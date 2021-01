SEAT #Mii electric nun als #Sondermodell Power Charge

Anfang 2020 war der SEAT Mii electric restlos ausverkauft. Nun bringt der spanische Autobauer mit dem SEAT Mii electric Edition Power Charge den kleinen Stadtflitzer in Sonderedition zurück.

Lediglich die Außenlackierung und die Garantieverlängerung können bei diesem ansonsten vollausgestatteten Sondermodell von Kunden gewählt werden. Inklusive der Förderung und des Umweltbonus von insgesamt 9.570 Euro ist der SEAT Mii electric schon ab 15.080 Euro erhältlich.

Der 61 kW (83 PS) starke Elektromotor mit 1-Gang-Getriebe erreicht in 12,3 Sekunden Tempo 100 – seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei abgeriegelten 130 km/h.

Der Mii bietet mit seinem 32,3-kWh-Lithium-Ionen-Akku auch eine kombinierte Reichweite von bis zu 251 Kilometern, die sich im reinen Stadtverkehr auf bis zu 351 Kilometer mit einer einzigen Ladung erhöhen kann.

An einer DC-Schnellladestation mit 40 kW Ladeleistung lässt sich die Batterie in nur einer Stunde auf 80 Prozent aufladen. Bei Anschluss an eine Wallbox mit Dreiphasenwechselstrom und einer Ladeleistung von 7,2 kW beträgt die Ladedauer etwa 4:15 Stunden für eine Akkukapazität von 80 Prozent.

Im Editionsmodell enthalten sind:

„Easy Flex“-Paket mit in der Höhe einstellbaren Sitzen vorne, in der Höhe verstell- und herausnehmbarem Kofferraumboden und asymmetrisch umklappbarer Rücksitzbank

elektrische Fensterheber

Leder-bezogenes Lenkrad und Handbremsgriff

Winterpaket samt elektrisch einstell- und beheizbaren Außenspiegeln, beheizbaren Vordersitzen, beheizbarer Windschutzscheibe sowie LED-Tagfahrlicht in der Stoßstange und manueller Coming-Home-Funktion

Climatronic

DAB+ für digitalen Radioempfang inklusive Radiosystem mit sechs Lautsprechern und 5-Zoll-Farbdisplay

Geschwindigkeitsregelanlage und Ultraschall-Einparkhilfe hinten. Der Licht- und Regensensor, die Reifenkontrollanzeige und der Spurhalteassistent komplettieren die lange Liste der bei diesem Sondermodell serienmäßigen Ausstattung. Lediglich die Farbe muss der Käufer noch auswählen. Zur Wahl stehen als Unilacke Weiß und Tornado Rot; oder mit Costa Blau, Tungsten Silber und Deep Schwarz insgesamt drei verschiedene Metallic-Lackierungen.

Fotos: Seat