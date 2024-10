Mitsubishi Colt (2024)

Mitsubishi Colt Select (2024) – Wie alltagstauglich ist der japanische Clio? | In Mitsubishi In Clips | Von Von Dr. Friedbert Weizenecker

Ist der Mitsubishi Colt auch urlaubstauglich? Passt das übliche Gepäck für den Sommerurlaub in den erweiterten Kofferraum? Wie sehen die Verbrauchswerte aus, wenn der Colt voll beladen ist? Fragen über Fragen. Kleinwagen sind Autos für die üblichen Fahrten im Alltag; so auch der Mitsubishi Colt.

Ab 16.600 Euro ist er sowohl in der Anschaffung, als auch im Unterhalt günstiger, als Autos der Kompakt-Klasse. Ist er aber auch den Anforderungen gewachsen, die wir – zwei Bestager – an ein Auto stellen, wenn sie in Urlaub fahren? Der Mitsubishi Colt in der Select Ausstattung mit dem 1.0 Turbo 67 kW (91 PS) 6-Gang-Getriebe ist aus unserer Sicht ausreichend motorisiert, um auch lange Strecken kraftvoll zurücklegen zu können. Unser Video soll deutlich machen, wieviel Gepäck der Colt bei einer Nutzung durch nur 2 Personen schlucken kann.