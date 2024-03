Dynamische Leistungsfähigkeit auf Sportwagenniveau Lotus hat seine bedeutende Motorsporttradition und seine branchenführenden technischen Fähigkeiten in den Emeya einfließen lassen, um Fahrern ein außergewöhnliches und dynamisches Elektrofahrzeug zu bieten, das wirklich aufregend zu fahren ist. Der Emeya bietet folgende Features: Innovatives, fahrerorientiertes Fahrwerk mit fortschrittlicher aktiver Wankkontrolle und optional mit Hinterradlenkung.

Fortschrittliche aktive Aerodynamik wie der Active Air Dam unter dem vorderen Stoßdämpfer sowie ein aktiver Heckspoiler erhöhen den Abtrieb und damit die Stabilität des Fahrzeugs, wenn sie aktiviert sind, und verringern den Luftwiderstand, wenn sie nicht aktiviert sind.

150 Kilogramm zusätzlicher Abtrieb bei 250 km/h, bei einem gleichzeitig niedrigen Luftwiderstandsbeiwert von cW 0,21. Fahrer können ihr Fahrerlebnis an die jeweilige Umgebung anpassen. Auf einer anspruchsvollen Bergstraße kann mittels aktiviertem Sportmodus der Abtrieb erhöht werden, um die Bodenhaftung zu verbessern und eine noch dynamischere Verbindung zur Straße herzustellen.

Bis zu 905 PS Leistung ermöglichen es dem Emeya, in weniger als 2,8 Sekunden von null auf 100 km/h zu beschleunigen. Das macht den Emeya zu einem der schnellsten Elektroautos der Welt.

Die Kühlungseigenschaften der fortschrittlichen neuen Hochleistungs-Doppelschichtbatterie unterstützen eine noch größere Wiederholbarkeit und Nachhaltigkeit der Leistung, selbst unter extremen Fahrbedingungen, wie beispielsweise auf einer Rennstrecke, Darüber hinaus bieten sie eine größere Reichweite zwischen den Ladevorgängen.

Leichte Carbon-Keramik-Bremsen reduzieren Gewicht und Bremsdistanz. Dies unterstützt das dynamische Fahrverhalten und verdoppelt die Lebensdauer der Komponenten.

Bis zu fünf Fahrmodi, darunter Range, Tour, Sport, Individual und Track. Fahrer können die Bodenfreiheit, die Steifigkeit der Luftfederung, das Beschleunigungsverhalten, die Sitzkonfiguration (mit verstellbaren Seitenwangen) und vieles mehr einstellen, um Effizienz, Leistung und Komfort in jeder Umgebung zu optimieren.

Das elektronisch gesteuerte Luftfederungssystem mit fortschrittlichen Sensoren reagiert auf Straßenverhältnisse und passt die Fahrzeugabstimmung automatisch an. Damit wird eine komfortable Fahrt und ein optimales Fahrerlebnis gewährleistet.

Jedes Element des Emeya ist darauf ausgelegt, den Fahrer mit der Straße zu verbinden, in Kombination mit der niedrigen Fahrposition vermitteln alle Komponenten das Gefühl, in einem echten Lotus-Sportwagen zu sitzen.Luxus auf höchstem NiveauDer Emeya setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Optik und Fahrgefühl eines Luxuswagens, indem er Design, Technologie, Komfort und Vielseitigkeit optimiert, um allen Insassen das bestmögliche Fahrerlebnis zu bieten: Der geräumige Kofferraum mit bis zu 509 Litern Volumen macht ihn äußerst alltagstauglich und ebenso zum ultimativen Reisebegleiter.

Großzügige Beinfreiheit für alle Insassen sorgt für angenehme und komfortable Fahrten.

Die Ambientebeleuchtung reagiert auf den Fahrer. Wenn ein Anruf eingeht, pulsieren Elemente des Armaturenbretts, und während des Ladens strahlt die Ambientebeleuchtung auf dem schwebenden Armaturenbrett grün.