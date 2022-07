Nissan Ariya (63 kWh) – Japanischer Tesla überrascht mit hoher Qualitätsanmutung + geringem Verbrauch

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Der Vorverkauf für den neuen Nissan Ariya hat bereits begonnen. Offizieller Verkaufsstart ist im Juli. Die ersten Vorführwagen sollen im August bei den Händlern eintreffen. Früheste Kundenauslieferungen werden ab Oktober erwartet. Den Ariya wird es auch mit einem 87 kWh-Akku und einer WLTP-Reichweite von 533 Kilometern und wahlweise mit Vorderrad- oder Allradantrieb geben. Diese Varianten sollen jedoch erst ab dem Jahresende zur Verfügung stehen. In der Basis kostet der Nissan Ariya ab 47.490 Euro. Mit Evolve-Pack und 22-kW-Laden stehen 54.490 Euro auf der Rechnung. Die 87 kWh-Variante ist ab 56.990 Euro zu haben. Wenn dann noch Allradantrieb dazu soll, werden mindestens 59.900 Euro fällig.

Von all diesen Beträgen kann man derzeit und bis zu einer Auslieferung vor dem Jahresende, noch die Förderung „Umweltbonus“ in Höhe von 9.000 Euro (bis zu 40.000 Euro Netto-Listenpreis, also ohne die 19 % Mehrwertsteuer) abziehen, die sich voraussichtlich zum Jahresende in ihrer Höhe und bei den Bedingungen ändern wird. Auch wer least, bekommt aktuell ab einer Leasing-Dauer von 23 Monaten die volle Förderung. Ich denke, damit ist der Ariya im Wettbewerbsumfeld attraktiv eingepreist.

Technische Daten

Nissan Ariya (63 kWh)

Sports Utility Vehicle

Frontantrieb

Leistung 160 kW /218 PS

Drehmoment (Systemleistung) 300 Nm

Beschleunigung 0-100 km/h: 7,5 Sekunden

Batteriekapazität: 65 – 63 kWh Lithium-lonen

Reichweite WLTP (elektrisch) 403 km

Ladevolumen: 415 bis 468 l

CO2-Ausstoß: Effizienzklasse A+++

Höchstgeschwindigkeit 160 km/h

Leergewicht (EU) 1.980 kg

Zuladung 425 kg

Anhängelast ungebremst 750 kg

Anhängelast gebremst 12% 750 kg

Abmessungen: 4.595 mm L x 1.850 mm B x 1.660 mm H

Grundausstattung ab 47.490 Euro

Evolve Pack ab 54.490 Euro

