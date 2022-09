NinaCarMaria bei Prior Design: Interview mit Autotuner Andreas Belzek￼

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

NinaCarMaria Talk mit Andreas Belzek von Prior Design

Das Kamp Lintforter Unternehmen „Prior Design“ hat sich auf das Tunen von Luxus-Automobilen spezialisiert. Dabei werden die leistungsstarken Boliden nicht nur im Haus entwickelt, sondern auch aufwändig produziert. Rund die Hälfte der Prior-Automobile finden ihre Käufer in den Vereinigten Staaten. Sogar in Afrika fahren die getunten Autos aus Kamp-Linfort. In Deutschland bleibt nur rund ein Prozent der Fahrzeuge. Das muss nicht so bleiben, denkt Nina und macht sich daran, an der Bekanntheit von Prior zu arbeiten. Im Ausstellungsraum von „Prior Design“ im Technologiepark in Kamp-Lintfort (Carl-Friedrich-Gauß-Straße 64, Telefon 02842 97570-0) hat sich Nina mit Andreas Belzek, dem geschäftsführenden Gesellschafter der „Prior Design GmbH“ zu einer lockeren Gesprächsrunde getroffen. 13 Mitarbeiter finden hier Arbeit und natürlich profitieren auch etliche Zulieferunternehmen vom Prior-Erfolg.

