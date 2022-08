TIPPS ZUM SPRIT SPAREN

Mithilfe einiger klugen Tricks ist es möglich, den Spritverbrauch zu senken. Wichtig ist dabei vor allem, dass man die Tipps regelmäßig anwendet und nicht nur bei hohen Sprit-Preisen. Denn nur so kann man langfristig sparen und die Umwelt schonen.

DIE RICHTIGE FAHRGESCHWINDIGKEIT

Eine der einfachsten und gleichzeitig wirkungsvollsten Methoden, den Kraftstoffverbrauch zu senken, ist die Wahl der richtigen Geschwindigkeit. Durchschnittlich verbraucht ein Pkw etwa 0,15 Liter Benzin pro Kilometer bei 70 km/h. Schon bei 80 km/h sind es 0,20 Liter – also mehr als 30 Prozent mehr. Bei 90 km/h liegt der Verbrauch schon bei 0,25 Litern je Kilometer und ab 100 km/h steigt er noch weiter an. Kurzum: Wer die Geschwindigkeit senkt, spart Kraftstoff und reduziert die Belastung der Umwelt.

RICHTIGES SCHALTEN

Ein weiterer wichtiger Faktor beim Spritsparen ist das richtige Schalten. Viele Autofahrer schalten viel zu früh in einen niedrigeren Gang, was den Motor unnötig belastet und damit auch mehr Sprit verbraucht. Die Faustregel hier lautet: So lange wie möglich im höheren Gang fahren und erst dann herunterschalten, wenn der Motor unruhig wird oder die zu ruckeln beginnt. Auch bei Bergauffahrten sollte man den Motor nicht überlasten und lieber in einen höheren Gang schalten, anstatt den Wagen mit Vollgas die Steigung hochzujagen.

REIFENDRUCK PRÜFEN

Ein weiterer Sprit-Killer ist der falsche Reifendruck. Die Folge: Das Auto rollt nicht nur schlechter, sondern verbraucht aufgrund des erhöhten Widerstands auch mehr Sprit. Der Reifendruck sollte daher regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf nachjustiert werden. Die empfohlene Druckmenge ist in der Regel in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges oder in den Türen angegeben.

ENERGIESPARREIFEN NUTZEN

Energiesparreifen sind eine weitere Möglichkeit, den Spritverbrauch zu senken. Denn diese Reifen sorgen durch ihre geringere Rollwiderstandskraft für einen verminderten Kraftstoffverbrauch. Energiesparreifen sollten allerdings nur bei höheren Geschwindigkeiten genutzt werden, da sie im Stadtverkehr oft zu Rutschpartien führen können.

KLIMAANLAGE RICHTIG EINSTELLEN

Klimaanlagen im Auto verbrauchen zwar etwas Sprit, sollten aber dennoch regelmäßig genutzt werden. Denn die Kühlung der Luft reduziert die Reibung im Motor und sorgt damit für einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Um den Verbrauch weiter zu senken, sollte die Anlage allerdings nur kurz vor dem Einsteigen in das Fahrzeug eingeschaltet und möglichst früh wieder ausgemacht werden.

DAS RICHTIGE ÖL

Auch die Wahl des Motoröls wirkt sich auf den Spritverbrauch aus. Moderne Motoren sollten mittlerweile mit einem sogenannten Fully-Synthetic Motoröl betrieben werden, da dieses im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen einen geringeren Kraftstoffverbrauch aufweist.

Bild von einem Ölfilter entnommen von Euautoteile.de

ÖLFILTER RECHTZEITIG WECHSELN

Im Serviceheft Deins Autos kannst Du nachlesen, wann der nächste Wechsel des Ölfiilters bei deinem Auto ansteht. Auch im Handbuch kann man diese Informationen finden. Ein Luftfilter sollte etwa alle 40.000 bis 60.000 Kilometer gewechselt werden. Geschieht der Wechsel nicht rechtzeitig, steigt der Treibstoffverbrauch und die Leistung des Wagens kann leiden. Wenn die Druckdifferenz am Filter zu groß wird, kann sich das Filtermedium verbiegen oder es kann sogar brechen. In diesem Fall können Partikel ungefiltert in den Motor oder in den Innenraum kommen. Daher lieber rechtzeitig wechseln.

VORAUSSCHAUEND FAHREN

Eine weitere Möglichkeit, den Spritverbrauch zu senken, ist das vorausschauende Fahren. Durch frühzeitige Beschleunigung und sanftes Bremsen wird der Motor entlastet und der Verbrauch sinkt. Auch beim Überholen sollte man nicht zu schnell beschleunigen, sondern lieber etwas länger in einem höheren Gang fahren.

KURZSTRECKEN VERMEIDEN

Auch das Vermeiden von Kurzstrecken ist eine gute Methode, um Benzin einzusparen. Denn bei kurzen Strecken ist der Motor noch nicht richtig warm gelaufen und verbraucht daher aufgrund der höheren Reibung mehr Sprit. Ideal ist es, wenn man den Motor erst nach etwa fünf Kilometern so richtig auf Touren kommen lässt.

LADUNG UND GESAMTGEWICHT REDUZIEREN

Auch eine zu schwere Ladung oder ein zu hohes Gesamtgewicht belasten den Motor und erhöhen so den Spritverbrauch. Daher sollte man immer nur so viel mitnehmen, wie man wirklich benötigt und auf Ballast verzichten.

MOTOR AUF STAND-BY SCHALTEN

Wer sein Auto längere Zeit nicht nutzt, sollte den Motor auf Stand-by schalten. Denn ein laufender Motor verbraucht auch im Leerlauf Sprit. Daher ist es ratsam, den Motor bei längerer Nichtbenutzung des Fahrzeuges auszuschalten.

RICHTIG TANKEN

Zu guter Letzt sollte man auch beim Tanken selbst einige Dinge beachten, um den Spritverbrauch zu senken. So ist es etwa ratsam, nicht vollständig zu tanken, da sich der Kraftstoff im Tank mit der Zeit verdünnt und damit an Wirkung verliert. Ideal ist eine Tankfüllung von etwa 90 Prozent. Aber auch der Zeitpunkt des Tankens ist entscheidend, besonders teuer ist die Tankfüllung morgens zwischen 6 und 9 Uhr.

