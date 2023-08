Toyota zeigt neuen Land Cruiser 

Toyota bringt voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2024 den neuen Land Cruiser auf den Markt. Vorbestellungen sollen bereits ab Oktober möglich sein. Ein neuer Rahmen und die Karosserie sollen dem Geländewagen-Klassiker eine deutlich höhere Steifigkeit verleihen. Die erstmals verfügbare elektrische Servolenkung erhöht den Komfort auch bei Fahrten abseits des Asphalts. Der entkoppelbare vordere Stabilisator kann über einen Schalter am Armaturenbrett den jeweiligen Fahrbedingungen angepasst werden. Das Multi-Terrain-System wurde weiterentwickelt und bietet künftig auch eine Kamerasicht auf den Untergrund.

In Westeuropa bietet Toyota den Land Cruiser mit einem 2,8-Liter-Turbodiesel an. Er leistete 204 PS (150 kW) und überträgt seine Kraft über eine Acht-Gang-Automatik. Die maximale Anhängelast beträgt 3,5 Tonnen. Für Anfang 2025 ist ein elektrifizierter Antriebsstrang in Form eines 48-Volt-Hybridsystems für den Diesel angekündigt.

Der Land Cruiser ist wahlweise als Fünf- und als Siebensitzer erhältlich. Er ist 4,92 Meter lang, 1,98 Meter breit und 1,87 Meter hoch, der Radstand beträgt 2,85 Meter. Kurze Überhänge, ausgeprägte Kanten und ein schmalerer Unterbau zeichnen die Karosserie aus, deren Teile so konzipiert sind, dass sie bei Beschädigung leicht ausgetauscht werden können. Die flache Motorhaube und Gürtellinie sowie tiefliegende Seitenscheiben sollen für eine gute Rundumsicht sorgen.



Zur Markteinführung legt Toyota eine First Edition auf, die Kunden in der ersten Vorverkaufsphase ab Oktober reservieren können. Sie ist auf rund 3000 Exemplare limitiert und verfügt über spezielle Styling-Merkmale wie klassische Rundscheinwerfer und eine zweifarbige Lackierung. (aum)

Fotos: Toyota

