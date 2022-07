Nissan Ariya (63 kWh) – Japanischer Tesla überrascht mit geringem Verbrauch

Japanischer E-Crossover-SUV mit überraschend hoher Qualitätsanmutung

Mit der Ariya bringt Nissan ein großes E-Crossover-SUV mit futuristischer Anmutung und aktueller Technologie auf die Märkte in Asien, den USA und Europa. Das 4,60 Meter lange, 1,85 breite und 1,66 Meter hohe C-Segment-SUV bietet viel Raum in Verbindung mit einem individuell zusammenstellbarem E-Antrieb.

Nissan Ariya

Für Reichweiten bis zu etwa 403 Kilometern (WLTP) reicht das 63 kWh-Akku, das besonders flach im Unterboden verbaut ist und seine Kraft ausschließlich an die Vorderräder leitet. So angetrieben leistet der Nissan Ariya in seiner Basis 218 PS (160 kW). Unser Testwagen ist mit diesem Antrieb und der empfehlenswerten Evolve-Ausstattung (siehe dazu unter Fotos mit allen Ausstattungsdetails) versehen. Daraus resultiert beim rund 2 Tonnen schweren Nissan Ariya ein Drehmoment von 300 Newtonmetern und eine Beschleunigung aus dem Stand auf Tempo 100 in 7,5 Sekunden. Bei 160 Stundenkilometern ist die Höchstgeschwindigkeit begrenzt.

Geringer Verbrauch auf den Testfahrten

Auf unseren Testfahrten hat der Ariya nur 13,2 kWh je 100 Kilometer verbraucht. Einer der niedrigsten Werte, die ich je real auf Testfahrten mit einem reinen E-Auto notiert habe. Nissan gibt 17,8 kW als Normwert an. Allerdings liegt das auch darin begründet, dass man in Schweden ja nicht so schnell fahren darf. Auch beim Laden kann sich der 4,60 Meter lange und 1,66 Meter hohe Crossover sehen lassen. An DC Ladesäulen kann er mit bis zu 130 kW laden. Das führt im besten Fall dazu, dass man in runden 30 Minuten Energie für 267 Kilometer aufnehmen kann. AC-Laden ist in der Basis nur mit 7,4 kW und ein-phasig mit dem On-Bord-Charger möglich.

Gegen Mehrpreis von durchaus stolzen 2.500 Euro sind auch 22 kW (3-phasig) drin. Diesen Aufpreis sollte man sich trotz seiner Höhe gönnen, denn die 22 kW beschleunigen das Laden an Wechselstrom deutlich.

Der Ariya lässt sich leicht und locker fahren. Mit dem e-Pedal kann man sich runde 80 Prozent der üblichen Bremsvorgänge sparen. Zudem stehen 3 Fahrprogramme (Eco, Standard und Sport) zur Verfügung. Das japanische Crossover-SUV wurde eher komfortabel, als sportlich abgestimmt. Durch den tiefen Schwerpunkt hält sich die Seitenneigung in Kurven gering.

Ausgezeichnetes Design

Das futuristisch anmutende Design des Ariya wurde bereits mit einem „Red Dot“ ausgezeichnet. Trotz der V-Form der Familienfront hebt sich der Ariya deutlich vom Rest der Modell-Palette ab. Der Innenraum mit seinem reduzierten Design gefällt mir besonders gut. Genauso die verwendeten Materialien und deren hochwertig erscheinende Verarbeitung. Weil man sich bei Nissan für eine Mischung aus analoger und digitaler Bedienung entschieden hat, sollte jeder nahezu ohne Bedienungsanleitung und nach kurzer Eingewöhnung klar kommen.

Der Vorverkauf für den Ariya hat bereits begonnen. Offizieller Verkaufsstart ist im Juli. Die ersten Vorführwagen sollen im August bei den Händlern eintreffen. Frühe Kundenauslieferungen werden ab Oktober erwartet. Den Ariya wird es auch mit einem 87 kWh-Akku und einer WLTP-Reichweite von 533 Kilometern und wahlweise mit Vorderrad- oder Allradantrieb geben. Diese Varianten sollen jedoch erst ab dem Jahresende zur Verfügung stehen. In der Basis kostet der Ariya ab 47.490 Euro. Mit Evolve-Pack und 22-kW-Laden stehen 54.490 Euro auf der Rechnung. Die 87 kWh-Variante ist ab 56.990 Euro zu haben. Wenn dann noch Allradantrieb dazu soll, werden mindestens 59.900 Euro fällig.

Von all diesen Beträgen kann man derzeit und bis zu einer Auslieferung vor dem Jahresende, noch die Förderung „Umweltbonus“ in Höhe von 9.000 Euro (bis zu 40.000 Euro Netto-Listenpreis, also ohne die 19 % Mehrwertsteuer) abziehen, die sich voraussichtlich zum Jahresende in ihrer Höhe und bei den Bedingungen ändern wird. Auch wer least bekommt aktuell ab einer Leasing-Dauer von 23 Monaten die volle Förderung. Ich denke, damit ist der Ariya im Wettbewerbsumfeld attraktiv eingepreist.

Fazit

Gelungenes Design innen wie aussen. Moderner E-Antrieb mit überraschend geringem Verbrauch. Angenehmes und unkompliziertes Fahrverhalten und weitgehend intuitive Bedienbarkeit. Wohnliche Innenraum-Atmosphäre mit viel Raum für Passagiere und Gepäck (ab 468 Liter). Angemessene Preise auf hohem Wettbewerbsniveau. Das in meinen Augen attraktive Angebot dürfte in diesen Zeiten zu langen Lieferzeiten führen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Technische Daten

Nissan Ariya (63 kWh)

Sports Utility Vehicle

Frontantrieb

Leistung 160 kW /218 PS

Drehmoment (Systemleistung) 300 Nm

Beschleunigung 0-100 km/h: 7,5 Sekunden

Batteriekapazität: 65 – 63 kWh Lithium-lonen

Reichweite WLTP (elektrisch) 403 km

CO2-Ausstoß: Effizienzklasse A+++

Höchstgeschwindigkeit 160 km/h

Leergewicht (EU) 1.980 kg

Zuladung 425 kg

Anhängelast ungebremst 750 kg

Abmessungen: 4.595 mm L x 1.850 mm B x 1.660 mm H

Ladevolumen: 415 bis 468 l

Grundausstattung ab 47.490 Euro

Evolve Pack ab 54.490 Euro

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren