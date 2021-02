Nissan Qashqai (2021) – Nissan’s Next Topmodel?

Nissan Qashqai (2021)

Der Nissan Qashqai ist wohl das bedeutendste Modell für Nissan. Als es im Jahr 2007 auf den Markt gekommen ist, gab es im Segment der kompakte Crossover SUVs noch sehr wenig Angebot. So konnte der Qashqai die Gunst der Stunde nutzen. Allein in Deutschland wurde er bislang 3 Millionen. Mal verkauft. In dem inzwischen massiv gewachsenen Segment-Angebot kommt er nach Angaben von Nissan aktuell auf einen Marktanteil von 9,2 Prozent. Im Sommer soll die 3. Qashqai-Generation auf den Markt rollen. Damit der Erfolg des kompakten Japaners auch in Zukunft anhalten kann, haben ihm die Entwickler viel Neues mit auf den Weg gegeben. Wir konnten den brandneuen Qashqai schon jetzt im Studio in Köln optisch unter die Lupe nehmen. Eine Fahrveranstaltung soll noch vor Markteinführung folgen.

Attraktives Design

Der neue Qashqai zeigt klarere Formen als sein Vorgänger. Geblieben ist der typische v-förmige Grill, der nun etwas breiter gezeichnet wurde. Auch wenn der Qashqai weiterhin klar als Kompakter zu erkennen ist, legt er in der Länge um 3,5 Zentimeter zu und in der Breite um 3,2 Zentimeter. So steht er nun deutlich stabiler und satter auf der Straße. Unterstützt wird das neue Design von schmale LED-Leuchten. Sichtlich hat der Japaner an Babyspeck verloren. Am schnörkellosen Heck wird das besonders deutlich.

Der Qashqai baut als erstes Modell überhaupt auf der brandneuen CMF-C-Konzern-Plattform auf, die elektrifizierte Antriebe zulässt und allein bei der Rohkarosse eine Gewichtseinsparung von 60 Kilo ermöglicht. Durch einen um 2 Zentimeter längeren Radstand, kürzere Überhänge und die leicht gewachsenen Außenmaße gibt es mehr Platz für die Passagiere und das Gepäck. Erfreulich für die Insassen der 2. Reihe: Im Fond stehen 2 Zentimeter mehr Knieraum zur Verfügung. Nicht unerheblich bei einem Kompakt-Wagen. Die hinteren Türen lassen sich in einem Winkel bis zu 90 Grad öffnen, so können Kinder leichter einsteigen und Kindersitze leichter montiert werden. Gut gemacht! Der

Kofferraum wächst um 74 auf 504 Liter.

Klar gezeichneter Innenraum

Auch der Innenraum ist nun klarer und übersichtlicher strukturiert. Der neue Gang-Wahl-Hebel sticht optisch positiv heraus. Das Ambiente kann sich gut sehen lassen, die verwendeten Materialien erscheinen solide und ordentlich verarbeitet. Der Fahrersitz kann nun auf Menschen mit Körpergrößen zwischen 145 und 195 Zentimeter eingestellt werden. Selbst Massage-Sitze sind nun bestellbar. Der mittlere Screen wurde von 8 auf 9 Zoll vergrößert, seine Bildqualität erscheint deutlich heller und naturgetreuer. Handys können kabellos geladen werden, ebenso kann Apple CarPlay mit dem Kommunikationssystem des Qashqai verbunden werden. USB-A+C-Anschlüsse werden nicht nur die Kids im Familienauto freuen. Vorteile bringt auch eine Fernsteuerung-App über die der Fahrzeugstatus eingesehen und Funktionen eingestellt und kontrolliert werden können.

Moderne Assistenzsysteme

6 zusätzliche Assistenzsystem Teilsysteme sind im neuen Qashqai nun vorhanden. So die Notbremsfunktion mit Fahrraderkennung oder der Querverkehrswarner mit Bremsfunktion. Auch der Verkehrszeichenerkenner ist eine wertvolle, weil ggf. kostensparende Einrichtung. Zudem gibt es einen Spurhalteassi und den Flankenschutz. Er funktioniert nicht allein auf der Autobahn, sondern auch auf Parkplätzen mit Linien. Der sogenannte ProPilot erlaubt teilautonome Fahrfunktionen.

Mild-Hybrid-Motoren und eine interessante Antriebsinnovation

Fortan wird es für den Qashqai keinen Diesel-Antriebe mehr geben. Zum Marktstart kommt ein 1,3 Liter Benzinmotor mit Mild-Hybrid-Unterstützung in 2 Leistungsstärken (140 und 158 PS) und wahlweiße Allrad oder Frontantrieb. Als Schalter oder mit Automatikgetriebe. Ab 2022 soll eine innovative Motoren-Variante folgen. Der E-Power leistet 190 PS. Der Hybride nutzt einen Benzin-Motor, um eine Batterie mit Strom zu versorgen. Diese Energie wird dann an einen Elektromotor abgegeben. Man tankt also wie gewohnt Benzin, fährt aber elektrisch. Entscheidende Vorteile dieses Systems sind eine hohe Reichweite durch den 55-Liter-Tank, ein stets unter optimalen Bedingungen arbeitenden (unabhängig von der geforderten Last) Benziner und die auf Wunsch dynamischen Fahreigenschaften eine E-Antriebs. Noch gibt Nissan keine konkreten Zahlen zu Verbrauch und Reichweite an die Medien, wir erwarten jedoch eine realistische Reichweite von ca. 1.000 Kilometer. Wir sind gespannt auf diesen neuen Antrieb, der wohl in Japan bereits in anderen Modellen genutzt wird.

Fazit

Gelungenes europäisch anmutendes Design, das den Qashqai auch hierzulande mainstreamfähig machen wird. Mit dem Plus an Raum, modernen Antrieben und den Fahr-Assistenzsystem sollte Nissan in diesem Segment weiter vorn mitmischen können. Ab Frühsommer soll eine Premiere-Edition zu Preisen ab 35.400 Euro angeboten werden. Über die Einstiegspreise für die normalen Modelle schweigt sich Nissan noch aus.