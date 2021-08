(2021) McLaren GT – Mit 620 PS auf kurvigen Bergstraßen um den Genfer See

Unterwegs mit dem McLaren GT

Im Unterschied zu den anderen McLaren Modellen ist der GT zwar auch ein Super-Sportwagen, seine Auslegung macht ihn jedoch weniger extrem in der Abstimmung. Mit ihm bekommt man etwas bequemere Sitze und eine Abstimmung, die auch mal eine gemütlichere Tour oder ein lange Strecke zum Vergnügen wird. Wenn man so will, ein McLaren für den Alltag. Wir haben die Gelegenheit genutzt und sind mit dem GT vom Genfer See aus in die Berge gefahren. Die Sonne schaut noch schüchtern hinter den Bergmassiven vor, als wir den Start-Knopf drücken.

Unser Video vermittelt Euch besser als 1000 Worte, was für ein Fahrvergnügen uns das an diesem sonnenverwöhnten Tag bereitet hat. Die zahllosen Kurven der zum Gipfel führenden Bergstraßen sind das perfekte Geläuf für den McLaren GT. Hier kann der Super Sportwagen zeigen, was er drauf hat. Hier klebt er förmlich auf dem Asphalt und scheint seinem Fahrer zuzurufen. „Komm wag‘ es, fahr noch schneller, ich schaff´ das locker. Also gebe ich Gas, bin mutig, bekomme feuchte Hände. Und er schafft tatsächlich Kurven mit einem Tempo, das man zu Beginn nicht für möglich gehalten hätte. Seine 620 Pferdestärken lassen sich aber auch sicher bändigen. Denn die Verzögerung des GT entspricht seiner Beschleunigung.

Immer wieder ist es beeindruckend zu erleben, welch positive Reaktionen die Autos der englischen Marke hervorrufen. Denn im Unterschied zu manch italienischen Wettbewerber, gehen hier die Daumen der Passanten fast immer nach oben. Wenn wir anhalten um Fotos und Videos aufzunehmen, müssen wir immer wieder Fragen zum Auto beantworten. Mag sein, dass das nach einigen Wochen nervt, aber an unserem Tag mit dem GT fanden wir es toll. Entschuldigen wollen wir uns bei den vielen Radfahrern auf den Bergstraßen, die wohl wenig begeistert gewesen sind, wenn wir sie mit dem brachialen Sound des GT überholt haben. Wir haben sehr darauf geachtet, sie nicht zu gefährden.

McLaren mit Kofferraum

Tatsächlich bietet der GT einen höheren Komfort sowie mehr Platz im Innen- und auch im Kofferraum. Das wird nicht zuletzt durch eine längere Fahrzeugkarosserie erreicht. Über Heck-Gepäckraum überrascht eine endlos lang erscheinende Klappe aus Glas, die (gegen Mehrpreis) automatisch öffnet. Darunter lässt sich ein Bord-Trolley unterbringen. Zudem das ein oder andere Kleidungsstück. Praktisch, die Sachen lassen sich auch von den Sitzen aus verstauen und entladen. Der zweite Trolley müsste bei Bedarf unter der Fronthaube verstaut werden. Auch dort könnten noch Schuhe und Co ein trockenes Plätzchen finden. Wenn man die genannten Gepäckstück addiert ergibt sich problemlos das Wochenend-Gepäck für zwei Personen.

Schärfste Interpretation des GT

Beim maßgeschneiderten MonoCell II-T Monocoque steht das „T“ übrigens für „Touring“. Es beinhaltet eine Heckoberstruktur aus Karbonfaser. So wird das Gewicht minimiert und es entsteht ein ordentlich großer Gepäckraum (420 Liter) unterhalb der durchgehend verglasten Heckklappe. Die von McLaren verwendete Stärke der Karbonfaserstruktur ermöglicht es, die verglasten C-Säulen und das Heckfenster in das Design zu integrieren. Das verbessert zudem die Sicht nach hinten und bringt richtig viel Licht zu den Insassen. Die nach oben schwenkenden Flügel-Türen ermöglichen eine große Öffnung.

Heck aus Carbonfaser

Angetrieben wird der McLaren GT von einem Vier-Liter-V8-Benziner mit Biturbo-Aufladung. Diese Maschine leistet 456 kW (620 PS) und bringt ein maximales Drehmoment von 630 Newtonmetern auf die Straße. 100 Stundenkilometer werden aus dem Stand nach 3,2 Sekunden erreicht. Vmax gibt McLaren mit 326 Stundenkilometern an. Auf unseren Testfahrten auf den Schweizer Autobahnen haben wir das auf unserem Weg in die Berge lieber nicht getestet. Zu teuer sind die Strafzettel bei den Eidgenossen. Die ihrerseits gern aus nach Deutschland fahren, um ihre heißen Kisten mal ausfahren zu können. Sei´s drum. Wir hatten jedenfalls einen wunderschönen Tag mit dem McLaren GT in den Bergen über dem halbmondförmigen Lac Léman, wie ihn die Schweizer und die Franzosen nennen. Der McLaren GT ist die schärfste Interpretation eines Gran Turismo (GT), die wir kennen. Schade dass sein Preis wohl die meisten von einem solchen Vergnügen abhalten wird.

Technische Daten:

McLaren GT

Motor: Achtzylinder-V, Biturbo, 3.994 ccm.

Leistung: 620 PS (456 kW) bei 7.500 U/min.

Drehmoment: 630 Nm zwischen 5.500 und 6.500 U/min.

Antrieb: Hinterradantrieb, 7-Gang-Doppelkupplung.

Leergewicht: 1530 kg

Vmax: 326 Km/h

0-100K km : 3,2 Sekunden

Verbrauch (WLTP): kombiniert 11,9l SP/100 km.

CO2 Emissionen (WLTP): kombiniert 270 g/km.

Fahrzeuglänge: 4.683 mm

Fahrzeugbreite, mit Außenspiegeln: 2.095 mm

Fahrzeughöhe: 1.213 mm (1.234 mm) Fahrzeughöhe, mit geöffneter Türe: 1.977 mm

Radstand: 2.675 mm

Wendekreis: 12,1 Meter

Gepäckraumvolumen, vorne: 150 Liter

Gepäckraumvolumen, hinten: 420 Liter

