Genesis macht mit ersten Bildern auf den neuen G90 neugierig. Die Luxuslimousine der koreanischen Premium-Automobilmarke wird nach einem Facelift im Jahr 2018 nun in zweiter Modellgeneration vorgestellt. Übrigens: Das ‚G’ in der Modellbezeichnung steht für Genesis und die Zahl 90 soll darauf hinweisen, dass es das Flaggschiff der Marke ist.

Die Frontpartie der neuen G90 Limousine

wird von einem neuen Crest-Kühlergrill und Zwei-Linien-Scheinwerfern geprägt. Der Crest-Kühlergrill besteht aus zwei übereinander gelegten G-Matrix-Mustern, was einen dreidimensionalen Effekt erzeugt.



Die Scheinwerfer verfügen über die bislang dünnsten Zwei-Linien-Design-Leuchten von Genesis. In die schmalen Leuchtstreifen sind sowohl die Linsen der Tagfahrleuchten als auch die Mikrolinsen des Abblendlichts integriert.

Die Proportionen des breiten Hecks verleihen dem Fahrzeug ein kraftvolles und ausgewogenes Erscheinungsbild. Um die Aufmerksamkeit auf die ikonischen Genesis Designmerkmale im oberen Bereich des Fahrzeughecks – die Zwei-Linien-Rückleuchten und den dazwischen platzierten Genesis Schriftzug – zu lenken, sind die funktionalen Elemente wie die Kennzeichenhalterung, verschiedene Sensoren und die Rückfahrscheinwerfer weiter unten platziert. Dadurch erhält das Heck eine aufgeräumte und hochwertige Optik.

Die Langversion des G90 verfügt über einen 190 mm längeren Radstand. Sie bietet noch mehr Komfort für die Passagiere in der zweiten Sitzreihe und erlaubt den Einsatz exklusiver 20-Zoll-Räder. Die seitlichen Parabellinien sind hier zudem in Chrom ausgeführt..„Der neue G90 wird das Luxus-Design-Erlebnis auf einzigartige Weise neu definieren“, sagt SangYup Lee, Head of Genesis Global Design.

Mit dem neuen G90 will Genesis seine Präsenz im Luxuslimousinen-Segment auf ausgewählten Märkten weiter ausbauen. Ein Verkaufsstart des Modells in Europa ist derzeit nicht geplant. Details zum neuen G90 werden in Kürze bekanntgegeben.

Fotos: Genesis

