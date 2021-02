Aus Anlass von über einer Million gebauter Anhänger legt Humbaur diverse Sondermodelle auf. So gibt es den Pferdeanhänger Maximus Deluxe für kurze Zeit mit einem Aufbau in goldener Farbe. Schwarz eloxiert wiederum sind Bordwände der „Black Edition“-Jubiläumsmodelle des kompakten Startrailers H 132513, des Kofferanhängers HK 132513-15, des Tandemanhängers HT 254118 und des Drei-Seiten-Kippers HTK 3000.31 E-Pumpe. Dazu kommen schwarze Felgen und beim Startrailer und beim HT noch eine Plane in kontrastreichem Gelb.

Humbaur Sondermodelle

Der Humbaur Maximus Deluxe Limited Edition kostet 13.799 Euro (zzgl. Fracht und Papiere), der Startrailer Black Edition 1845 Euro und die anderen Sondermodelle 2666 Euro, 3699 Euro und 6769 Euro. ampnet

Fotos: Humbaur