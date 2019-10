BMW Group Classic und Grand Hotel Villa d’Este präsentieren vom 22. bis zum 24. Mai 2020 den weltweit exklusivsten und traditionsreichsten Schönheitswettbewerb für historische Automobile und Motorräder +++ Selecting Committee gibt erste Wertungskategorien für klassische Automobile bekannt +++ Wettbewerbsklasse „Hypercars of the 90s“ würdigt erstmals eine vergleichsweise junge, aber bereits legendäre Epoche der Automobilgeschichte.

Kostbare Raritäten vor prachtvoller Kulisse – auf diesen Anblick freuen sich Besitzer und Fans historischer Automobile und Motorräder schon jetzt. Knapp sieben Monate müssen sie sich noch gedulden, dann versammeln sich die schönsten Klassiker auf zwei und vier Rädern beim Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2020 im norditalienischen Cernobbio. Am Wochenende vom 22. bis zum 24. Mai 2020 präsentieren die BMW Group Classic und das Grand Hotel Villa d’Este den weltweit exklusivsten und traditionsreichsten Schönheitswettbewerb für historische Fahrzeuge. Hinter den Kulissen haben die Vorbereitungen längst begonnen, jetzt treten sie in ihre öffentliche Phase. Denn mit der jetzt eröffneten Registrierung beginnt das Auswahlverfahren, in dem sich entscheidet, welche Preziosen am letzten Mai-Wochenende des Jahres 2020 am Comer See zu bewundern sein werden.

Das Selecting Committee des Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2020 ruft die Besitzer außergewöhnlicher Klassiker aus allen Epochen der Automobilgeschichte dazu auf, sich mit ihren Fahrzeugen für den Schönheitswettbewerb anzumelden. Auf der Website der Veranstaltung unter www.concorsodeleganzavilladeste.com können sie sich ab sofort online mit ihren Fahrzeugen registrieren lassen. Insgesamt werden auch im Jahr 2020 rund 50 klassische Automobile mit außergewöhnlicher Geschichte um den Sieg in ihrer jeweiligen Wertungsklasse und den Gewinn der besonders begehrten Trofeo BMW Group für den „Best of Show“ wetteifern. Hinzu kommt ein ebenso illustres Feld an historischen Motorrädern, die sich beim mittlerweile bereits zum zehnten Mal ausgetragenen Concorso di Motociclette sowohl der Fachjury als auch dem Publikum präsentieren werden.

Parallel zur Eröffnung des Registrierungsverfahrens hat das Selecting Committee bereits die ersten drei Wertungsklassen für historische Automobile definiert. Die Festlegung der Kategorien unterstreicht einmal mehr das außergewöhnlich breite Spektrum an Klassikern, die beim Concorso d’Eleganza Villa d’Este traditionell alle Epochen der Automobilgeschichte repräsentieren. Im Jahr 2020 ist diese Spannbreite so groß wie nie zuvor.

Erstmals werden beim Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2020 auch außergewöhnliche Automobile aus den 1990er-Jahren präsentiert. Im Mittelpunkt dieser Ära, die vor inzwischen drei Jahrzehnten begann, stehen Supersportwagen, wie sie zu keiner anderen Zeit gebaut wurden. Die Kategorie „Hypercars of the 1990s“ ist extremen Modellen gewidmet, die hinsichtlich Design, Technologie und Leistung alle zuvor gültigen Limits überschritten und damit zum Ausdruck grenzenloser Begeisterung für Innovationen, Extravaganz und gezielte Provokationen wurden. Ungeachtet ihres vergleichsweise geringen Alters haben diese Fahrzeuge bereits einen Legenden-Status erlangt. Mit ihrer faszinierenden Entstehungsgeschichte und ihrer hohen Exklusivität fügen sie sich perfekt in das Teilnehmerfeld des Concorso d’Eleganza Villa d’Este ein.

Zum Rückblick in die Vorkriegsära des Automobils animiert die Wertungsklasse „Pre War Roadsters“, mit der an die schon frühzeitig populäre Gattung der leichten, offenen Sportwagen erinnert wird. Dabei wird auch die 90-jährige Roadster-Geschichte von BMW gewürdigt. Im Jahr 1930 – und damit nur wenige Monate nach dem Einstieg des Unternehmens in die Automobilproduktion – wurde der BMW 3/15 PS DA3 Typ Wartburg vorgestellt. Er war der erste Sportwagen der Marke, ein offener Zweisitzer, der auf Anhieb auch im Motorsport Erfolge feierte. Benannt wurde er nach dem Wahrzeichen Eisenachs, jener Stadt, in der die ersten BMW Automobile produziert wurden.

Eine weitere Wertungsklasse für den Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2020 trägt den Titel „Cops and Robbers – Fast Cars from Both Sides of the Law“. In dieser Kategorie werden Fahrzeuge präsentiert, die sinnbildlich für das in zahlreichen Filmen, aber auch in der Realität immer wiederkehrende Motiv des Räuber-und-Gendarm-Spiels stehen. Einzigartige Episoden aus der Kriminalgeschichte, spektakuläre Verfolgungsjagden aus berühmten Kinostreifen und die Fahrzeuge, die darin eine besondere Rolle spielten, sollen bei der Klassiker-Schau am Comer See für Spannung sorgen.

Registrierungen werden bereits jetzt sowohl für Automobile, die einer dieser drei Wettbewerbskategorien zugeordnet werden können, als auch für weitere herausragende Klassiker entgegengenommen. Auch für den Concorso di Motociclette wird das Selecting Committee in Kürze die ersten Wertungsklassen festlegen und bekanntgeben. Auf der offiziellen Website des Concorso d’Eleganza Villa d’Este können darüber hinaus ab sofort auch Eintrittskarten und Besucherpakete gebucht werden.

Zur Einstimmung auf den Schönheitswettbewerb und zur Verkürzung der Wartezeit ist auf dem YouTube-Kanal der BMW Group Classic in der Rubrik „Our Passion. Our Adventures.“ ein neuer Videoclip mit Highlights des Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019 zu sehen. Neben Impressionen vom Gelände des Grand Hotels Villa d’Este und dem angrenzenden Park der Villa Erba, von der Parade der wertvollen Klassiker und der Siegerehrung werden in dem unterhaltsamen Film auch Gespräche mit Fahrzeugbesitzern sowie mit Juroren der Automobil- und Motorrad-Wettbewerbe gezeigt. Darin berichten sie vom besonderen Reiz des exklusiven Schönheitswettbewerbs und der einzigartigen Atmosphäre der Veranstaltung, die den Concorso d’Eleganza Villa d’Este auch im Jahr 2020 zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden.