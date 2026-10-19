Kia Seltos (2026): Klassische Technik in moderner Form – Überzeugt der Benziner?

Benziner statt Elektro?: Der Kia Seltos setzt auf einen klassischen Benzinmotor, wahlweise mit reinem Vorderradantrieb oder sogar mit Allradantrieb, was in dieser Fahrzeug-Klasse selten ist. Wer möchte, kann auch einen Hybrid-Antrieb haben.

Aber wie schlägt sich der Kia Seltos mit dem reinen Benzin-Antrieb im Alltag? Wie viel Platz bietet das kompakte SUV, wie sportlich fährt er sich und wie hoch fällt der Verbrauch aus?

Wir schauen uns Design, Innenraum, Komfort, Technik und Alltagstauglichkeit genauer an. Kann der Kia Seltos eine interessante Alternative zu VW T-Roc und Co sein?

Jetzt das Review ansehen und kommentieren!

Technische Daten – Kia Seltos 1.6 T-GDI

Frontantrieb Motor: 1,6-Liter-Turbobenziner

Hubraum: 1.598 cm³

Leistung: 180 PS (132 kW)

Drehmoment: 265 Nm

Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe oder 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

Antrieb: Frontantrieb 0–100 km/h: 8,8 Sekunden (DCT)

Höchstgeschwindigkeit: 208 km/h (DCT)

Verbrauch kombiniert: ca. 6,7–7,0 l/100 km, je nach Getriebe und Ausstattung

Kofferraum: 536–1.511 Liter

Sitzplätze: 5

(Quelle der technischen Daten: Kia Deutschland.)