Der Leapmotor T03

Elektrisch angetriebene Autos sind nach wie vor stark in der Diskussion. Nicht zuletzt, wegen ihrer bislang hohen Preise. Vergleichbare Modelle sind nicht selten runde 10.000 Euro teurer, als das gleiche Modell mit Verbrenner-Antrieb. Aber zuletzt sind auch Angebote dazu gekommen, die relativ günstig sind. So etwa der Citroen e-C3 zu Preisen ab etwa 23.000 Euro oder der Dacia Spring (mit nur 45 PS) ab 16.900 Euro.

Nun hat der Stellantis Konzern einen in China von Leapmotor gefertigten, 5-türigen Kleinwagen in sein Programm aufgenommen. Er kostet nicht ab 18.900 Euro. Er kostet all-inclusive 18.900 Euro. Das ist ein Wort. Für den Autotester Grund genug nach Rüsselsheim in die Stellantis Zentrale zu fahren, um den Leapmotor T03 in Augenschein zu nehmen und natürlich auch, um ihn zu fahren.

Der Preis ist heiss

Der erste Eindruck ist überraschend gut. Das sieht nicht nach Billigheimer aus. Auch das Design ist durchaus gelungen. Klar, kein Hingucker in dem Sinn, aber das muss er ja nicht sein. Seine Front mit den Kulleraugen erinnert an Fiat-Modelle. Die Verarbeitung und die Spaltmaße des für Europa im polnischen Tuchs gebauten Kleinwagens hinterlassen einen guten, ersten Eindruck. Die Farbe Weiss kostet keinen Aufpreis, das Baby-Blau des Testwagens (plus 700 Euro) steht dem T03.

Auch die 15-Zoll Alus (aufpreisfrei) können sich sehen lassen. Das schwarze Dach mit der integrierten Glas-Panoramascheibe bietet einen ansprechenden Kontrast.

All-inclusive

Auch vom Innenraum bin ich angetan, für den genannten Preis hätte ich nicht so viel erwartet. Bequeme Sitze mit angenehmem Bezugsstoff. Großes klares Display. Sogar ein Abstandsregeltempomat (ACC) und andere moderne Assistenten sind (aufpreisfrei) mit an Bord. Schön kleines Lenkrad. Das bereits erwähnte Panoramaglasdach mit elektrischem Rollo lässt den Innenraum hell und freundlich wirken.

Selbst in der zweiten Reihe ist im 3,60 Meter kurzen T03 erstaunlich viel Beinfreiheit, da habe ich selbst bei Autos im B-Segment schon deutlich weniger gesehen. Der Gepäckraum bietet runde 200 Liter. Die Rückbank lässt sich allerdings nur komplett umklappen, die Ladekante ist relativ hoch, die Ladeluke fällt im Vergleich schmal aus.

Umfassende Ausstattung

Der E-Antrieb des Leapmotor T03 mit seinen im Wettbewerbsvergleich beachtlichen 95 PS zeigt sich durchaus dynamisch. In 12,7 Sekunden schafft der T03 den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km begrenzt. In etwa 35 Minuten lässt sich das 37,3 kWh-Akku (DC – 45 kW) von 30 auf 80 Prozent bringen. Selbst an der normalen Haushaltssteckdose ist der T03 nach 5,5 Stunden (AC – 6,6 kW-Bordlader) wieder voll.

Den Verbrauch gibt Stellantis mit 16,3 kWh je 100 Kilometer an. Als WLTP-Reichweite stehen da 265 Kilometer. Unter den Bedingungen der Praxis und des Ladens halte ich es für realistisch mit 200 Kilometern zu kalkulieren. Wer ausschließlich in der Stadt unterwegs ist, kann höhere Reichweiten als 265 km schaffen.

Leistungsstarker E-Antrieb

Und wie fährt sich der Leapmotor T03? Völlig unkompliziert! Gut abgestimmt, nicht zu weich, nicht zu hart. Die leichtgängige Lenkung macht Freude. Der Kleine schiesst ordentlich dynamisch los. Ans Schalten muss man ohnehin nicht denken, denn das Getriebe werkelt automatisch (ohne Aufpreis). Begeisterung kommt beim Autotester auf, als er den Wendekreis testet. Auch wenn Stellantis dazu noch keine Angaben gemacht hat, schätzen wir den Wendekreis auf hervorragende 7,5 – 8 Meter. Damit kommt der nah an den Smart Fortwo ran. Klasse!

Fazit

Das ist mal ein Angebot. 18.900 Euro und eine wirklich umfassende Ausstattung ist inklusive. Keine nervige Aufpreisliste belastet das Budget zusätzlich. Allein 2 Metallic-Farben wollen mit 700 Euro bezahlt sein. Dafür bekommt man auch noch 3 Jahre (bis 100.000 km) Garantie auf die flotte E-Kiste, auf das Akku sogar 8 Jahre (bis 160.000 km) . Das macht die Folgekosten berechenbarer. Und weil Stellantis den Leapmotor T03 hierzulande vertreibt, hat man Zugriff auf ein bestehendes Händler- und Servicenetz (aktuell 70, es sollen bald 120 Stellantis Händler sein).

ein solches Servicenetz können die meisten China-Marken noch nicht bieten. Für mich ist der kleine Leapmotor T03 das E-Auto des Jahres für kurze und mittlere Streckken. Fett ausgestattet, alles inklusive, gutes Servicenetz, ausreichend lange Garantie und eine passable Optik. Mehr kann man für 18.900 Euro kaum verlangen. Damit ist ausstattungsbereinigt und mit deutlich mehr Leistung versehenen, in meinen Augen deutlich günstiger als der Dacia Spring, der im Euro-NCAP Test nur einen schwachen Stern (das ist die schlechtest mögliche Bewertung) bekommen hat.

In diesen Dacia würde ich meine Lieben nicht mit einem guten Gefühl setzen wollen. Für den Leapmotor T03 gibt es leider noch keinen Euro-NCAP Test. Allein die hohe Zahl von 10 Assistenzsystemen spricht aber für eine gute Bewertung. Der große Bruder des T03, der Leapmotor C10, der ebenfalls von Stellantis angeboten wir, hat 5 Sterne (das ist die maximale Punktzahl) erreicht. Das lässt auch für den T03 Gutes erwarten, sollte aber schnellst geklärt werden.

Technische Daten – Leapmotor T03

Leistung 70 kW (95 PS)

Höchstgeschwindigkeit 130 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h 12.7 sec

Max. Drehmoment 158 Nm

Antrieb Front

Batteriekapazität 41.3 kWh

Reichweite 265 km

Batterietyp Lithium-Ionen

Garantiezeitraum Batterie 8 Jahre oder Kilometerbegrenzung 160,000 km

Nutzbare Batteriekapazität 37.3 kWh

Ladeleistung (DC/HPC) 48 kW

Ladeleistung (AC) 6,6

Ladezeit 3,5 h

Verbrauch/100 km 16,3 kWh

Länge 3620 mm / Breite 1652 mm / Höhe 1577 mm

Radstand 2400 mm

Leergewicht 1175 kg

Nutzlast 375 kg

Ladevolumen 200 L – 880 L

Preis: 18.900 Euro