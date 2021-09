Genesis GV70 (2021) – DAS Sport-Luxus-SUV des Jahres? – Test, Review, POV

Genesis GV70 – Luxuriöses, sportlich gestaltetes Mittelklasse-SUV mit serienmäßigem Allradantrieb, aus Südkorea.

Genesis feiert Markteinführung für ihren GV70. Für den kleinen Bruder des GV80 gibt es zwei bzw drei verschiedene Motorisierungen. Als 2,5-Liter-Benzinmotor oder wahlweise mit dem 2,2-Liter Diesel. Jedoch immer mit Automatikgetriebe und Allradantrieb. Mit drei verschiedenen Ausstattungslinien rollt das sportliche SUV auf den europäischen Markt. Premium, Luxury oder als Sport Line.

Insgesamt ist die Karosserie des GV70 etwas dynamischer gestaltet als beim großen Bruder, dem GV80. Die typischen Genesis-Merkmale wie der große Crest-Grill und die doppelstöckigen Scheinwerfer (optionale Matrix-LED) sind auf den ersten Blick unverkennbar. Die Sportlichkeit erhält er durch größere Lufteinlässe in der Frontschürze und einen coupéhaften Dachverlauf.

In der Basis sprintet er auf 18 Zoll Räder und kann bis auf 21-Zoll wachsen. Und bringt damit das elektronisch gesteuertes Sperrdifferenzial ins Schwitzen. Denn der Benziner arbeitet mit 2,5 Liter Hubraum und zaubert dabei eine Leistung von 304 PS sowie ein maximales Drehmoment von 422 Newtonmeter. So braucht das Power SUV 6,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h, erst bei 240 km/h ist Ende. Genesis bietet für ihre Kunden 5 Jahre Garantie für Inspektionen und Service. Das Fahrzeug wird zuhause abgeholt, durch einen Ersatzwagen ersetzt und am wieder vor die Haustür geliefert. Der Marktstart ist schon im Herbst 2021. Das südkoreanische Mittelklassen-SUV kann bereits zu Preisen ab 45.920 Euro bestellt werden. Was den GV70 außerdem besonders macht, erfährst du in meinem neusten YouTube Video.

Technische Daten:

Motor: Benzin

Kraftsoffart: Reihen-Vierzylinder

Hubraum: 2.497

max. Leistung: 304 PS (224 kW)

max. Drehmoment: 422 Nm

Beschleunigung 0-100 km/h: 6,1 sek

Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h

Kraftstoffverbrauch nach WLTP: 7,9-8,4 l/100 km

Antriebsart: Allradantrieb

Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe

Maße Länge / Breite / Höhe: 4685 mm / 1850 mm / 1400 mm

Radstand: 2835 mm

Spurweite, vorne / hinten: 1592 mm / 1596 mm

Überhang, vorne / hinten: 805 mm / 1045 mm

Bodenfreiheit minimal: 130 mm

Wendekreis: 11 m

Tankvolumen: 60 Liter

Gewicht: 1675 kg

Anhängelast: 1500 kg

Kofferraumvolumen: 330 Liter

Farbe: Melbourne Gray Matt

Preise ab 45.920 Euro

