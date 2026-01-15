Spricht dein Auto bald mit dir? Volvo EX60 wird zum KI-Partner auf vier Rädern | In Technik, Volvo In News | Von Von Cornelia Weizenecker

Was wäre, wenn dein Auto dich wirklich versteht – ohne starre Befehle, ohne Menüchaos, einfach im Gespräch? Genau das verspricht Volvo mit dem neuen EX60. Das vollelektrische Premium-SUV ist das erste Modell der Marke mit Google Gemini an Bord. Es feiert am 21. Januar 2026 seine Weltpremiere.

Der Volvo EX60 ist damit mehr als nur ein neues Elektroauto: Er wird zum digitalen Gesprächspartner. Fahrer und Passagiere können komplexe Aufgaben freihändig erledigen – etwa Hoteladressen direkt aus E-Mails abrufen, prüfen lassen, ob ein Einkauf in den Kofferraum passt, oder spontan Ideen für den nächsten Roadtrip sammeln. Der Blick bleibt auf der Straße, das Auto erledigt den Rest im Hintergrund.

Möglich macht das Volvos neues Herzstück HuginCore, ein leistungsstarkes Core-Computing-System, das den EX60 zum echten software-definierten Fahrzeug macht. Unterstützt von Qualcomm Snapdragon und der NVIDIA DRIVE Plattform bietet der EX60 die höchste Rechenleistung, die es je in einem Volvo gab: über 250 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde.

Doch die Technik denkt nicht nur schnell – sie lernt auch dazu. Der EX60 verbessert seine Assistenz- und Sicherheitsfunktionen kontinuierlich, greift auf Daten aus der weltweiten Volvo-Flotte zurück und wird durch Over-the-Air-Updates immer besser. Künftig soll Gemini sogar die Fahrzeugkameras nutzen können, um dem Fahrer die Welt um ihn herum zu erklären.

Auch bei der Reichweite setzt Volvo ein Ausrufezeichen: Bis zu 810 Kilometer WLTP sollen möglich sein. An 400-kW-Schnellladesäulen lassen sich in nur zehn Minuten rechnerisch bis zu 340 Kilometer nachladen.

Die Weltpremiere findet am Mittwoch, den 21. Januar, um 18:00 Uhr MEZ statt und wird per Livestream übertragen, der unter diesem Link verfügbar ist.