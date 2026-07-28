Kias XL-Stromer macht auf Dark Mode: Der EV9 kommt als „Black Edition“ | In News In Kia | Von Von Redaktion/cwe

Wer behauptet, dass Familienautos langweilig sein müssen, hat den Kia EV9 noch nicht im Rückspiegel gehabt. Zum Modelljahr 2027 tunen die Koreaner ihr 5,01 Meter langes Elektro-Schiff zum edlen Düsenjäger für die Vorstadt. Das neue Sondermodell hört auf den Namen „Black Edition“ und meint das verdammt ernst: Nahezu alles, was vorher glänzte, trägt nun tiefes Schwarz – von den Karosserieelementen bis zu den Radzierblenden der fetten 20-Zoll-Felgen. Wer den Stealth-Look auf die Spitze treiben will, bucht die matte Sonderlackierung „Panthera Metal“ dazu.

Trotz des düsteren Auftritts geht es im Innenraum des Siebensitzers gewohnt einladend zu. Kia packt serienmäßig fast alles in die Kabine, was die Aufpreisliste hergibt. Während der Fahrer sich auf den lederfreien „Black Edition“-Sesseln massieren lässt, lüften die ersten beiden Sitzreihen die Passagiere auf Knopfdruck durch. Hinten wird es nicht minder luxuriös: Die Lehnen der dritten Reihe klappen elektrisch, und das Meridian®-Soundsystem sorgt für die passende Beschallung, wenn die Kinder mal wieder zu laut sind.

Unter der Haube – oder besser gesagt an den Achsen – gibt es ebenfalls ein Update, das Vätern und Müttern beim Ampelstart ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Zwar bleibt es bei den bekannten 283 kW (385 PS) des Allradlers, das Drehmoment klettert jedoch auf knackige 700 Nm. Damit schießt die Schrankwand in sportlichen 5,3 Sekunden von null auf 100 km/h. Die maximale Reichweite liegt bei alltagstauglichen 521 Kilometern. Und falls der Roadtrip doch länger dauert, lädt der Akku dank 800-Volt-Technik in gerade einmal 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent – das reicht kaum für einen Kaffee und den obligatorischen Toilettengang der Familie.

Das Gesamtpaket steht ab sofort für 79.990 Euro beim Händler. Wer lieber die regulären Modelle bevorzugt, profitiert beim Modelljahr 2027 von einem veredelten Interieur und einer feinfühligeren Rekuperationsbremse. Die sportliche GT-Line glänzt zudem mit neuen Farben, und das Performance-Modell EV9 GT lädt Smartphones jetzt an ultraschnellen 100-Watt-USB-Ports – damit zumindest der Handyakku so schnell voll ist wie das Auto.

Fotos: Kia