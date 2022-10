Vinfast VF6 (2023) – Läuft das neue vietnamesische City-SUV BMW iX3, Zoe und Astra-e den Rang ab?

Vinfast VF6 auf dem Automobilsalon in Paris – Europapremiere für sub-kompakten Elektro-Crossover aus Vietnam

Wir haben Vinfast vor einigen Monaten ja schon vorgestellt. Wer den Artikel nicht gelesen hat, dem sagen wir hier kurz und knapp, dass Vinfast ein vietnamesischer Anbieter auf dem Markt für E-Autos ist. Die Marke Vinfast wurde erst vor rund 5 Jahren gegründet und gehört zur Vin-Group, eines der größten Unternehmen Vietnams. Selbstredend braucht man richtig viel Geld, um in diesem technologie-geprägten Markt durchzustarten.

Genau das haben die Asiaten und sie sind bereit, es in die Entwicklung und Herstellung von E-Autos zu investieren. Es sollen jedoch keine Standard-Autos werden. Man möchte schön gezeichnete Automobile für das Luxus-Segment auf den Markt bringen. Nicht nur für den Heimatmarkt, auch in den USA und in Europa. Bestellbar sind bereits das Mid-Size-SUV #vinfastvf8 und das 5,12 Meter lange SUV FV9, mit dem bis zu 7 Personen gleichzeitig fahren können.

Nun kommt der sub-kompakte (B-Segment) Vinfast VF6 dazu, das Vinfast am 17. Oktober auf dem Automobilsalon in Paris vorgestellt hat. Wir stellen nun den rund 4 Meter langen und etwa 1,55 Meter hohen VF6 in einem kurzen Video statisch vor. Noch in einer Vor-Serien-Qualität, aber zu 90 Prozent finalisiert. Technische Daten möchte Vinfast derzeit noch nicht preisgeben.

Erster Vinfast Shop startet in Köln im November Insbesondere im Land von BMW, Audi und Mercedes wollen die Vinfast-Verantwortlichen untermauern, dass man im harten Wettbewerb bestehen kann. Man geht aber noch weiter. Es soll bald auch in Europa produziert werden. In Vietnam werden die Modelle für den asiatischen Raum hergestellt. 250.000 Autos können pro Jahr hier aus dem Werk rollen. Alle Dienstleistungen „inhouse“ In Europa sollen kurzfristig 15 Schauräume entstehen. 25 davon in Deutschland. Die ersten 5 sollen in Köln, Berlin, Hamburg, Oberhausen und München öffnen. Als erster Store startet der in Köln schon in wenigen Tagen.

Die Modelle können aber auch per Internet bestellt werden. Luxus-verwöhnte Kunden legen auch großen Wert auf Service. So kann der Kunde entscheiden, ob ihm der Wagen gebracht und wieder geholt wird (nicht kostenfrei wie bei Genesis). Es besteht auch die Möglichkeit, einen mobilen Service zu nutzen. Wer den direkten Kontakt in der Werkstatt vorzieht, der kann auch dorthin kommen. Vinfast sucht derzeit 200 Techniker für den Service an den ersten Standorten. Alle Services werden von eigenen Mitarbeitern bereitgestellt, man möchte nicht mir externen Dienstleistern arbeiten. Mit all diesen Maßnahmen möchte der vietnamesische Hersteller untermauern, dass man gekommen ist, um zu bleiben.

„Wir wollen alles andere als eine Eintagsfliege sein“, stellt CEO Jean-Christophe Mercier in einem Pressegespräch heraus. Bekannte Lieferanten von Komponenten um das Ziel hoher Qualität zu erreichen, arbeitet Vinfast mit bekannten Zulieferern zusammen. So wurden uns unter anderem ZF, Magna, Samsung, Continental, Denzo, Thyssen-Krupp und auch Bosch genannt. Die Akkus werden aus China und aus Israel (Storedot) bezogen. Ziel ist es jedoch, bald eigne Akkus herzustellen.

Bleibt zu hoffen, dass aus der Summe hochwertiger Komponenten am Ende tatsächlich ein Premium-Produkt wird. Der VF7, VF8, VF9 und nun auch das Einstiegsmodell VF6 hinterlassen einen qualitativ guten Eindruck.

Wir sind gespannt auf die ersten Testfahrten in Europa. NinaCarMaria hat ja bereits die Möglichkeit genutzt, in Vietnam mit einem Vinfast Modell zu fahren (siehe dazu ihr Video). Akku-Pack wird gemietet Noch gibt es für den VF6 keine endgütigen Preise. Der-Autotester rechnet jedoch mit einem Basis-Preis im Bereich von 30.000 Euro. Dazu kommt eine monatliche Akku-Miete im Bereich von 100 Euro. Mit diesem Betrag bekommt der Eigentümer die Gewähr, immer ein gut funktionierendes Akku-Pack an Bord zu haben, denn es wir für ihn kostenfrei ausgetauscht, sobald seine Kapazität unter 70 Prozent sinkt.

Der neue Vinfast VF6 (2023)

Apropos Gewährleistung. Hier haut Vinfast einen gewaltigen Pflock in den Boden. 10 Jahre Garantie bis zu 200.000 Kilometer sollen den Kunden die Angst vor dem Neuen nehmen. Wer eine so lange Garantie anbietet, der muss von seiner Produkt-Qualität überzeugt sein. Alles andere wäre ein ökonomisches Faß ohne Boden.

Charging als weiteren USP

Neben italienischem Design und hoher Qualität legt Vinfast großen Wert auf einfaches Laden und Bezahlen des Stroms. Dazu soll es eine „semless“ App geben, mit der der Ladevorgang intuitiv ablaufen soll.

Wir freuen uns auf die ersten Testfahrten mit dem VF6. Selbstverständlich werden wir berichten, ob wir den sub-kompakte Crossover empfehlen können.

