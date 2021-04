Hyundai Concept X: Eleganz unter Strom

Große Coupés scheinen eine aussterbende Gattung zu sein: Nach dem Ende des S-Klasse-Coupés und dem bevorstehenden Produktionsstopp des Polestar 1 gibt es nur noch wenige Wettbewerber in der Klasse der zweitürigen Gran Turismo. Dazu zählen der BMW 8er und der Lexus LC. Doch der Ansatz motiviert die Designer weiterhin. Wie ein Oberklasse-Coupé in Zukunft aussehen kann, das zeigt jetzt die koreanische Nobelmarke Genesis mit einer eleganten, langgestreckten Studie namens X Concept.

Hyundai Concept X

Der klassisch proportionierte, muskulöse Zweitürer, der auf einer elektrischen Fahrzeugarchitektur basiert, zeichnet sich durch das Genesis-typische Element der doppelten Linie aus. Sie prägt in Form der Scheinwerfer das Gesicht, zieht sich in die Flanken hinein und wird an den Rückleuchten wieder aufgenommen. Gleichzeitig findet sie sich diagonal vor der hinteren Dachsäule wieder.

Das edel gestaltete Interieur verfügt über vier Sitze, die in unterschiedlichen Farben gestaltet sind und über eine Vierpunkt-Gurtanlage verfügen. Das Cockpit ist fahrerorientiert gestaltet, das Zweispeichen-Lederlenkrad aufwendig verarbeitet.



Das Genesis X Concept gibt deutliche Hinweise auf die aktuelle und künftige Designlinie der Marke, die noch 2021 auch in Deutschland erstmals auftreten will. Hier sollen die Sportlimousine G70, die Oberklasse-Limousine G80 sowie die SUV-Modelle GV70 und GV80 eingeführt werden. Den G70 wird es auch als Shooting Brake geben.



Gezeichnet wurde die Coupé-Studie unter der Leitung von Hyundai-Konzern-Chefdesigner Luc Donckerwolke sowie Hyundai- und Genesis-Chefdesigner Sangyup Lee. Übrigens: Die Vorderhaube ist so lang, dass wohl auch ein V8 darunter passen würde. Gefallen würde es uns. ampnet

