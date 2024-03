Der neue GWM WEY 03 (2024)

Immer mehr Auto-Hersteller und -Marken kommen aus China nach Europa. GWM (Great Wall Motor) ist schon einige Zeit hier aktiv. Bisher bekanntestes Modell aus dem Konzern dürfte die ORA Funky Cat sein, die ihren Namen kürzlich änderte. Unter der Marke ORA produziert und vertreibt GWM rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge, unter WEY gibt es Autos mit PHEV-Antrieb.

Wir haben den WEY 03, der nun hierzulande auf den Markt kommt, zwischen München und dem Chiemsee fahren können. Hier unsere ersten Eindrücke und die wesentlichen Details zum chinesischen Mid-Size SUV .

Das 4,67 Meter lange, optisch klassische SUV bietet schon in der Basis (Premium) eine umfassende Ausstattung, von der Käufer deutscher Premium-Produkte nur träumen können. In der Linie „Luxuary“ bleibt dann kaum ein Wunsch offen. Allein ein Schiebedach ist überraschenderweise nicht verfügbar. Der Preis für den GWM WEY 03 Premium liegt bei 47.900 Euro. Wer lieber leasen möchte, muss im Monat 499 Euro berappen, dafür kann er das SUV 48 Monate lang fahren und pro Jahr 10.000 Kilometer zurücklegen.

47.900 Euro inklusive Premium-Ausstattung

Für mich ist der einzigartige Produktvorteil des halb-elektrischen Chinesen seine hohe E-Reichweite, die derzeit allein von seinem großen Bruder, dem WEY 05 leicht übertroffen wird. Runde 140 E-Kilometer sind möglich. Auf unserer ersten Testfahrt haben wir etwa 110 Kilometer geschafft, dann waren noch 9 Kilometer im Akku, die aber nicht angetastet werden. Wer nun nicht laden kann oder möchte, der kann den Vortrieb aus einem 2-Liter Benziner quasi als Range Extender nutzen.

Der zweite wichtige Vorteil des WEY 03 ist die Möglichkeit, Schnell-Ladesäulen nutzen zu können. Bisher können das nur wenige PHEV-Modelle. In meinen Augen ist das aber entscheidend, denn so kann das Akku für weitere ca. 140 Kilometer in nur grob 30 Minuten mit bis zu 50 kW geladen werden. Das ist beispielsweise vor dem Supermarkt während eines Einkaufs locker möglich. So wird keine Zeit fürs Laden verschwendet.

Vorderrad- und auch Allradantrieb möglich

Der Stromverbrauch des WEY 03 (163 P aus dem E-Motor) ist im Vergleich jedoch nicht gering, um die 25 kWh werden für 100 Kilometer gebraucht. Trotzdem ist das billiger und – vor allem – lokal abgasfrei und geräuscharm. Weil wir in Deutschland pro Tag im Schnitt nur etwa 40 bis 50 Kilometer weit fahren, kann man so runde 3 Tagen fahren, ohne nachladen zu müssen. Natürlich kann man auch nächtens an der heimischen Wallbox oder an der normalen Steckdose laden.

Für alle weiteren Strecken steht der 2-Liter Benziner (204PS) bereit, mit dem dann 500 Kilometer drin sind. Sein Verbrauch dürfte, ohne E-Einsatz, im Bereich von 8 Litern je 100 Kilometer liegen, natürlich stark abhängig von der abgeforderten Dynamik des Vortriebs. Ich denke, dieser PHEV-Antrieb könnte eine gute Übergangstechnologie für alle sein, die sich, aus den verschiedenen bekannten Gründen, noch nicht mit einem reinen E-Antrieb anfreunden können.

Premium Innenraum

Im Innenraum fühle ich mich spontan wohl. Wertige Materialien, wie ein veganes Alcantara-Leder mit schöner Ziernaht und ein gut gegen Geräusche gedämmter Raum sorgen dafür. Auch an den eleketrisch verstellbaren Sitzen gibt es wirklich nichts zu mäkeln. Das fühlt sich für mich durchaus an, wie in einem europäischen Premium Produkt. Nur zum deutlich geringeren Preis. Auf moderne Technik weisen die 3 Bildschirme hin, über die alle wesentlichen Funktionen gesteuert werden. Vor allem der Screen auf der Mittelkonsole über den die Klima-Funktionen gesteuert werden, sieht schick aus.

Ein gut funktionierendes Head-up Display spiegelt die für den Fahrer wesentlichen Infos in die Windschutzscheibe. Auch die aktuellen Assistenz-System sind serienmäßig an Bord. Ihre Software in den Testwagen ist jedoch noch eine sogenannte Beta-Version, die an verschiedenen Stellen hakt. So funktioniert die Spracherkennung nicht wirklich, auch wenn man berücksichtigt, dass Sie ein lernendes System ist und ich aus Baden komme.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fazit

Der Preis ist heiss. Noch heisser ist die von europäischen Herstellern bislang lange in der Serie unerreichte E-Reichweite von ca. 140 Kilometern. Selbst wenn es am ende nur 110 Kilometer sind, ist das ein Top-Wert, der es möglich macht, denn Alltag rein elektrisch bewältigen zu können. Für den heissen Preis gibt es zudem Premium-Feeling im Innenraum und Moderen Fahrzeug-Technik. Eine Leistung zwischen 367 PS beim reinen Vorderradantrieb oder 442 PS beim Allradantrieb sollte kaum Wünsche offen lassen.

In 5,3 Sekunden kann man aus dem stand Tempo 100 erreichen, erst bei 230 Stundenkilometern ist Schluss mit lustig. Das machte auf unser Testfahrt mit dem WEY 03 bei reinem Vorderradantrieb auf der Autobahn von München an den Chiemsee schon richtig Laune. Über die Qualität über die Jahre hinweg lässt sich schwer etwas prognostizieren.

Die 5 Jahre währende Garantie könnte dafür sprechen. Der Akku-Satz bekommt sogar 8 Jahre Garantie mit auf die Straße. Wer trotzdem zweifelt, der könnte leasen und sich damit dieser Sorge und auch der Frage der Restwertentwicklung entledigen. Es ist ein Stück weit erschreckend, welch gute Qualität die Chinesen inzwischen zu Stande bringen. Bleibt zu hoffen, dass bald sie bald auch in Europa produzieren, damit die Wertschöpfung weiterhin hier entsteht. BMW, Mercedes und Co stehen jedenfalls erkennbar vor Herausforderungen.

Technische Daten:

Abmessungen

Gesamtlänge, mm: 4668

Gesamtbreite, mm: 1890

Gesamthöhe, mm: 1730

Radstand, mm: 2745

Gepäckraumvolumen

Standard / maximal, l: 517 / 1289

Sitzplätze: 5

Benzinmotor

Typ: Turbo-Benziner

Hubraum, ccm: 1998

Max. Leistung, kW (PS): 150 (204)

Max. Drehmoment, Nm: 320

Elektromotoren

Typ: Permanenterregter Synchronmotor

Max. Leistung, kW (PS), Vorder- /

Hinterachse: 120 (163) / – 120 (163) / 135 (184)

Nennleistung, kW (PS), Vorder- /

Hinterachse: 60 (82) / – 60 (82) / 47 (64)

Max. Drehmoment, Nm, Vorder- / Hinterachse: 325 / – 325 / 232

System- und Fahrleistungen

Systemleistung, kW (PS): 270 (367) / 325 (442)

Systemdrehmoment, Nm: 500 / 685

Höchstgeschwindigkeit, km/h: 230

Beschleunigung 0-100 km/h, Sek.: 7,3 / 5,3

Antrieb

Antriebsart: Frontantrieb /Allradantrieb

Getriebeart: 9-Gang-DCT

Fahrwerk / Lenkung

Vorderradaufhängung:

McPherson-Einzelradaufhängung

Hinterradaufhängung: Multi-Link

Lenkungsart: Servolenkung, elektrisch

Bremsen

Vorderachse: Scheibenbremsen, belüftet

Hinterachse: Scheibenbremsen, belüftet

Räder

Reifengröße: 235/55 R19 / 235/50 R20

Felgengröße: 7,5 J x 19 / 7,5 J x 20

Batterie / Laden

Typ: Ternäre Lithium-Ionen

Netto-Kapazität, kWh: 28,9

Brutto-Kapazität, kWh: 34,0

Max. Ladeleistung AC, kW /

Ladestandard: 11 (3-phasig) / Typ 2

Max. Ladeleistung DC, kW / Ladestandard: 50 / CCS

Ladedauer (AC), 0-100 %, (ca.): 3 h 12 min.

Ladedauer (DC) 0-80 %, (ca.): 38 min.

Verbrauch / Emissionen /Reichweite (nach WLTP)

Benzinverbrauch, kombiniert, l/100 km: 0,5

Stromverbrauch, kombiniert, kWh/100 km: 25,2 / 24,3

CO2-Emission, kombiniert, g/km: 15

Elektrische Reichweite, km (EAER): 130 / 139

Elektrische Reichweite, innerorts, km (EAER city): 144 / 159

Gewichte

Leergewicht (inkl. Fahrer), kg: 2175 / 2295

Zulässiges Gesamtgewicht, kg: 2550 / 2670

Anhängelast gebremst, kg: 2000

Anhängelast, ungebremst, kg: 750

Stützlast, kg: 100

Tankgröße, l: 5

GWM WEY 03 Preise

WEY 03; 2.0 PHEV FWD 270 kW (367 PS)

in der Premium Ausstattung: ab 47.900 €

in der Luxury Ausstattung: ab 51.900 €

WEY 03; 2.0 PHEV AWD 325 kW (442 PS)

in der Luxury Ausstattung: ab 55.900 €

GWM WEY 03