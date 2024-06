Ein typisch englischer Sportwagenklassiker geht in seine letzte Runde: der Jaguar F-Type – gebaut, um Herzen höherschlagen zu lassen. Konfigurieren kann man ihn schon nicht mehr, aber bei den Jaguar-Händlern lassen sich noch schöne Stücke finden. Bestimmt auch mit satten Nachlässen. Wer sich also eine Spezies in die Garage holen möchte, die bald aussterben wird, der könnte mit einem wundervoll klingenden 8-Zylinder Sportwagen, der aus seinen 8 Töpfen 450 PS fördern kann, fast schon ein Schnäppchen machen, das in nicht allzu ferner Zukunft ein begehrtes Sammlerobjekt werden könnte. Wir haben uns das Vergnügen bereitet, den F-Type P450 als üppig ausgestattetes Sondermodell (siehe die Liste aller Details in unserem Video) – anlässlich 75 Jahre Jaguar – noch mal im Alltag zu fahren.

Das Jaguar F-Type 75 Coupé (2024)

https://youtu.be/MmI-LeqmA60