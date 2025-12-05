Wo Wind und Wellen Geschichten weben 

Eine Fahrt mit einem Windjammer ist mehr als eine Reise, sie ist die Erfüllung eines Traums. Wer an Bord tritt, betritt nicht nur ein Schiff, sondern eine Welt aus Sehnsucht und Weite. Es ist Luxus pur, nicht im prunkvollen Sinn, sondern in der stillen Vollkommenheit des Augenblicks: Das Rauschen der Wellen, die Holzplanken unter den Füßen, der Glanz des Himmels, die Weite des Meeres. Hier verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart, Abenteuer und Komfort, bis die Fahrt selbst zu einem Traum wird, der sich im Rhythmus des Meeres erfüllt.

Mit einer Länge von 138 Metern, einer Breite von 17 Metern und 4.100 Quadratmetern Segelfläche ist die 2021 gebaute Sea Cloud Spirit ein moderner Großsegler.

Von Palma de Mallorca nimmt die Sea Cloud Spirit Kurs über das Mittelmeer, über Ibiza entlang der spanischen Ostküste, dann pflügt der imposante Dreimaster vorbei an den Stränden Andalusiens, durch die Straße von Gibraltar hinaus auf den Atlantik und nach Cadiz. Zielpunkt des 10-tägigen Törns ist Casablanca. Die ersten Schritte an Bord sind neben gespannter Erwartung getragen von technischen Dingen: Die Crew begrüßt freundlich entspannt, es folgen klare Worte zur Sicherheit und die Einweisung, welcher Weg im Falle eines Zwischenfalls zu nehmen und wo welches Rettungsboot der Kabine zugeordnet ist.

Die stille Vollkommenheit des Augenblicks: Das Rauschen der Wellen und die Holzplanken unter den Füßen.

Über meerblauen, makellos dicken Teppich führt der Steward uns in die Kabine. Das warme Holz der Einrichtung, poliertes Messing und die feinen Stoffe verleihen dem Raum das Flair klassischer Eleganz. Der private Balkon öffnet sich wie ein Tor zum Meer. Ein Luxus, den nur wenige Windjammer bieten, denn hier an Bord sind 25 der 69 Außenkabinen Suiten mit Balkon. Der passende Zeitpunkt, die zur Begrüßung wartende Flasche Champagner zu köpfen.

Bei Sonnenaufgang breiten sich die Farben aus wie ein Teppich aus Licht, und das Meer antwortet mit tausenden glitzernden Facetten.

Das Meer verharrt fast regungslos, als die majestätische Sea Cloud Spirit zum Zwischenstopp im Hafen von Malaga festmacht. Es scheint, als wollten ihre drei Masten der Kathedrale mit ihrem nur einen Turm einen Gruß aus Holz und Tuch vor dem tiefblauen Himmel erweisen. Die 28 Segel warten, gefaltet wie Flügel, die noch schlafen. Mit einer Länge von 138 Metern, einer Breite von 17 Metern und 4.100 Quadratmetern Segelfläche ist das Schiff ein moderner Großsegler, gebaut 2021, und doch trägt es die Seele vergangener Windjammer.

Die Bibliothek mit ihren gediegenen Holzschränken und maritimen Geschichten schenkt Ruhe.

Der Alltag an Bord zeigt sich in feinen Nuancen des Luxus. Das Panorama-Restaurant öffnet den Blick über das Meer, das Bistro auf dem Deck bietet eine legere Alternative. Die Lounge lädt zu gedämpften Gesprächen ein und die Bibliothek mit ihren gediegenen Holzschränken und maritimen Geschichten schenkt Ruhe. Zwischen den Seiten der Bücher und dem Blick auf die Wellen entsteht ein Raum der Langsamkeit.

Sonnenhungrige finden auf Liegen und Sofainseln auf dem Sonnendeck ihre Zuflucht.

Sonnenhungrige finden auf dem Sonnendeck ihre Zuflucht. Dort warten Liegen und Sofainseln, weich gepolstert und weit geöffnet zum Himmel. Die Planken unter den Füßen wärmen sich im Licht, das Meer spiegelt sich in den Augen der Ruhenden. Gleich daneben eröffnet sich der Fitnessraum mit modernen Kardiogeräten. Laufbänder und Fahrradergometer sind so ausgerichtet, dass Training und Horizont ineinanderfließen und jede Bewegung vom Meer begleitet wird.

Ein Windjammer als Gegenstück zu den schwimmenden Metropolen der modernen Kreuzfahrt.

Die Sea Cloud Spirit verabschiedet sich aus Malaga am Nachmittag unspektakulär: Das große Schauspiel des Segel-Setzens bleibt aus, das weiße Tuch ruht. Der Schiffsdiesel schiebt den Dreimaster gleichmäßig, fast monoton durch das Hafenbecken, bis der Lotse von Bord geht und die Sea Cloud Spirit durch die Wellen entlang der Küste Andalusien gleitet. Doch die Reise bleibt trotzdem von Poesie getragen von einem Schiff, das mit 85 Crew-Mitgliedern und bis zu 136 Gästen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlägt.

Ein reich gedecktes Buffet, das den Tag und den Abend begleitet, krönt die Reise kulinarisch

Ein reich gedecktes Buffet mit feinen Vorspeisen, warmen Gerichten und süßen Verführungen erfüllt alle Herzen und Geschmäcker. Es ist ein Fest der Sinne, das den Tag und den Abend begleitet und die Reise kulinarisch krönt. Ein besonderer Abend, nicht nur wegen der Passage von Gibraltar. Die Mannschaft übernimmt zunächst das Unterhaltungsprogramm mit Shantys. Die Stimmen tragen alte Lieder der Seefahrt, rau und rhythmisch, fast wie ein Ersatz für den Wind. Die Gäste lauschen, manche summen oder singen mit. Das Schiff verwandelt sich in eine Bühne, auf der Tradition und Gegenwart ineinander fließen.

Das warme Holz der Einrichtung, poliertes Messing und die feinen Stoffe verleihen dem Raum das Flair klassischer Eleganz.

In der Nacht gleitet der Dreimaster durch die Straße von Gibraltar und plötzlich erhebt sich der Felsen wie ein leuchtendes Tor zwischen Mittelmeer und Atlantik. Die Lichter der Stadt schmiegen sich an das Massiv aus Kalkstein, während oben die Signallichter und die Scheinwerfer der Hafenanlage den Felsen wie eine Bühne ausstrahlen. Dann legt sich eine ruhige Nacht über das Schiff, ein leichter Seegang, kaum mehr als ein sanftes Wiegen begleitet das rhythmische Rauschen der Wellen.

Der private Balkon öffnet sich wie ein Tor zum Meer.

Wer früh erwacht, kann einen grandiosen Sonnenaufgang erleben, den man nie vergisst. Das Rot und Orange der sich langsam, aber unaufhaltsam erhebenden Sonne spiegelt sich in den Wellen. Die Farben breiten sich aus wie ein Teppich aus Licht, und das Meer antwortet mit tausenden glitzernden Facetten. Es ist ein Moment, der den Luxus der Langsamkeit krönt.

Die Kuppel der Kathedrale von Cadiz glänzt im Sonnenlicht, als die Sea Cloud Spirit ihren Hafen findet.

Am Mittag erreicht die Sea Cloud Spirit Cadiz, die weiße Stadt am Atlantik, von Wasser umschlungen, von Geschichte durchdrungen. Die Kuppel der Kathedrale glänzt im Sonnenlicht, als das Schiff seinen Hafen findet. So endet die Fahrt für heute in Cadiz, doch jenseits des Horizontes wartet bereits Casablanca. Die Reise wird zur Erinnerung daran, dass jeder Übergang nicht nur ein Ziel, sondern auch ein neuer Anfang ist.

Reisearrangements:

Die Sea Cloud Kreuzfahrtgesellschaft bietet für die Sea Cloud Spirit Mittelmeer-Routen, Karibikfahrten oder eine Transatlantikpassage an. Für den Zeitraum vom 25.10. bis zum 2.11.2026 ( 8 Nächte) kann eine vergleichbare Reise mit der Sea Cloud Spirit von Palma de Mallorca nach Malaga zum Preis von ab 6.190 Euro gebucht werden.

Informationen und Buchungen bei der Sea Cloud Kreuzfahrtgesellschaft, An der Alster 9, 20099 Hamburg oder unter www.seacloud.com

Text & Fotos: Solveig Grewe