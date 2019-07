Toyota bringt den GR Supra als GT4-Rennversion für Motorsport-Ambitionierte auf den Markt. Die Konzeptvariante des Rennwagens hat der japanische Autobauer bereits auf dem Genfer Automobilsalon enthüllt. Jetzt steht die Serienfertigung kurz bevor. Produziert wird das Fahrzeug, das ab 2020 zu haben ist, bei der Toyota Motorsport GmbH in Köln.

GT4-Fahrzeuge können an der europäischen GT4-Serie, der VLN-Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring, der Super Taikyu Serie in Japan sowie der Michelin Pilot Challenge Serie in den USA teilnehmen. Der GR Supra fährt aktuell bereits in der NASCAR Xfinity Serie in Nordamerika mit und tritt ab 2020 in der Super GT GT500 in Japan an.

Für die Arbeit am GR Supra GT4 hat sich Toyota Gazoo Racing mit drei technischen Partnern zusammengetan: Die Entwicklung der Abgasanlage erfolgt gemeinsam mit Akrapovič, die Reifen werden mit Pirelli entwickelt und die Schmierstoffe kommen von Ravenol. Details zu den Spezifikationen des GR Supra GT4 sowie zu Preisen, Verkaufsregionen und Markteinführung sollen im weiteren Jahresverlauf bekanntgegeben werden.

Toyota GR Supra GT4 – Technische Daten:

Chassis Länge 4.460 mm Breite 1.855 mm Höhe 1.250 mm Karosserie Stahlkarosserie mit hochfestem Überrollkäfig Front-Diffuser Natürlicher Verbundstoff Heckflügel Natürlicher Verbundstoff Kraftstofftank Motorsportspezifisch mit Schnellbetankungssystem Fahrersitz Rennsitz nach FIA-Standard Motor & Getriebe Typ Reihensechszylinder mit Twin-Scroll-Turbolader Hubraum 2.998 ccm Getriebe Automatik, Hinterradantrieb Schmierstoffe Ravenol Abgasanlage Akrapovič Fahrwerk, Lenkung & Bremsen Radaufhängung vorn McPherson-Federbeine Radaufhängung hinten Mehrlenker-Hinterachse Lenkung Elektrische Zahnstangenlenkung Reifen Pirelli Räder Fünfloch 11×18 Zoll

Fotos: Toyota