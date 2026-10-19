Kia Seltos (2026): Klassische Technik in moderner Form – Überzeugt der Benziner?
Benziner statt Elektro?: Der Kia Seltos setzt auf einen klassischen Benzinmotor, wahlweise mit reinem Vorderradantrieb oder sogar mit Allradantrieb, was in dieser Fahrzeug-Klasse selten ist. Wer möchte, kann auch einen Hybrid-Antrieb haben.
Aber wie schlägt sich der Kia Seltos mit dem reinen Benzin-Antrieb im Alltag? Wie viel Platz bietet das kompakte SUV, wie sportlich fährt er sich und wie hoch fällt der Verbrauch aus?
Wir schauen uns Design, Innenraum, Komfort, Technik und Alltagstauglichkeit genauer an. Kann der Kia Seltos eine interessante Alternative zu VW T-Roc und Co sein?
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Technische Daten – Kia Seltos 1.6 T-GDI
Frontantrieb Motor: 1,6-Liter-Turbobenziner
Hubraum: 1.598 cm³
Leistung: 180 PS (132 kW)
Drehmoment: 265 Nm
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe oder 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
Antrieb: Frontantrieb 0–100 km/h: 8,8 Sekunden (DCT)
Höchstgeschwindigkeit: 208 km/h (DCT)
Verbrauch kombiniert: ca. 6,7–7,0 l/100 km, je nach Getriebe und Ausstattung
Kofferraum: 536–1.511 Liter
Sitzplätze: 5
(Quelle der technischen Daten: Kia Deutschland.)
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.