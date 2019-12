Der neue Captur E-TECH Plug-in kommt in Deutschland zum Einstiegspreis von 33.600 Euro auf den Markt. Bestellbar ist der Steckdosenhybride ab dem 20. Dezember.

Renault wird den Captur E-TECH Plug-in zum Marktstart in zwei Versionen anbieten: in der Ausstattung INTENS ab 33.600 Euro und als EDITION ONE ab 35.550 Euro. Der E-TECH Plug-in ist eine Gemeinschaftsentwicklung der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi. Das System besteht aus einem 1,6-Liter-Benzinmotor mit Partikelfilter, zwei Elektromotoren, einem Multi-Mode-Getriebe und einer Lithium-Ionen-Batterie mit 9,8 kWh Kapazität.

Das Fahrzeug kann im Stadtverkehr bis zu 65 Kilometer rein elektrisch zurücklegen. Im Mix aus Stadt- und Überlandfahrten ist eine elektrische Reichweite von 50 Kilometern bei Fahrgeschwindigkeiten bis 135 km/h möglich. Die Systemleistung beträgt 116 kW/158 PS, das Drehmoment 300 Nm, und die CO 2 -Emissionen im WLTP-Prüfzyklus liegen unter 40 Gramm pro Kilometer.

