Jeep Renegade Trailhawk 4xe (2022) – Öko-Geländewagen für alle Fälle

Mit seinem oliv-grünen Anzug kommt er wie ein Jägermeister daher. Tatsächlich könnte man sich den Jeep Renegade Trailhawk in dieser Farb-Kombination bestens bei Förstern oder Jägern vorstellen. Andererseits sieht er richtig schick aus, was ihn auch für den Shopping-Tripp qualifiziert. Wir hatten den aktuellen Jeep Renegade (2022) über 14 Tage hinweg im Alltagstest.

Jeep Renegade Trailhawk 4xe

Antriebskonzept

In unserem Plug-in-Renegade arbeitet ein 1,3-Liter-Turbo-Benziner. Über eine Sechsstufen-Automatik wird seine Kraft an die Vorderräder geleitet. Unterstützt wird der Verbrenner von einem Riemen-Starter-Generator. Im Heck des Plug-in-Renegade werkelt ein 44 kW (60 PS) starker E-Motor, dessen Vortrieb an die Hinterräder geleitet werden. Als Systemleistung resultieren 240 PS bei der getesteten Version und ein Systemdrehmoment von 520 Newtonmetern. Ein 8,7-kWh-Akku (Netto-Kapazität) sorgt für eine rein elektrische Reichweite von 49 Kilometern (Norm-Wert). Unsere Testfahrten haben einen Wert um die 40 Kilometer ergeben.

Sofern es die Traktionsverhältnisse und der Akku-Ladestand zulassen, ist der Renegade elektrisch und mit reinem Vorderradantrieb unterwegs. Falls zu wenig Traktion zur Verfügung steht, wechselt das System selbstständig in den Allrad-Modus. Dem Fahrer des Jeep Renegade stehen diverse Fahrmodi zur Wahl. Wer sich traut, kann mit dem Renegade kleinere Gewässer bis zu einer Tiefe von 40 Zentimetern durchfahren. Stellt sich nur die Frage, wie man vorher erkennt, ob es bis zu 40 Zentimetern sind oder doch etwas mehr? Wir haben es lieber nicht ausprobiert. Tim zuliebe (Insider).

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Auf der Straße gefällt uns der Jeep Renegade Trailhawk 4xe mit seinem kräftigem Antritt. Erstaunlich für einen Benziner in einem schweren SUV. Allerdings hört man den Benziner beim forschen Antritt deutlich. Auch die Wechsel der Fahrstufen sind bei der Getriebe-Automatik gut zu vernehmen. Der Verbrauch auf unseren gemischten Testfahrten lag bei 8,5 Liter und 4,7 kWh. Das ist angesichts der abgeforderten Leistung unerwartet wenig.

Keine Schnell-Lademöglichkeit

Wie bei vielen Plug-in-Hybriden hängt die Nutzung des E-Antriebs nicht zuletzt von den Ladezeiten ab. An einer üblichen Haushaltssteckdose dauert das etwa fünf Stunden. Weniger als zwei Stunden braucht es an einer Wallbox. Eine Schnell-Lade-Funktion bietet der Plug-in-Renegade – wie die meisten Plug-in-Hybride – leider nicht. Das wäre aber ideal, denn dann würde etwa die Zeit während eines Einkaufs ausreichen, das Akku-Paket wieder zu füllen.

Innenraum und Konnektivität

Im Innenraum zeigt sich der Renegade solide und ordentlich verabeitet. Das schwarze Interieur passt bestens zu seinem Charakter. Von Über-Digitalisierung ist zum Glück weit und breit nichts zu sehen. Die Bedienung des Renegade beschreiben wir als unkompliziert-klassisch. Zum Serienumfang gehört ein Navigationssystem. Über Apple CarPlay oder Android Auto können Smartphones in das Kommunikationssystem des Autos mit dem 8,4 Zoll großen Touchscreen integriert werden. Mit der sogenannten „Uconnect Box“ ist es möglich über eine integrierte SIM-Karte auf diverse Services zuzugreifen.

Fazit

In den 14 Tagen der Testphase ist er uns mit seiner ungeschminkten Art ans Herz gewachsen. Klar, er ist etwas rauer als die derzeit so beliebten City-SUVs. Aber er ist halt noch ein echter Kerl, der sich nicht verbiegen lässt. Und optisch ist der Renegade ohnehin ein markantes Gesicht in der Menge. Wer es braucht, kann mit ihm auch sorglos ins Gelände. Auf der Straße sollte man es zunächst vorsichtig angehen lassen, muss man sich an ihn und seine robuste Art gewöhnen. Danach ist alles gut. Die meisten werden den Öko-SUV auch wegen seiner Erscheinung lieben. Er ist und bleibt ein klassischer Jeep. Auch mit modernem Plug-in-Hybrid-Antrieb.

Technische Daten:

Jeep Renegade Trailhawk 4xe

Benzin-Motor: 4-Zylinder-Turbo mit Partikelfilter

Hubraum 1.332 cm3

Gesamtleistung 240 PS

Leistung Verbrenner/E-Motor 180 PS/60 PS

Max. Gesamtdrehmoment 520 Nm

Akku: Lithium-Ionen

Spannung/Kapazität 346 V/11,4 kWh (8,7 kWh netto)

Getriebe/Antrieb 6-Stufen-Autom.; Allradantrieb zuschaltbar

Leergewicht 1845 kg

Anhängelast 1.150 kg

Kofferraum 330 l, 1.277 l inklusive Sitzbereich

Beschleunigung 0-100 km/h 6,7 s

Höchstgeschwindigkeit (Werk) 199 km/h

Verbrauch im Test 8,5 Liter Super und 4,7 kWh je 100 km

Reichweite im Test (rein elektrisch) ca. 40 km

Grundpreis 38.200 Euro

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren