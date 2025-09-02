Comeback der Ikone: Smart bringt den Zweisitzer zurück

Viele haben ihn vermisst, jetzt feiert er sein Comeback: smart hat offiziell die Entwicklung eines neuen Zweisitzers angekündigt. Mit dem vollelektrischen smart #2 kehrt die Marke zu ihren Wurzeln zurück – ins A-Segment, dorthin, wo vor über 25 Jahren der fortwo die urbane Mobilität revolutionierte.

Der neue smart #2 möchte die DNA des Originals – ultrakompakt, wendig, perfekt für die Stadt – mit zukunftssicherer Elektro-Technologie und modernem Design verbinden. Die internationale Premiere ist für Ende 2026 geplant, Europa wird wohl der wichtigste Markt für den #2 werden.

„Für viele von uns ist dieses Fahrzeug mehr als ein weiteres Modell – es ist die Rückkehr einer Ikone“, bekennt Wolfgang Ufer, CEO von Smart Deutschland. Gerade für Metropolen sei der Zweisitzer die ideale Antwort auf enge Straßen, Parkplatznot und dem Wunsch nach lokal emissionsfreier Mobilität.

Mit dem smart #2 komplettiert die Marke ihr Portfolio: vom agilen Stadtflitzer über kompakte Crossovers wie den smart #1 und #3 bis hin zum geräumigen Premium-SUV smart #5. Damit möchte smart seinem Anspruch gerecht werden, Mobilität in allen Facetten neu zu denken – und gleichzeitig die Sehnsucht nach dem klassischen Stadt-Smart zu erfüllen.

Ein Stück Kultauto kommt also zurück – elektrisch angetrieben, vernetzt und bereit für eine neue Generation von Nutzern.