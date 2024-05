Mitsubishi Colt (2024) – Günstiger Kleinwagen

Im Japanischen bedeutet Colt „Fohlen“. Insofern hat der Name des Kleinwagens von je her nichts mit Waffen zu tun, wie manche denen könnten. Nachdem sich Mitsubishi vor einigen Jahren schon aus Europa verabschieden wollte, ist heute nichts mehr davon zu hören. Im Gegenteil. Die japanische Marke möchte wieder mit einem breite Portfolio hierzulande präsent sein. Einige neue Modelle werden auf Renault-Modellen aufbauen, andere auf für den europäischen Markt angepasste Modell aus Japan und den USA. Es bleibt also spannend. Im laufenden Jahr kam bereits der Mitsubishi ASX auf Basis des Renault Captur auf den Markt. Nun folgt der Kleinwagen Colt, der technisch dem in Europa meistverkauften Kleinwagen, dem Renault Clio, gleicht. Wir haben den Colt in seiner 7. Generation schon gefahren.

Mitsubishi bietet wieder einen Kleinwagen an

French Connection

Der neue Mitsubishi Colt ist ein alter Bekannter: Die Japaner nutzen den Clio aus der Konzern-Allianz mit Renault als Basis und verfeinern ihn mit wenigen optischen Modifikationen. Neben dem Diamant-Marken-Logo haben die Designer auch am Kühlergrill gearbeitet, und ihm Chrom-Applikationen verpasst. Das steht dem Colt richtig gut. Auf dem Kofferraumdeckel prangt nun ebenfalls in Chrom-Lettern der Mitsubishi Markenschriftzug, die Modell-Bezeichnung und die Antriebsart. Im Innenraum lässt im Wesentlichen nur der Diamant in der Mitte des Lenkrads auf Mitsubushi schließen. Ein kluger Schachzug, wohl für beide Unternehmen.

Denn bei einer erwarteten Absatzzahl von 10.000 Einheiten per anno hätte sich eine Eigenentwicklung nicht gelohnt. Renault kann seine Entwicklungskosten auf eine noch größere Stückzahl verteilen, was die Marge bei jedem verkauften Clio verbessert. Win-Win nennt man so was auf Neu-Deutsch.

5 Jahre Garantie inklusive

Zum Marktstart und noch bis Ende Oktober bietet Mitsubishi den Colt ab 15.590 Euro an. Danach wird er 2.000 Euro mehr kosten. In meinen Augen ist noch wichtiger für die Kunden, dass die Japaner 5 Jahre Garantie (bis 100.000 km) inklusive bieten. Unser Tipp, der viel Geld wert sein kann: Für 150 Euro mehr gibt es noch mal 3 Jahre drauf. Damit ist für uns der Colt eindeutig das bessere Angebot. Denn technisch gibt es keine Unterschiede. Clio und Colt laufen im türkischen Renault vom gleichen Band.

Hybrid-Antrieb ersetzt Diesel gleichwertig

Für die 15.590 Euro (bis 31.10.23) gibt es einen Drei-Zylinder-Saug-Benziner, der über ein 5-Gang-Schaltgetriebe bis zu 49 KW/67 PS auf die Straße bringen kann. Darüber positioniert ist ein Turbo-Benziner mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe, der 67 KW/91 PS leisten kann. Für unser Testfahrten haben wir uns jedoch für die Hybrid-Antriebsversion entschieden, die 105 kW bzw. 143 PS bereitstellen kann. Hier arbeitet ein 1,5-Liter-Benziner in Kombination mit einem E-Motor zusammen. Ein Automatikgetriebe leitet die Kraft ausschließlich an die Vorderräder.

Dieses System arbeitet voll-automatisch, das gilt für den Mix aus E-Motor und Verbrenner genauso wie für die Gang-Wechsel. Angefahren wird elektrisch, sobald eine höherer Leistung abgefordert wird, schaltet sich der Verbrenner hörbar dazu. Wenn zwischen durch wieder langsamer gefahren wird, übernimmt die E-Maschine wieder ausschließlich. Funktioniert klasse!

So kam auf unseren Testfahrten ein Verbrauch zwischen 4 und 4,5 Litern je 100 Kilometer zu Stande (WLTP-Wert 4,1 Liter). Damit kann man doch wirklich zufrieden sein, und den Wunsch nach einem (nicht angebotenen) Diesel getrost vergessen. Zudem kann man mit 145 PS in einem nur rund 1,3 Tonne leichten Kleinwagen tatsächlich wunderbar dynamisch unterwegs sein. Das Fahrwerk des Colt wurde bestens abgestimmt – nicht zu weich und nicht zu hart – die Sitze geben in schnell gefahrenen Kurven ausreichend Seitenhalt. Die leichtgängige und direkte Lenkung vermittelt zusätzlich Fahrfreude. Mit dem 4,05 Meter langen Kleinwagen (Wendekreis 10,50 Meter) kann man aber auch im urbanen Raum (nicht zuletzt durch die Getriebautomatik) entspannt unterwegs sein.

Nicht über-digitalisiert

Weitgehend intuitiv zu bedienen ist der knapp zehn Zoll messende Hochformat-Touchscreen. Der-Autotester freut sich aber auch an der Reihe mit den physischen Tasten sowie an den metallisch eingefassten Drehreglern für die Einstellung von Lüftung und Temperatur. Muss ja nicht alles digital sein.

Der digitale Screen hinter dem Lenkrad stellt die essentiellen Infos in kontrastreicher Darstellung bereit. In der Mittelkonsole gibt es eine induktive Ladefunktion (Intro-Version) sowie zwei USB-Slots (leider keine USB-C). Die Integration von Smartphones ist über Apple Carplay oder Android Auto leicht möglich.

Bei den Assistenzsystemen bietet der Colt noch ein bissel mehr, als der französische Bruder. Schon in der Basis-Variante sind unter anderem Tempomat, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung und ein Notbremsassistent mit Fahrraderkennung aufpreisfrei dabei. Ebenfalls beinhaltet sind eine Klimaanlage, beheizbare Außenspiegel sowie LED-Scheinwerfer.

Neben der Basis gibt es die Varianten „Plus“ (Rückfahrkamera und beheiztes Lenkrad) sowie „Top“ (Soundsystem und 360-Grad-Kamera). Zudem während der Einführungsphase, wie bereits erwähnt, die Intro-Version, die zwischen zwischen Plus und Top platziert ist. Als Zubehör gibt es eine Anhängerkupplung (bis zu 900 Kilo Anhängelast, gebremst). Ausschließlich die Farbe Weiß kostet keinen Aufpreis.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fazit

Mit seinem regulären Preis von 17.590 Euro für die Einstiegsversion liegt der Mitsubishi Colt leicht unter dem des Renault Clio, den es ab 18.350 Euro gibt. Wer noch bis zum 31.10. zuschlägt, zahlt beim Colt 2.000 Euro weniger. In Summe mit der 5-Jahres-Garantie ist er in unseren Augen das bessere Angebot gegenüber dem Renault Clio. Wer derzeit einen neuen Kleinwagen sucht, der sollte den Colt mit auf die Liste der Kandidaten nehmen und zunächst eine Probefahrt wagen.

Technische Daten

Mitsubishi Colt TOP 1.0 Turbo 67 kW (91 PS) 6-Gang

Abmessungen / Volumen

Description Measurement Gesamtbreite inkl. Außenspiegel 1988 mm Wendekreisdurchmesser (Bordstein zu Bordstein) 10.4 m Bodenfreiheit unbeladen 142 mm Gesamtbreite 1798 mm Gesamthöhe 1439 mm Gesamtlänge 4053 mm Radstand 2583 mm Spurweite hinten 1506 mm Spurweite vorn 1518 mm Überhang vorn 833 mm Überhang hinten 637 mm

1.0 MPI-T (ID 75)

Drehzahl bei max. Drehmoment: 2000–3750 min -1

Drehzahl bei max. Leistung: 4500–5000 min -1

Partikelfilter: Ja

Einbaulage: quer

Einspritzsystem: Multi-Point-Injection (MPI)

Typ: DOHC, Turbolader

Abgasnorm: 6d

Bohrung: 72.2 mm

Hub: 81.3 mm

Verdichtung x:1: 9.5 x:1

Anzahl Ventile: 12

Anzahl Zylinder: 3

Drehmoment: 160 Nm

Hubraum: 999 cm^3

Leistung in kW: 67 kW

Leistung in PS: 91 PS

Fahrleistung

Höchstgeschwindigkeit, ca.: 180 km/h

Beschleunigung 0 – 100 km/h: 12.2 Sek.

Antrieb

Fahrwerk / Lenkung