet und damit auch bei Nacht leicht zu finden. Die Bedien-Logik ist überarbeitet worden und nun deutlich intuitiver. Der verwendete Rechner arbeitet erkennbar schneller. Gut gemacht! Ist aber auch Zeit geworden.

Deutlich mehr Raum

Als Antrieb gibt es nun einen 210 kW leistenden, nach Aussage der VW Verantwortlichen effizienten arbeitenden E-Motor, mit dem man nicht allein dynamischer unterwegs sein kann, es sind auch Geschwindigkeiten bis zu 160 Stundenkilometer möglich. Bisher gab es den ID.Buzzz „nur“ mit 150 kW Leistung.

Sitzplatz für bis zu 7 Personen

Zu den Preisen des langen VW ID.Buzz liegen uns noch keine Informationen vor. Bis zum Bestellbeginn werden ja noch gut 9 Monate ins Land ziehen. Optisch fallen die 15 Zentimeter zum Glück kaum auf.

So behält der hübsch gezeichnete E-Bulli seine knuffige Form, die bisher schon mehr als 35.000 Käufer anziehen konnte, die den durchaus hohen Kaufpreis des Kurzen in Höhe mindestens 65.000 Euro ohne Rabatt und vernehmbares Murren akzeptiert haben. Den Designern sei dank, die hier innen wie außen einen herausragenden Job gemacht haben. Das gilt auch für den LWG ID.Buzz, so dass sich der Erfolg für VW, hier mit Kunden die mehr Raum bzw. Sitzplätze wollen, fortsetzen sollte.

