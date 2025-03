In Brüssel hat Toyota jüngst den Toyota C-HR+ vorgestellt. Dieses Crossover-Coupe im S-SUV-Segment wird ausschließlich batterieelektrisch angetrieben. Trotz seiner Coupé-Linie bietet es viel Raum, Praktikabilität und auch Komfort. Der C-HR+ übernimmt die wesentlichen Eigenschaften des hybrid angetriebenen und weiterhin verfügbaren C-HR.

Dynamisches Crossover-Coupé für das C-SUV-Segment

Die Frontpartie erscheint gradlinig und modern. Der vordere Stoßfänger, der Kühlergrill und die Scheinwerfer wurden neu gestaltet. Trotz der coupé-artigen Dachlinie wird die Kopffreiheit für die Fondpassagiere nicht beeinträchtigt, so dass hier Menschen bis 1,85 Meter (wie Der-Autotester) ohne anzustoßen Platz finden.

Und gefällt insbesondere die Optik des Hecks, mit einem breiten Stand und den durchgehenden Voll-LED-Rückleuchten. Der relativ steile Winkel der Heckscheibe und der sauber integrierte Spoiler unterstreichen das angenehme, europäisch anmutende, Erscheinungsbild. Die Silhouette, der Dachspoiler und das Heck sind so gestaltet, dass ein gleichmäßiger Luftstrom über und um die Karosserie herum entsteht, sie leisten damit einen Beitrag zur Antriebseffizienz.

Toyota C-HR+: Allrad oder reiner Vorderradantrieb wählbar

Auch der Innenraum erscheint modern und aufgeräumt mit hochwertig erscheinenden Materialoberflächen. Die Ambiente-Beleuchtung unterstreicht das angenehme Raumgefühl. Herzstück des Cockpit-Designs ist das serienmäßige 14-Zoll-Multimedia-Display, das für optimalen Bedienkomfort und moderne Konnektivität sorgt. Das Navigationssystem berücksichtigt bei der Routenplanung den Ladestand der Batterie und die verfügbare Reichweite und schlägt Routen mit bequem erreichbaren Ladestationen vor. Mit der MyToyota App lassen sich zahlreiche wichtige Funktionen und Parameter des Fahrzeugs überwachen und verwalten, so der Ladestatus, genauso wie Ladezeit, Reichweite und Nutzungsdaten.

Bei einer Gesamtlänge von 4.520 mm erstreckt sich der Radstand auf 2.750 mm. Damit entsteht relativ viel im Segment-Vergleich Platz. Zwischen den vorderen und hinteren Insassen liegen 90 Zentimeter. Als Laderaum stehen ab 416 Liter zur Verfügung. Toyota hat das Interieur als einen Raum gestaltet, der nicht nur die Bedürfnisse des Fahrers erfüllen soll, sondern die aller Passagiere. So gibt es zum Beispiel zwei kabellose Smartphone-Ladestationen, USB-Anschlüsse auch im Fond, eine Klimasteuerung für die hinteren Passagiere und ein Panoramadach, das den Innenraum mit Licht fluten kann.

Der Antrieb

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Prioritäten der Kunden gerecht zu werden, bietet Toyota den neuen C-HR+ in zwei Batterieversionen an. Verfügbar sind eine 57,7-kWh-Batterie ausschließlich in Verbindung mit Frontantrieb sowie eine 77-kWh-Batterie, die sowohl mit Front- als auch mit Allradantrieb angeboten wird. Die maximale Reichweite soll – je nach Antrieb und Ausstattung – bis zu 600 Kilometer (WLTP-Fahrzyklus) betragen.

Über das Fahrverhalten können wir nach der rein statischen Vorstellung natürlich noch nicht berichten. Wohl aber zu den Leistungsdaten. So soll die Version mit Allradantrieb eine Leistung von 252 kW/343 PS bereitstellen können und so in nur 5,2 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen können.

Das Modell mit Frontantrieb und 57,7-kWh-Batterie bietet 123 kW/167 PS; in der Variante mit der 77-kWh-Batterie steigt die Leistung der ausschließlich an den Vorderrädern angetriebenen Variante auf 165 kW/224 PS. Der optionale Allradantrieb unterstreicht den SUV-Charakter des Toyota C-HR+. Das Allrad-System verbessert Grip und Traktion und hilft dabei, das zusätzliche Drehmoment und die für ein Elektrofahrzeug charakteristische Leistung sicher auf die Straße zu bringen.

So soll mehr Fahrstabilität und Fahrspaß entstehen. Um das Laden zu beschleunigen, kommt eine Vorkonditionierung der Batterie zum Einsatz; sie lässt sich sowohl automatisch als auch manuell aktivieren. Vorteile in Sachen Effizienz bringt auch die energiesparende Wärmepumpe für die Klimaanlage. Sitze, Lenkrad und Windschutzscheibe sind beheizbar. Für da Laden zuhause ist die Leistungsfähgkeit des On-Bord-Laders entscheidend. Ein 11-kW-Bord-Ladegerät gehört zur Serienausstattung, in der höchsten Ausstattungslinie lädt der C-HR+ mit bis zu 22 KW. Beim DC-Laden an öffentlichen Ladesäulen ist eine Ladeleistung von bis zu 150 kW möglich.

Technologien für Sicherheit und Konnektivität

In allen Versionen profitieren die Kundinnen und Kunden von den umfangreichen Assistenzfunktionen, insbesondere den aktiven Toyota Safety Sense Sicherheits- und Fahrer-Assistenzsystemen, die das Fahren sicherer und einfacher machen. Sie erkennen frühzeitig eine Vielzahl von Unfallgefahren und helfen dem Fahrer dabei – notfalls per automatischem Brems- oder Lenkeingriff -, einen Aufprall zu vermeiden. Zur Serienausstattung gehören ein Toter-Winkel-Warner, adaptives Fernlicht und eine elektrische Parkbremse. Ein Parkassistent und ein 360-Grad-Monitor sind Bestandteile der höchsten Ausstattungslinie.

Fazit

Was wir im Rahmen der statischen Vorstellung bewerten konnten, hat uns gut gefallen. Das gilt für die Optik genauso, wie für das Raumgefühl und die Moderen Technik. Nun sind wir gespannt auf die ersten Testfahrten und natürlich auch auf die Preise.