Lexus ES 300h „Luxury Line“ (2020) – Digitale Rückspiegel?! – Test | Hybrid |POV

NinaCarMaria’s Begleiter heute ist der Lexus ES 300h in der Luxury Line. Also die höchste Ausbaustufe der ES Modelle. Ihre Testversion hat einen Hybrid Benzin-Motor mit 178 PS und einen Elektromotor mit 120 PS, also eine kombinierte Gesamtleistung von 218 PS und Frontantrieb. Er beschleunigt von 0-100km/h in 8,9 Sekunden. Schau´rein, um noch mehr zum ES 300h zu erfahren.

Technische Daten:

(2020) Lexus ES 300h Luxury Line

Systemleistung: 218 PS (160 KW)

Motor: 2,5-Liter- Atkinson-Zyklus-Vierzylinder-Benzinmotor Leistung: 178 PS (131 KW)

Elektromotor Leistung: 120 PS (88 KW)

Hubraum: 2.5 Liter

Maximales Drehmoment: 221 Nm zwischen 3.600 und 5.200 U/min

Antrieb: Frontantrieb

Getriebe: elektronisch gesteuertes stufenlos variables Getriebe (Planetengetriebe)

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: in 8.9 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Leergewicht: 1.680 kg

NEFZ-Verbrauch: 4.6 l/100 km

CO2-Ausstoss: 106 g/km

WLTP-Verbrauch: 5.60 l/100 km

CO2-Ausstoss: 127 g/km

Erfahrener Verbrauch: 6.2 l/100 km

Ausstattungslinie: Luxury Line

Basispreis Lexus ES : 48.550 Euro

Testwagen Preis: ca. 70.000

Wettbewerbsumfeld:

BMW M3, M4, Z4, Mercedes-AMG C63 S, Audi RS 3, RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé/ Sportback, Toyota Supra, Honda Civic Type R

Fotos: Marcus Jahn