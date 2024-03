Škoda Auto hat den Namen seines batterieelektrischen Crossover-Modells verraten und macht mit einen Blick auf die Designstudie neugierig. Der Škoda Epiq soll 2025 kommen und rund 25.000 Euro kosten. Bei einer Länge von 4,10 Meter soll er mit einem geräumigen Innenraum und bis zu 490 Liter Gepäckraumvolumen bieten. Mit einem Einstiegspreis von rund 25.000 Euro eigne er sich für Neueinsteiger in die Elektromobilität. Zudem soll er eine maximale Reichweite um die 400 Kilometern erreichen.

Als erstes Serienmodell wird der Škoda Epiq über ein minimalistisches Interieur verfügen, das überwiegend aus nachhaltigen Materialien besteht. Es zeichnet sich durch eine offene Ablagemöglichkeit mit induktiver Ladestation für Smartphones in der freischwebenden Mittelkonsole und zusätzliche Simply Clever-Staufächer aus. Das Zweispeichenlenkrad weist neben dem neuen Škoda Schriftzug physische Knöpfe und haptische Drehregler mit Akzenten in Flashy Orange für die Kontrolle der wichtigsten Funktionen auf.

Der digitale Schlüssel eröffnet dem Fahrer über sein mobiles Endgerät eine breite Palette unterschiedlicher Interaktionen mit dem Fahrzeug. Der Škoda Epiq soll bidirektionales Laden ermöglichen und verwandelt sich so in einen mobilen Energiespeicher, der elektrische Energie in das häusliche Stromnetz des Kunden speisen kann.

Fotos: Škoda