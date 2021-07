Sunlight Cliff RT Adventure Edition (2022) – Camper Van mit Aufstelldach zum fairem Preis

Der Wohn Van Sunlight Cliff bekommt im Modelljahr 2022 ein aufklappbares Schlafdach. Damit wird die Nutzung deutlich flexibler. Wenn der Cliff nur von 2 Personen genutzt wird, kann oben zu zweit geschlafen werden (2,06 x 1,43) und unten gewohnt. Durch das Schlafdach ist nun aber auch eine Nutzung durch 4 Personen möglich. Ein Highlight des Aufstelldachs ist die nahezu komplett öffenbare Front des Stoffteils, so entsteht quasi ein Cabrio-Schlaf-Gefühl. Unser Video und unsere Fotos machen die Möglichkeiten deutlich.

Mehr Flexibilität und Schlafkomfort durch ein variables Aufstelldach

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Durch Reißverschlüsse an allen Seiten können die Stoffteile an der Front und in die Seiten hinein geöffnet werden. Alle Öffnungen können durch Fliegengitter geschützt werden. Ein kurbelbares Lukenfenster im Dach sorgt für mehr Helligkeit am Tag, zudem kann verbrauchte Luft nach oben steigen.

Wer es schafft, in der ersten Reihe am Meer zu stehen, kann so aus der Höhe schon morgens aus dem Bett übers Meer schauen. Wichtig toll finden wir das. Diese Innovation passt in unseren Augen bestens zum sportlich-jungen Image von Sunlight.

Mit dem Aufstelldach versehen bekommt der in Sachsen gebaute WohnVan ein „RT“ (für Rooftop) in den Namen. 4 Grundrisse stehen für diesen Cliff bereit, wir haben den 640 RT auf einer ersten kurzen Fahrt getestet. Die Preise für die neuen Cliff-Modell beginnen bei ca. 45.000 Euro. Der Cliff 640 RT ist ab ca. 49.000 Euro zu haben. Wenn man sieht, dass man dafür ein fahrendes Zuhause mit kompletter Küche, relativ geräumigem Bad und Frischluft-Schlafzimmer bekommt, erscheint der Preis günstig.

Wer sich mal bei den Preisen des VW Grand California auf Crafter-Basis umgesehen hat, wird das bestätigen. In unserem Sunlight Cliff Testwagen werkelt ein 140-PS Diesel im Ducato-Chasis. Das Armaturenbrett des Ducato ist im Vergleich zu Volkswagen, MAN, Ford, Mercedes und Co jedoch sichtlich in die Jahre gekommen. Hier steht jedoch eine Aktualisierung an.

Mit dem Aufstelldach versehen wächst der bislang schon beliebte, 6,36 Meter lange (640) Camper Van über sich hinaus, denn er bietet in dieser Form mehr Nutzraum und Flexibilität. Seine Außenhöhe misst mit dem Aufstelldach 2,98 Meter. Sunlight bietet den Cliff als 540, 600, 601 und 640. Das optional dazu wählbare RoofTop hat unabhängig von der Basis immer das gleich Maß.

Der Cliff wird in den Chassisfarben Weiß, Schwarz, Campovolo und Lanzarote Grau (Testwagen) angeboten. Die schwarz-matte Abklebung, die 16“ Alufelgen sowie der lackierte Stoßfänger sorgen für einen sportiven, modernen Look. Innen gefällt uns die beinahe schwedisch anmutende „Adventure Wohnwelt“ mit der modernen Küche, dem hellen Bad und der variablen Sitzecke.

Im Heck des Fahrzeugs steht eine große Schlaf-/Liegefläche bereit. Darunter ist der Stauraum, der von der geteilten Hecktür erreicht werden kann. Teil der Edition-Ausstattung ist, u. a. neben den 16-Zoll-Alufelgen, der Träger an der Hecktür für 2 Fahrräder. Doch Vorsicht beim Öffnen der Tür mit dem Träger, denn er kommt dabei für Menschen über 1,85 Meter (wie dem Autotester) in gefährlicher Höhe auf den Kopf zu. Beim zweiten Mal passt man bestimmt besser auf.

Weil guter Schlaf nicht zuletzt im Urlaub wichtig ist, besitzt der Schlafplatz unter dem Dach einen hochwertigen Kunststoff-Lattenrost und eine Qualitätskaltschaummatratze. Das Schlafdach lässt sich übrigens elektrisch auf Knopfdruck ent- und verriegeln. Starke Gasdruckdämpfer sorgen für ein sekundenschnelles manuelles Öffnen auch durch Menschen, die keine Bodybuilder sind. Im oberen Schlafraum spendet eine LED-Leseleuchte mit integriertem USB-Anschluss Licht. Der Aufstieg in das Schlafdach ist dank einer (etwas schweren) Teleskop-Leiter kinderleicht. Apropos Kinder: Sie sind an ihrem neuen Lieblingsplatz durch einen „Rausfallschutz“ sicher aufgehoben.

Fazit:

Der Sunlight Cliff AE RT ist ein Camper Van mit dem Plus an Schlafraum, umfangreicher Wohn-Ausstattung und hoher Flexibilität zu einem wirklich günstigen Preis-/Leistungsverhältnis. Wer sich beispielsweise einen Kleinwagen mit E-Antrieb kauft, kann die kurzen Strecken mit ihm bewältigen und für die längeren Strecken den Camper Van nutzen. Könnte eine kluge, weil kostengünstige und komfortable, Kombi sein.

Technische Daten

CLIFF 640 Adventure Edition (AE) RoofTop (RT)



Preise: 48.999,00 Euro

Zulässige Personenzahl: 4

Schlafplätze: 4 / 5 OPT

Länge / Breite / Höhe (cm) 636 / 205 / 289

Innenhöhe (cm) 190

Serien-Fahrgestell: Fiat Ducato

Basis Motorisierung 2,3 l Multijet

Leistung: PS 140

Masse in fahrbereitem Zustand (kg): 3.052

Zuladung (kg): 448

Technisch zulässige Gesamtmasse (kg): 3.500

Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg): 2.500 (750)

Bereifung: 225/75 R 16 CP

Radstand (cm): 404

Liegefläche Aufstelldach (cm). 206 x 143

Liegefläche Mitte (cm): 185 x 105 / 88 OPT

Liegefläche Heck (cm): 185 x 157 / 150

182 x 85

Kühlschrank (l): 84

Heizung: Typ Combi 4 Gas

Wassertank inkl. Boiler (red. Vol.) (l): 100 (20)

Abwassertank (l): 90

Steckdosen: 230 V 3

Steckdosen: USB 2

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren