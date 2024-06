NIO präsentiert Maxi-E-SUV

Nio EL8

Jüngst hat Nio gleichzeitig in den verschiedenen Hubs (Verkaufs- und Servicestellen) in Deutschland das neue Maxi-SUV EL8 enthüllt. Der-Autotester hat die Premiere in München verfolgt und Vorort ein Video mit den wesentlichen Fakten und Einblicken produziert.

Der erste Eindruck: Gelungenes Design! Die Kotflügel erinnern an typische Porsche-Design. Bei Leibe keine Beleidigung. Zwar wirkt der EL8 stattlich, aber keinesfalls monströs. Im Innenraum zeigt er das bereits bekannte Nio Design mit einigen Aktualisierungen. Ich mag diese kühle und reduzierte Optik sehr. Die Anmutung der verbauten Materialien ist hochwertig. Schwer zu sagen, ob Audi, BMW und Co hier mehr zu bieten hat. Das liegt am Ende im Auge des Betrachters. Ich denke, man kann die Preise für den Nio EL 8 durchaus mit denen der großen Premium-SUVs aus Deutschland vergleichen. Dann schneidet der chinesische Wettbewerber gut ab. Selbst beim Vergleich mit den hoch-ausgestatteten Kia EV9 Varianten, kann sich der Preis für den Nio sehen lassen. Aber dazu später mehr. Auch in unserem Video gehe ich darauf ein.

Platz und Raum für bis zu 6 Personen

Aber nun zu den Fakten: Der EL8 ist ein luxuriöses 6-Sitzer-SUV, das ab sofort bestellt werden kann, die ersten Stücke sollen dann im September zu den Kunden rollen. Das neue Nio Flaggschiff-punktet mit einer Peak-Ladeleistung von bis zu 240 kW, so kann das SUV in nur rund 20 Minuten von 10 auf 80 % geladen werden. Eine fette (Option) 100-kWh-Langstreckenbatterie sorgt für eine Reichweite bis zu 510 Kilometer. Der 480 kW leistende Doppelmotor leitet seine Kraft an alle 4 Räder weiter. So sind Beschleunigungen für das mächtige SUV von 0 auf 100 km/h in nur 4,1 Sekunden möglich. Das serienmäßige, intelligente Allradsystem des EL8 nutzt ein 180-kW-SiC-Permanentmagnet- und 300-kW-Induktionsmotoren mit einem dualen Dreiphasen-Wechselrichter. So kommt ein Drehmoment von bis zu 850 Newtonmetern zu Stande.

Preise ab 82.900 Euro (ohne Akku)

Die Preise starten bei 82.900 Euro. Dazu kommen allerdings noch die Preise für den Akku-Satz in Höhe von 12.000 Euro (Standard Range mit 75 kWh) bzw. 21.000 Euro (Long Range mit 100 kWh). Alternativ kann man das Akku auch mieten, dann werden monatlich 169 bzw. 289 Euro fällig. Nur die Miet-Variante berechtigt zum Nutzen der sogenannten SWAP-Stationen, bei denen das leere Akku in runden 5 Minuten automatisiert gegen ein volles getauscht wird. Schon in seiner Basis ist der Nio EL8 nahezu voll ausgestattet.

Nio definiert seine Autos selbst als Premium-Produkte, die es mit Audi, BMW und Co aufnehmen sollen. Entsprechend sind die Preise für die Nio Produkte auch an denen dieser Wettbewerber orientiert. Zu diesem Portfolio passt selbstredend auch bestens ein fettes SUV. Das runde 2,5 Tonnen schwere Luxus-SUV mit sechs Sitzen, einer Außenlänge von 5,10 Meter, zwei Metern Breite und einer Höhe von 1,75 Metern verfügt über einen Radstand von etwa drei Metern.

Inzwischen 7 SWAP Stationen in Deutschland

Der EL8 ist in zwei Ausführungen verfügbar, die sich in der Anordnung der zweiten Sitzreihe unterscheiden: Beim „normalen“ EL8 kommt man über einen Mittelgang zur dritten Sitzreihe. Der EL8 „Executive“ beinhaltet dagegen eine Mittelkonsole, in die ein smarter Kühlschrank und eine Konsole mit induktiven Ladeschalen zwischen den 12-fach verstellbaren Ottoman-Liegesitzen in der zweiten Sitzreihe. Hier können sich die Insassen sogar mit einer Hot-Stone-Massage-Funktion verwöhnen lassen. Bequemer, komfortabler und mit mehr Raum kann man kaum in einem Auto sitzen.

Schnelles Laden

Neben der Standard-Batterie mit 75 kWh ist der EL8 – wie alle Modelle von Nio – mit der Long Range-Batterie (100 kWh) erhältlich. Diese ermöglicht eine maximale Reichweite von 510 km (nach WLTP). An kompatiblen Ladepunkten mit 660 Ampere-Schnellladern kann der EL8 (Long Range-Batterie) mit einer Ladeleistung von bis zu 240 kW von 10 auf 80 % Ladevolumen in nur 20 Minuten geladen werden. An Schnellladepunkten mit 500 Ampere liegt die Ladeleistung bei 185 kW. Dies entspricht einer Ladegeschwindigkeit von 10 auf 80% in 24 Minuten.

Interessante Fakten

Vier ISOFIX-Halterungen mit Child Presence Detection. Diese warnt nicht nur, wenn ein Kind oder ein Haustier im Auto zurückgelassen wurde, sondern bietet auch einen Antikollisionsschutz beim Öffnen der hinteren Türen sowie eine intelligente Fenster- und Türverriegelung.

Spezieller Haustiermodus – hält die Kabinentemperatur konstant auf 22 °C und schaltet bestimmte Funktionen ab, damit die Tiere sicher im Innenraum ruhen können.

Anhängelast von 2.000 kg

Die Karosserie besteht zu 90 Prozent aus einer Aluminiumlegierung. Sie verfügt über vordere und hintere Deformationszonen, die 72 Prozent der Fahrzeugbreite abdecken, um die Energie im Fall eines Aufpralls optimal abzuleiten.

Serienmäßig 20-Zoll-Felgen, 22 Zoll optional

Bremssystem mit 6-Kolbenbremssätteln vorne, sowie der Integrated Power Brake (IPB) von Bosch, das innerhalb von nur 150 Millisekunden die maximale Bremskraft erzeugt.

24 Sicherheits- und Fahrassistenzsysteme

Ein fast drei Meter langer Seitenairbag, der auch die Personen auf den Rücksitzen schützt

Die Batterie hält Temperaturen bis zu 590°C für bis zu 130 Sekunden stand, übersteht Stürze aus einem Meter Höhe und ist so konzipiert, dass beim Eintauchen in Salzwasser dieses nicht eindringt.

Intelligente Multibeam-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Matrix, die den Bereich vor dem Fahrzeug sofort auszuleuchten. Unabhängig gesteuerte Mikron-LEDs können das Licht um Kurven biegen und auf den Gegenverkehr reagieren, um ein gefährliches Blenden anderer Verkehrsteilnehmenden zu vermeiden.

Im Innenraum kommen nachhaltiges Rattan, Sitzpolster aus Sojaschaum und das OekoTex zertifizierte Material Haptex Interior für die Sitze und Türverkleidungen zum Einsatz.

Der Dachhimmel des EL8 besteht aus dem weltweit ersten gewebten Wildleder auf Pflanzenbasis, hergestellt aus Zuckerrohr und Rizinusöl.

Komfortables und ruhiges Fahrerlebnis durch ein Fahrwerk mit Zweikammer-Luftfederung und Continuous Damping Control (CDC) aus, welche die Dämpfungskräfte der Stoßdämpfer in Echtzeit anpasst. Durch die Überwachung der Straßenbedingungen, der Fahrzeuggeschwindigkeit und der Fahrereingaben sorgt CDC automatisch für optimalen Fahrkomfort mit reduzierten Vibrationen. Die Zweikammerfederung reduziert die Neigung des Fahrzeugs um 25 Prozent beim Beschleunigen und um 40 Prozent beim Bremsen. Der Hydraulic Rebound Stop (HRS) sorgt mit seiner progressiven Dämpfung ebenfalls für ein neues Maß an Komfort und ruhigem Fahrverhalten. Zusätzlich schützt HRS die Aufhängungskomponenten, indem es die von Schlaglöchern und schlechten Straßenbelägen verursachte Energie absorbiert und ableitet.

Kofferraumvolumen bis 810 Litern bietet reichlich Stauraum

22-fach verstellbaren Fahrer- und Beifahrer-Lounge-Sitze, die über Firmware-Updates aufgerüstet werden können, bieten eine „Zero-Gravity“-Funktion, 5-Zonen-Heizung sowie Belüftung. Elektrische Beinstützen sowie Einstellungsmöglichkeiten im Schulterbereich für Fahrerinnen und Fahrer sorgen für Komfort auf kurzen und langen Strecken.

Mit einer Länge von einem Meter vom Sitzkissen bis zum Dach und einer Breite von über 1,5 Metern gehört der EL8 zu den geräumigsten Fahrzeugen in seiner Klasse.

Auf Knopfdruck lassen sich die Sitze der dritten Reihe elektronisch versenken.

https://youtu.be/H5XNUCvsr1w?si=3WzS_wsdBdgtOsjR

Fazit

In meinen Augen darf sich der 5,10 Meter lange Nio EL8 mit fug und recht Premium SUV nennen. Wenn man das und die umfassende Ausstattung berücksichtigt, relativiert sich der zunächst hoch erscheinende Preis. Noch hat Nio übrigens keine Leasing-Angebote kommuniziert, erklärt mir der Hersteller auf Nachfrage, solche sollen aber in Kürze veröffentlicht werden. Wichtig, denn die Mehrheit der Interessenten dürfte in diesem Segment leasen wollen.

Was der EL8 an sportlicher E-Performance, komfortablem Reisen, moderner Software, Komfort und Raum anbietet, ist beachtlich. Ich bin gespannt, ob sich der sehr gute Eindruck bei der ersten Testfahrt (wohl Anfang August) bestätigt und Nio die zuletzt immer wieder mal auftauchenden Software-Probleme beim Nio EL8 von Anfang an in den Griff bekommen hat.

Technische Daten

Nio EL8

Länge 5.099 mm

Höhe 1.750 mm

Breite (Seitenspiegel eingeklappt) 2.073 mm

Breite (Seitenspiegel ausgeklappt) 2.199 mm

Radstand 3.070 mm

Vordere Spurbreite 1.692 mm

Hintere Spurbreite 1.702 mm

Wendekreis 12,4 m

Maximale Watttiefe Vorderer Überhangwinkel (Luftfederung Standardposition) 450 mm

Überschlagswinkel (Air Suspension Standardposition) 17˚

Hinterer Überhangwinkel (Air Suspension Standardposition)16,6˚

Bodenfreiheit (unbeladen, Leergewicht) 160 mm

Hinterer Überhangwinkel (Air Suspension Standardposition) 20˚

Leergewicht (Long Range) 2.558 kg

Gesamtgewicht des Fahrzeugs 3.190 kg

Maximale Dachgepäckträger-Nutzlast 75 kg

Leistung: 0-100 km/h

Beschleunigung (Sport+) 4,1 s

Höchstgeschwindigkeit 200 km/h

Reichweite 510 km (WLTP Schätzung)

Standartmodell Preis ab 82.900 Euro

Executive-Version ab 87.900 Euro

Standardakku (73,5 kWh) 12.000 Euro

Akku (90 kWh) 21.000 Euro

https://youtu.be/s7bFQRLwT3s?si=XATffKADA2con5S3