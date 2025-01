Kia Picanto GT-Line: Kleinstwagen mit großem Preis – lohnt sich der Kauf? | In Kia In Clips | Von Von Dr. Friedbert Weizenecker

Das Angebot an Kleinstwagen schrumpft zusehends, doch der Kia Picanto bleibt am Markt. Allerdings mit reinem Verbrenner-Antrieb und einem stolzen Preisschild. In unserem Test nehmen wir die GT-Line mit 79 PS und sportlichem Design unter die Lupe.

Ist der Picanto trotz des Preisanstiegs von über 50 % in den letzten Jahren noch attraktiv? Wir vergleichen ihn mit anderen Modellen und diskutieren, ob ein Elektroantrieb in diesem Segment sinnvoller wäre.

Außerdem zeigen wir die Stärken und Schwächen des Kia Picanto: Von der guten Fahrwerksabstimmung über die Assistenzsysteme bis hin zur eingeschränkten Alltagstauglichkeit in der zweiten Reihe.

Würdet ihr den Picanto kaufen oder doch lieber auf ein Elektro-Modell setzen? Schreibt es in die Kommentare!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren