Vollelektrisch und mit modernen Technologien ausgestattet, will Renault die Neuauflage des Scenic E-Tech Electric eine neue Generation von Elektrofahrzeugen verkörpern. In der Topversion Iconic 220 Long Range mit 87-kW-Batterie und 160-kW/218-PS-Motor ermöglicht der Scenic E-Tech Electric eine WLTP-Reichweite von bis zu 625 Kilometern. Weitere Highlights sind das Solarbay Panorama-Glasdach, das Multimediasystem OpenR link mit Google-Integration sowie über 50 Apps für die Reiseplanung und maximale Abwechslung unterwegs. Marktstart für den neuen Scenic E-Tech Electric soll im Juni 2024 sein.

Neuer Renault Scenic E-Tech Electric

Mit 4,47 Meter Länge, 1,57 Meter Höhe und 1,86 Meter Breite entspricht der Scenic E-Tech Electric in seinen Abmessungen in etwa dem konventionell motorisierten Vorgängermodell. Das Ladevolumen im Scenic E-Tech Electric beträgt 545 Litert. Sind die Rückbanklehnen komplett umgelegt, steigt die Ladekapazität auf 1.670 Liter bei Beladung bis zum Dach.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Batterie des Scenic E-Tech Electric lässt sich mit einer breiten Spanne von Ladeleistungen und Stromstärken mit Energie versorgen. Zur Serienausstattung zählt ein Ladegerät für das Schnellladen mit 130- oder 150-kW-Gleichstrom (DC). Ab Werk ist darüber hinaus die beschleunigte Ladung mit 22-kW-Wechselstrom (AC) möglich. Renault kombiniert die hohe Ladeflexibilität im Scenic E-Tech Electric mit einer hohen Ladeeffizienz.

Der Schlüssel hierzu ist die Vorkonditionierung der Batterie. Diese wird automatisch eingeleitet, sobald sich das Auto einem zuvor ausgewählten Ladepunkt nähert und die Route über das integrierte Google Maps geplant wurde. Die Batterie erreicht so bis zur Ankunft die ideale Temperatur von 25 Grad Celsius. Das Ergebnis sind kürzere Ladezeiten. So lässt sich bei einer 150-kW-DC-Ladung in nur 30 Minuten Strom für bis zu zwei Stunden Fahrt auf der Autobahn gewinnen.