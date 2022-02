Kunst auf 4 Rädern: Jeff Koons hat mit BMW sein Traumauto geschaffen

Das limitierte Editionsmodell THE 8 X JEFF Koons feierte heute auf Basis des BMW M850i xDrive Gran Coupé seine Weltpremiere anlässlich der Kunstmesse Frieze Los Angeles. Im März startet die Produktion der 99 Exemplare im BMW Group Werk Dingolfing – in einer Kombination von Großserienprozessen und Manufakturarbeit in der Lackiererei des niederbayerischen Werks.

Schon lange vor dieser Weltpremiere hat Nina mit großer Freude die Möglichkeit genutzt, im Rahmen des CONCORSO D´ELEGANZA in Como einen ersten Blick auf das damals noch geheime Kunstobjekt zu werfen und den Pop-Art-Titan zu treffen. In Como sind auch ihre Fotos entstanden.

Bei dem Sondermodell handelt es sich um das am aufwändigsten gestaltete Fahrzeug in der BMW Firmengeschichte. Über viele Monate hat der US-amerikanische Künstler Jeff Koons in Skizzen am ausdrucksstarken Exterieur-Design seines Traum BMWs gefeilt und dann dessen Umsetzung ins Dreidimensionale eines Automobils begleitet.

Jeff Koons

Hierfür war er in den vergangenen Monaten mehrfach zu Workshops aus

New York nach Dingolfing gereist, um sich intensiv mit den BMW Spezialisten über Linien- und Fugenverläufe, Winkel und Perspektiven, Farbtöne oder über die Materialauswahl und dessen Arrangement für die Innenausstattung der Fahrzeuge auszutauschen.

THE 8 X JEFF KOONS

Das Design des Editionsmodells vereint elf Farbtöne von Blau über Silber und Gelb bis hin zu Schwarz. Es beinhaltet Elemente aus der Pop-Art sowie geometrische Muster, die exakt auf die Linien und Formen des BMW 8er Gran Coupé abgestimmt sind. Die explodierenden Farblinien am Heck sind wiederum eine eigene, unmittelbare Hommage an das BMW Art Car von Jeff Koons aus dem Jahr 2010. Das jeweils seitlich angebrachte „POP!“ und die Windwirbel symbolisieren laut Koons Kraft und Geschwindigkeit.

Über 200 Stunden Handarbeit alleine für die Außenlackierung

Die zum März startende Produktion des Fahrzeugs im Werk Dingolfing unterscheidet sich in Karosseriebau und Montage im Fertigungsprozess nicht wesentlich von der eines regulär bestellbaren BMW 8er Gran Coupé. Allerdings werden in dem Editionsmodell andere, vom Künstler ausgewählte Komponenten und Materialien verbaut und das Fahrzeug so individualisiert – von den Sitzen in Rot- und Blautönen bis hin zur Signatur des Künstlers im Bayerisch Blau des BMW Logos auf der Cupholder-Blende.

Einen absoluten Sonderprozess durchläuft das Editionsmodell hingegen in der Lackiererei, wo das spezielle Jeff Koons Design auf ein glaciersilber grundlackiertes Fahrzeug Farbschicht für Farbschicht appliziert wird. Dies geschieht freilich nicht wie im normalen Serienprozess in den hochautomatisierten Decklackstraßen des Werks, sondern in separaten Lackierkabinen mit Manufaktur-Arbeitsplätzen. Ein Team von insgesamt rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trägt dort in Handarbeit und mit Hilfe von Schablonen und Folien die Schriftzüge, Grafik-Elemente und farbigen Linien bzw. Flächen in mehreren Schichten Ebene für Ebene auf.

Für das Projekt wurde ein handverlesenes Team von Lackierspezialisten zusammengestellt, das teilweise schon Erfahrungen mit Individuallackierungen für Rolls-Royce und den BMW 7er gesammelt hat. Pro Woche können so vier Exemplare des Sondermodells lackiert werden. Bei jedem Fahrzeug fallen dabei weit mehr als 200 Stunden Handarbeit allein für die Außenlackierung der Karosserie an. Die Anbauteile aus Kunststoff, wie etwa die aufwändig lackierte Heckklappe, kommen dabei aus dem nahe gelegenen BMW Group Werk in Landshut.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren