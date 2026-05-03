Schönheit hat ihren Preis: Mitsubishi Eclipse Cross BEV im Test – schöner als der Renault – Bruder?
Der Mitsubishi Eclipse Cross BEV setzt optisch ein Statement – für den Autotester der schönste Mitsubishi ever. Was andererseits nicht sooo schwer ist. Modern, elegant und – in unseren Augen – stylischer, als sein technisch quasi gleicher Renault-Bruder – der Scenic E-Tech. Doch Schönheit hat bekanntlich ihren Preis: Ist das Gesamtpaket den Preis wert oder zahlt man hier vor allem fürs Design? Nicht zu vergessen: Die deutlich längere Garantiedauer die Mitsubishi gewährt. Im Review zeigen wir dir, was wirklich dahintersteckt – von Reichweite über Fahrgefühl bis Alltagstauglichkeit.
👉 Was denkt ihr? Blendet die Optik – oder überzeugt der französische Japaner auch im Detail?
Technische Daten – Mitsubishi Eclipse Cross BEV (2026)
Antrieb: Rein elektrisch (BEV), Frontantrieb (FWD)
Batterie: 87 kWh (Brutto-Kapazität)
Reichweite (WLTP): ca. 600 km
Leistung: 160 kW (218 PS)
Drehmoment: 300 Nm Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h
Beschleunigung (0-100): 7,9 Sekunden
Ladeleistung: DC bis zu 150 kW, AC 7,4–22 kW (variiert je nach Ausstattung)
Verbrauch (WLTP): 16,5–17,1 kWh/100 km
Leergewicht: ca. 1.922 kg
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.