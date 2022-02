Vollelektrischer Fisker Ocean gibt sein Europadebüt

Entworfen wurde das vollelektrische SUV in den USA, gebaut werden soll der Fisker Ocean ab Ende des Jahres bei Magna in Österreich: Sein Europadebüt gibt er nun auf dem Mobile World Congress (28.2.–3.3.2022) in Barcelona. Die Ankündigungen sind vollmundig, Firmenchef Henrik Fisker spricht vom „nachhaltigsten Automobil“ der Welt. Umgerechnet etwas über 41.000 Euro soll die Basisversion Sport mit einer Reichweite von rund 400 Kilometern kosten. Der allradgetriebene Fisker Ocean Extreme soll etwa 560 Kilometer mit einer Batterieladung schaffen.

SolarSky-Dach des Fisker Ocean

Mit dem SolarSky-Dach will der Fisker Ocean Sonnenstrahlen nutzen, um kostenlose Energie zur Unterstützung des batteriebetriebenen Motors des Fahrzeugs zu erzeugen. Bei vollständiger Sonneneinstrahlung soll der SolarSky des Fisker Ocean Extreme bis zu 2400 Kilometern pro Jahr zurücklegen können. Das Unternehmen, das ein Büro in München hat, will bis zu 60.000 Fahrzeuge pro Jahr allein in Europa absetzen. (aum/der-Autotester.de)

Fotos: Fisker