VW ID.Buzz Pro (2023) – Was für ein schöner Bus!

Der VW ID.Buzz ist richtig schön geworden. Manchmal bewundere ich die Kunst der Designer, in diesem Fall ganz besonders. Nicht allein die Hülle gefällt mir, auch am hellen und mit so vielen schönen Details gezeichneten Innenraum kann ich mich erfreuen. Und nicht ich allein scheine das so zu sehen. Wenn ich mit unserem Testwagen unterwegs war, ist er immer wieder positiv aufgefallen. Wohlgemerkt, wir waren mit einem Bus unterwegs, nicht mit einem Super-Sportwagen. In seiner orange-weißen Lackierung fällt der ID.Buzz natürlich noch mehr auf, als in einem schnöden Silber. Freundlich und doch solide und stark steht er in seinem gelungenen Verhältnis von Länge, Breite und Höhe vor uns.

VW ID.Buzz Pro

Der 4,71 Meter lange, 1,92 Meter hohe und 1,98 Meter breite E-Bus mit seinem Radstand von 2,98 Meter ist sowohl als PKW-Variante wie auch als ID.Buzz Cargo für den gewerblichen Einsatz verfügbar. Unser Testwagen ist die PKW-Variante ID.Buzz Pro. In ihr finden gut bis zu 5 Personen Platz. Fußraum en masse. Vorn, wie hinten. Selbst mit 5 Personen besetzt, steht bei einer Beladung bis unters Dach noch Gepäckraum bis zu 1.581 Liter bereit. Ein Kühlschrank transportieren? Kein Thema!

Mit seiner Höhe von 1,92 Meter sollte der ID,Buzz in alle üblichen Parkhäuser passen. Aus meiner Sicht ein nicht unwesentlicher Aspekt im Alltag. Als zulässiges Gesamtgewicht gibt VW 3.000 Kilogramm an. Bei einem Leergewicht von rund 2.500 Kilogramm (inklusive Fahrer) resultiert eine Zulassungsmöglichkeit von nur 500 Kilo. Da kommt man bei voller Personenzahl und Gepäck schnell über die Grenze. Wer mehr Länge (plus 25 Zentimeter), Raum und Zuladung möchte, der wird in Kürze von VW auch bedient werden können. In den USA kürzlich bereits vorgestellt, folgte die Europa-Premiere für den langen ID.Buzz im Rahmen des Bus-Festivals in Hannover.

Reichweite knapp über 400 Kilometer

Für den Antrieb ist ein 150 kW leistender E-Motor zuständig, der es auf ein Drehmoment von 310 Newtonmetern bereitstellen kann. Für die Speicherung des Stroms ist eine 77 kWh-Batterie (netto) zuständig. Sie kann bei Wechselstrom mit 11 kW geladen werden. An der heimischen Wallbox braucht man für eine komplette Ladung etwa 7,5 Stunden. An einer Schnell-Ladesäule sind bis zu 170 kW möglich. So braucht man fürs Laden von 5 auf 80 Prozent im besten Fall 30 Minuten. Unterwegs sollte man mit etwa 250 Kilometern Reichweite kalkulieren, denn man fährt den ID.Buzz sinnigerweise nicht ganz leer und über 80 Prozent Ladestand braucht das weitere Laden überproportional viel Zeit, die man an der Autobahn lieber nicht verbringt.

Als Spitzengeschwindigkeit sind nur 145 Stundenkilometer möglich. Es soll bald eine stärkere Antriebsvariante geben, die dann 160 Kilometer erlauben soll. Selbstredend wird sich eine so hohe Geschwindigkeit deutlich reduzierend auf die Reichweite auswirken. Als Stromverbrauch sollte man bei gemäßigtem „Gasfuß“ mit etwa 21 kWh je 100 Kilometer rechnen. Um im Rahmen zu bleiben, sollte man auf der Autobahn nicht schneller als 120 bis 130 Stundenkilometer einplanen. Überraschenderweise fühlt sich der Vortrieb im ID-Buzz mit seinen 204 PS durchaus dynamisch an. In 10,2 Sekunden sind aus dem Stand 100 Stundenkilometer erreichbar. Durch die Ruhe beim Vortrieb fühlt es sich noch schneller an. Selbst an Autobahnanstiegen haben wir keinen stärkeren E-Motor vermisst.

Das Fahrwerk des VW ID.Buzz ist solide abgestimmt. Selbst in schneller gefahrenen Kurven erlebt man keine Überraschungen. Damit sollte jeder Autofahrer gut zurecht kommen, zumal man ja – wie bei den meisten E-Autos – nicht schalten und kuppeln muss. Man sitzt erhöht, wie schon früher im VW Bus, und hat durch die großen Glasflächen einen guten Überblick.

Heller, moderner und freundlicher Innenraum

Der Innenraum des im Werk Hannover gebauten ID-Buzz erinnert an die bisherigen ID-Modelle. Etwas kühl und mit einer mittleren Qualitätsanmutung.

Das Feeling im Inneren des ID.Buzz kann man als hell, freundlich und lounge-artig bezeichnen. Die Assistenz- und Infotainment-Systeme, die man aus den anderen Modellen auf Basis des MEB-Baukastens kennt, gibt es auch für den ID.Buzz, jedoch viele davon – so ist es bei VW der Brauch – in optionale Pakete gepackt. Die Bedien-Struktur hat sich mir während der Testphase nicht sympathisch machen können. Kaum etwas funktioniert, wie ich es erwarte. Ein Beispiel: Beim ersten Versuch brauche ich 15 Minuten, bis ich die Innenraum-Temperatur einstellen kann. Ich mache den Autotester-Job nun bald 20 Jahre, aber so was? Ich habe daher nachgefragt. VW kennt das Problem offensichtlich und hat meine Fragen wörtlich wie folgt beantwortet:

Lieber Friedbert, vielen Dank für die Nachfrage. Dein Testwagen stammt noch aus dem Modelljahr 2023. Die aktuell gebauten Fahrzeuge aus dem Modelljahr 2024 (werden erst seit Kalenderwoche 22 gebaut) verfügen allerdings über einen neueren Softwarestand. Und die künftigen Modelle mit langem Radstand wiederum … zeigen schon den Stand des Modelljahrs 2025 und unterscheiden sowohl hardware- als auch softwareseitig (z.B. größerer Bildschirm).

Ich freue mich, dass ich die Bedienung des ID.Buzz offensichtlich nicht allein, als nicht gut bewertet habe. Fehler macht jeder. Wichtig ist, dass man sie schnell behebt. Das scheint VW hier zu machen.

Fazit

Optisch, was das Raumangebot und auch, was den E-Antrieb betrifft, würde ich diesen ID.Buzz am liebsten behalten. Das sage ich wahrlich nicht bei jedem Testwagen. Was mich abhält: Das Strafgesetzbuch (Diebstahl soll noch immer nicht erlaubt sein). Die aktuelle Hard-und Software des Kommunikations- bzw. Bediensystems, aber auch der Preis des VW ID.Buzz kann abschrecken.

Ab 64.581,30 Euro gibt es ihn aktuell als Pro in der PKW-Variante. Unser Testwagen mit etlichen, überwiegend sinnvollen Optionen bringt es auf ziemlich genau 80.000 Euro. Selbst die aktuell noch beantragbare staatliche Kaufprämie kann da wenig am Problem ändern. Leasing könnte eine Option sein. Auch, weil man sich dann um den Wiederverkaufswert in einigen Jahren keinen Kopf machen muss.

Wichtige Technische Daten:

VW ID.Buzz Pro (2024)

Van 0-100 km/h: 10,2 Sekunden

Batterie: 82 kWh 350 V Lithium-lonen

Ladevolumen: 1.121 l, 1.581 l

inklusive Sitzbereich

Abmessungen: 4.712 mm

L x 1.985 mm B x 1.927 mm H

Antriebsart: Hinterradantrieb

