Der Mitsubishi Eclipse Cross BEV setzt optisch ein Statement – für den Autotester der schönste Mitsubishi ever. Was andererseits nicht sooo schwer ist. Modern, elegant und – in unseren Augen – stylischer, als sein technisch quasi gleicher Renault-Bruder – der Scenic E-Tech. Doch Schönheit hat bekanntlich ihren Preis: Ist das Gesamtpaket den Preis wert oder zahlt man hier vor allem fürs Design? Nicht zu vergessen: Die deutlich längere Garantiedauer die Mitsubishi gewährt. Im Review zeigen wir dir, was wirklich dahintersteckt – von Reichweite über Fahrgefühl bis Alltagstauglichkeit.

👉 Was denkt ihr? Blendet die Optik – oder überzeugt der französische Japaner auch im Detail?

Technische Daten – Mitsubishi Eclipse Cross BEV (2026)

Antrieb: Rein elektrisch (BEV), Frontantrieb (FWD)

Batterie: 87 kWh (Brutto-Kapazität)

Reichweite (WLTP): ca. 600 km

Leistung: 160 kW (218 PS)

Drehmoment: 300 Nm Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h

Beschleunigung (0-100): 7,9 Sekunden

Ladeleistung: DC bis zu 150 kW, AC 7,4–22 kW (variiert je nach Ausstattung)

Verbrauch (WLTP): 16,5–17,1 kWh/100 km

Leergewicht: ca. 1.922 kg