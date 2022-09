Kia Niro mit PHEV-Antrieb – Passt der koreanische Golf zu mir?

Kia Niro mit PHEV-Antrieb im Alltagstest

Der Kira Niro ist ein SUV, das dem sogenannten C-Segment zugeordnet werden kann. Innerhalb der Kia Produkte liegt er zwischen Stonic und Sportage. Im Jahr 2016 brachten die Koreaner den ersten Niro auf den Markt. Im Frühjahr des laufenden Jahres kam die zweite Generation nach Deutschland, die wir zur Markteinführung bereits mit reinem E-Antrieb in zwei Videos (statisch und dynamisch) vorgestellt haben. Nun hatten wir den Kia Niro mit Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV) im Alltagstest.

Das Design des neuen Niro hebt sich signifikant vom Vorgänger ab und zeigt ähnliche Design-Merkmale wie schon der aktuelle Sportage. Die Motorhaube und die Front mit dem Tiger-Face-Design wirken massiver und länger. Die A-Säule beginnt nun etwas weiter hinten, das verleiht dem neuen Niro einen sportlicheren Auftritt. Auffällig ist auch die breite C-Säule, die farblich abgesetzt werden kann (siehe Foto). Die LED-Heckleuchten erinnern durch ihre Form und vertikale Anbringung an Volvo, beim Niro sind aber optisch durch die horizontal verlaufende LED-Bremslichtleiste verbunden. Wie schon der neue Sportage zeigt auch der neue Niro ein selbstbewusstes, eigenständiges Design mit hohem Wiederkennungswert. Die Maße des neuen Niro haben sich nur wenig verändert. Die Außenlänge misst nun 4,42 Meter (plus 6 Zentimeter), die Höhe bleibt bei 1,54 Meter und die Breite gewinnt 2 Zentimeter auf 1,82 Meter. Der Radstand des Niro legt ebenfalls um 2 Zentimeter auf 2,72 Meter zu.

Niro oder Sportage – welcher passt besser zu mir?

So rückt der Niro bei den Maßen sehr nah an den Sportage, wie er in Europa angeboten wird. Weil der Preis des Niro PHEV runde 8.000 Euro unter dem des Kia Sportage PHEV liegt, sind wir im Video darauf eingegangen, welches der beiden Modelle für welche Ansprüche besser geeignet ist.

Förderung der PHEVs ab 1.1.2023 noch nicht klar

Im neu gestalteten Innenraum werden recycelte Fasern für den Dachhimmel des Fahrzeugs verwendet. Die Türverkleidungen werden mit Farben ohne Benzol, Toluol und Xylol versehen. Für die Bio-Kunstledersitzbezüge (wie im Testwagen verbaut, Spirit-Ausstattung) werden Fasern unter anderem aus Eukalyptusblättern verwendet. Lederbezüge von Tieren wird es nicht mehr geben. Die Qualitätsanmutung ist – wie immer bei Kia – gut, auch wenn sie nicht ganz an den Sportage heranreicht.

Neben dem großen Infotainment-System gibt es für den Niro selbstredend moderne Fahrer-Assistenzsysteme, ein vollwertiges Head-up-Display sowie eine Einparkhilfe, mit der man per Fernbedienung (man steht außerhalb des Autos) vorwärts und rückwärts ei- und ausparken kann. Mit der bereits aus anderen Modellen bekannten, intelligenten elektrischer Heckklappe kann man diese ohne Verrenkungen auf beiden Beinen stehend öffnen.

3 Antriebe

Als Plug-in-Hybrider (PHEV) stellt der Niro eine Leistung von 183 PS und ein Drehmoment von 203 Newtonmetern bereit. Der Fahrer kann wählen, ob man überwiegend elektrisch oder im automatischen Hybrid-Modus in Fahrt gebracht wird. Eine 11,1 kWh Batterie speichert den Strom, für eine kombinierte WLTP-Reichweite von 59 bis 76 Kilometern. Geladen werden kann zwar nicht an einer Schnell-Ladestation, aber eine Ladeleistung von 7,2 kW ist möglich. Dann ist der Akku-Satz in 1 Stunde und 45 Minuten wieder voll. Die Beschleunigung aus dem Stand auf Tempo 100 gibt Kia mit 9,8 Sekunden an. Maximal sind 161 Stundenkilometer möglich. Manchmal dreht der PHEV-Niro mit seinem 6-Gang DCT-Getriebe im Hybrid-Modus etwas hoch, aber auch daran gewöhnt man sich bald.

Sein Fahrwerk ist bestens abgestimmt, weder zu hart, noch zu weich. Die erhöhte Sitzposition auf den wirklich guten Sitzen erlaubt ein ergonomisch günstiges Ein- und Aussteigen. Die Platzverhältnisse in der ersten und zweiten Sitzreihe stehen dem Sportage kaum nach. Lediglich beim Kofferraumvolumen ist der Sportage deutlich besser (siehe dazu unser Video).

Preise und Förderung

Die Preise für den neuen Niro mit Hybrid-Antrieb starten bei 30.690 Euro. Als PHEV kostet er ab 36.690 Euro. Unser Testwagen in der höchsten Ausstattungsstufe (Spirit) bringt es mit 3 weiteren Optionen allerdings auf rund 47.000 Euro. Wer Geld sparen möchte, sollte darauf achten, welche Ausstattungsmerkmale ihm wichtig sind. Die Innovationsprämie in Höhe von 6.750 Euro für PHEVs gibt es nur noch für Autos, die spätestens am 3.12.2022 zugelassen werden. Die weitere Förderung steht aktuell noch nicht fest. Mit der Qualität der Kia-Produkte sind auch ihre Preise gestiegen. Nicht vergessen sollte man jedoch, dass Kia eine 7-Jahres-Garantie inklusive hat.

Fazit

Für die meisten Nutzer dürfte der Niro was sein Raumangebot betrifft, kaum schlechter geeignet sein, als der um rund 8.000 Euro teurere Sportage. Uns hat der Kia Niro mit seinem PHEV-Antrieb überzeugt. Er verbindet die Reichweite eines Verbrenner-Antriebs mit der Möglichkeit, wohl 90 Prozent der gefahrenen Kilometer rein elektrisch, will sagen leise und lokal abgasfrei unterwegs sein zu können. Wer beim Arbeitgeber oder beim Supermarkt das ohne zu bezahlen Laden kann, der fährt dazu noch ohne Stromkosten. Sollte die PHEV Förderung komplett gestrichen werden, würde der rein elektrisch angetrieben Niro EV für uns in die Favoritenrolle schlüpfen. Er kostet zwar ab 47.590 Euro, nach Abzug der Förderung blieben jedoch nur noch runde 38.500 Euro und das bei umfassenderer Ausstattung.

Technische Daten:

Hubraum (Verbrennungsmotor): 1580 ccm

Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor): 77 kW (105 PS) / 144 Nm

Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor): 5700 U/min

Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor): 4000 U/min

Leistung / Drehmoment (Elektromotor): 62 kW (84 PS) / 203 Nm

Länge: 4420 mm/Breite 1825 mm/Höhe 1545 mm

Radstand: 2720 mm

Wendekreis: 10,6 m

Kofferraumvolumen: 348 l bis 1342 l

Leergewicht (EU): 1594 k

Zul. Gesamtgewicht: 2060 kg

Zuladung: 466 kg

Anhängelast gebremst 12%: 1300 kg

Anhängelast ungebremst: 600 kg

Stützlast: 100 kg

Dachlast: 100 kg

Reifengröße: 205/50R16H

Beschleunigung 0-100km/h 9,6 s

Höchstgeschwindigkeit: 168 km/h

Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid): 134 km/h

Verbrauch kombiniert (WLTP) 1,3 l/100 km

Verbrauch kombiniert (WLTP) – 2. Antrieb 10,5 kWh/100 km

CO2-Wert kombiniert (WLTP) 29 g/km

Reichweite WLTP (elektrisch) 65 km

Reichweite WLTP City (elektrisch) 84 km

Tankgröße 37,0 l

Batteriekapazität (Netto) in kWh 11,1

Batteriegewicht (Elektro- und PlugIn-Hybrid) 111 kg

AC-Ladeanschluss am Fahrzeug Typ 2

AC-Ladefunktion 1-phasig

Ladeleistung (kW) AC:3,3

Ladezeiten 100%: 175 min. (AC 1-phasig Wallbox/Ladesäule 3,3 kW)

Grundpreis: 36.690 Euro

