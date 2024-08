Opel Corsa Rally Electric im Gamescom-Look

Auf der Gamescom, der weltweit größten Messe für Computer- und Videospiele wird der Opel Corsa Rally Electric aktuell zum Eyecatcher. Denn auf dem ADAC Messestand B031 in Halle 10.1 ist er in einem speziellen „Gamescom-Look“ zu bewundern. Wie der flotte Stromer lokal emissionsfreien Rallyesport mit Showcharakter verbindet, zeigt er bei Rallye-Events auf der Strecke – und jetzt auch auf der Gamescom in Köln.

Ganz in Gelb, Schwarz und Weiß designt sowie mit spezieller Folierung versehen; knallgelbe Felgen und Bremssättel machen das vollelektrische Rallye-Car zum Hingucker. Verantwortlich für das Aussehen ist #blackfishdesign.

Die „Gamescom Special Edition“ demonstriert damit, was alles möglich ist: Progressives Design gepaart mit Serientechnologie und hochmodernen Motorsport-Komponenten. Damit führt der Corsa Rally Electric die Pionierleistungen von Opel fort. Mit dem ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe“ haben der Hersteller und der Automobilclub den elektrischen Markenpokal ins Leben gerufen und in der Rallye-Szene etabliert. Der internationale Cup läuft aktuell bereits in seiner vierten Saison.

Wer den „Gamescom Opel Corsa Rally Electric“ live erleben möchte, hat noch bis Sonntag, 25. August, die Gelegenheit dazu. Die Messe ist für Besucher täglich bis 20 Uhr geöffnet.

