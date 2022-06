Neue E-Transporter: Renault Kangoo Rapid E-TECH Electric und Renault Master E-Tech Electric￼

Mit dem neuen Renault Kangoo Rapid E-TECH Electric stellt der französische Automobilbauer die zweite Generation des ersten vollelektrischen Kompakttransporters in Großserie vor. Sein Elektroantrieb bezieht die Energie aus einem Lithium-Ionen-Akku mit 45 kWh Kapazität, der bis zu 300 Kilometer Reichweite (WLTP) ermöglicht. Hierzu zählt je nach Version auch das Schnellladen mit Gleichstrom und einer Ladeleistung von 80 kW. Der Master E-TECH Electric in der Klasse bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht erhält im Zuge seiner Aktualisierung eine 52-kWh-Batterie, die eine praxisgerechte WLTP-Reichweite von 200 Kilometern ermöglicht.

Wie das Vorgängermodell wird Renault den neuen Kangoo Rapid E-TECH Electric in zwei Längenvarianten anbieten, die das gleiche Stauvolumen und die gleiche Zuladung bieten wie der konventionell motorisierte Kangoo Rapid. Die Standard-Version (L1) bietet bis zu 3,9 Kubikmeter Ladekapazität und 600 Kilogramm Nutzlast. Die zu einem späteren Zeitpunkt folgende Langversion (L2) kann in ihrem maximal 4,9 Kubikmeter umfassenden Stauraum bis zu 800 Kilogramm Ladegut transportieren. Den Nutzwert steigert zusätzlich die Anhängelast von 500 Kilogramm in beiden Karosserievarianten.

Wie beim Schwestermodell mit Verbrennungsmotor sind für den Kangoo Rapid E-TECH Electric die 1,45 Meter breite seitliche Ladeöffnung „Open Sesame by Renault“ ohne B-Säule und die intelligente Innengalerie „Easy Inside Rack“ lieferbar, die es ermöglicht, lange Gegenstände wie etwa Leitern oder Rohre oben im Fahrzeug zu transportieren, so dass der Laderaumboden für zusätzliche Fracht frei bleibt.

Für den Antrieb sorgt ein Elektromotor mit 90 kW/122 PS. Er mobilisiert ein maximales Drehmoment von 245 Nm.

In seiner Basisversion ist der Kangoo Rapid E-TECH Electric mit einem Wechselstrom (AC)-Bordladegerät mit 11 kW Ladeleistung ausgestattet, das sich optimal für das Laden an der Wallbox auf dem Betriebshof eignet. Es ermöglicht das Aufladen der Batterie von 15 auf 80 Prozent der Kapazität in 2:40 Stunden an einer Wechselstrom-Station (AC) mit einer Ladeleistung von 11 kW (400 Volt) und in ungefähr 13 Stunden an einer 3,7-kW-Wallbox (230 Volt).

Das 22-kW-Ladegerät erlaubt das beschleunigte Laden an öffentlichen Ladestationen. Als Option exklusiv für die Variante mit 22-kW-Bordlader bietet Renault ein Ladesystem für 80-kW-Gleichstrom an. Auf diese Weise lässt sich die Batterie des Kangoo Rapid E-TECH Electric an Schnellladesäulen, wie sie in zunehmender Zahl entlang von Autobahnen und Fernstraßen zu finden sind, in nur 30 Minuten mit der Energie für 170 Kilometer Fahrstrecke versorgen.

Master E-TECH Electric jetzt auch mit Gleichstromladen

Laden mit Gleichstrom (DC) ist künftig auch beim Master E-TECH Electric möglich: Für den elektrischen Full-Size-Transporter steht zukünftig ein 22-kW-Bordladegerät für das DC-Laden zur Verfügung, das es ermöglicht, in 45 Minuten Energie für 50 Kilometer Fahrstrecke zu „tanken“. Serienmäßig ist der elektrische Full-Size-Transporter mit einem Wechselstrom (AC)-Bordladegerät mit 3,7 kW Ladeleistung ausgestattet. Weitere Neuerung ist die 52-kWh-Batterie anstelle des bisherigen 33 kWh-Akkus. Sie ermöglicht eine Reichweite von 200 Kilometern im WLTP-Prüfzyklus, was den Mobilitätsbedarf der meisten Kunden im städtischen und stadtnahen Lieferdienst erfüllt. An einer 3,7-kW-Wallbox lässt sich der Stromspeicher in elf Stunden auf 80 Prozent ihrer Maximalkapazität aufladen. Damit kann man das Fahrzeug bequem und preisgünstig über Nacht mit Energie versorgen.

Renault wird den aktualisierten Master E-TECH Electric in 15 Versionen anbieten mit einer Auswahl zwischen drei Längen und drei Höhen sowie zulässigen Gesamtgewichten von 3,1 und 3,5 Tonnen zum Marktstart. Später kommt eine Variante bis 3,8 Tonnen hinzu. Die vier Kastenwagen-Varianten bieten ein Ladevolumen von 8 bis 15 Kubikmetern. Als weitere Version ist das Plattformfahrgestell in den Varianten L2 und L3 verfügbar. Es eignet sich ideal als Basis für Pritschen-, Kipper- oder Kofferaufbauten mit einem Ladevolumen von bis zu 20 Kubikmetern.

