GWM WEY 03: Zum Fahrschulauto für 849 Euro | In Wey In News | Von Von Cornelia Weizenecker

Für den GWM WEY 03 gibt es nun eine spezielle Fahrschul-Version. Der Einbau der einzelnen Komponenten wird von der Veigel GmbH + Co. KG, dem Anbieter für Doppelbedienungen in Fahrschulfahrzeugen, geleistet. Bis zum 31. Dezember 2024 fallen für den Umbau und die TÜV-Abnahme nur 849 Euro netto für den Unternehmer an. Der Unternehmer soll zudem das fertig umgebaute und zugelassene Fahrzeug einsatzfähig vor die Tür gestellt bekommen.

Die Seele der Fahrschul-Version des GWM WEY 03 ist das 3-Pedal-System auf der Beifahrerseite, das neben dem Brems- und Gaspedal ein weiteres Pedal für die Rücknahme des Drehmoments beinhaltet. Im Fahrschulbetrieb und in Gefahrensituationen ermöglicht dieses System dem Fahrlehrer ein schnelleres Eingreifen. Zusätzlich bietet diese Version des GWM WEY 03 die Integration von Reha-Komponenten, die speziell für Fahrschüler mit körperlichen Einschränkungen entwickelt wurden. Dazu gehören beispielsweise mechanische und elektronische Gaspedale, Lenkhilfen und Handbedienungen.

Die rein elektrische Reichweite des GWM WEY 03 ermöglicht bis zu 139 Kilometern, Strecken des täglichen Fahrbetriebs emissionsfrei und kostensparend zu absolvieren. Der Umbau ist für die beiden Ausstattungslinien PREMIUM (ab 47.900 Euro) und LUXURY (ab 51.900 Euro) verfügbar, wobei das Trim Level LUXURY zusätzlich als Allradvariante (ab 55.900 Euro) zur Verfügung steht.

